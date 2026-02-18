FOTO Bujna Brookelle obožava tetovaže: 'Neki me se preplaše, a mama pita kad ću prestati...'

JESMO LI SAMI?
FOTO Jezive priče ljudi koji tvrde da su ih oteli vanzemaljci: 'Bili smo paralizirani, nemoćni...'
Navodne otmice vanzemaljaca desetljećima su dio popularne kulture i najviše su prijavljivane između kasnih 1960-ih i 1990-ih, razdoblja snažnog interesa za NLO-e, hipnozu i paranormalne teme. Svjedočanstva često dijele slične motive, svjetlost, paralizu, gubitak vremena i medicinski pregled ,no unatoč velikom broju priča nikada nisu pronađeni provjerljivi fizički dokazi. Znanstvena objašnjenja najčešće ih povezuju s paralizom sna, lažnim sjećanjima, sugestijom tijekom hipnoze i kulturnim utjecajem filmova i medija. Ovo su najpoznatije priče o navodnim otmicama vanzemaljaca...
