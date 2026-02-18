Obavijesti

FOTO Bujna Brookelle obožava tetovaže: 'Neki me se preplaše, a mama pita kad ću prestati...'

Brookelle Bombshelle američka je tattoo-majstorica i hrvačica. Na tetovaže je potrošilo pravo malo bogatstvo i ne namjerava stati. Planira tetovažama prekriti cijelo tijelo...
'I have spent Ł10,000 on 160 tattoos – people gawk and my mum keeps asking when I'll be done but I'm obsessed'
