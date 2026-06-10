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PRPOŠNA SICILIJANKA

FOTO Bujna Talijanka obožava putovanja, kaže da je ovisna o pizzi: Chiara je hit Instagrama...

Chiara Mazzola talijanska je autorica digitalnog sadržaja i model koju na raznim društvenim mrežama prati više od pola milijuna ljudi. Radi i kao make-up umjetnica, obožava putovanja, za sebe kaže da je ovisna o pizzi...
FOTO Bujna Talijanka obožava putovanja, kaže da je ovisna o pizzi: Chiara je hit Instagrama...
Chiara Mazzola talijanska je autorica digitalnog sadržaja i model koju na raznim društvenim mrežama prati više od pola milijuna ljudi. Radi i kao make-up umjetnica, obožava putovanja, za sebe kaže da je ovisna o pizzi... | Foto: C. Mazzola/Instagram
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Chiara Mazzola talijanska je autorica digitalnog sadržaja i model koju na raznim društvenim mrežama prati više od pola milijuna ljudi. Radi i kao make-up umjetnica, obožava putovanja, za sebe kaže da je ovisna o pizzi... | Foto: C. Mazzola/Instagram
Komentari 0

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