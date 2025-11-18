Obavijesti

FOTO Bujno, bujnije - Alex! 'Ja sam velika cura. Zaslužujemo se zabavljati. Znaju me vrijeđati...'

U nekoliko godina došla sam s 80 kilograma na 172 kilograma. Osjećam se kao da sam postala najbolja verzija sebe. Kad sam imala 80 kg stavljala sam na sebe ogroman pritisak da održim kilažu koja nije prirodna za moju visoku liniju, kaže američka influencerica i plus size manekenka Alex Aspasia.
EXCLUSIVE: ‘I had an ANTI-OZEMPIC glow up – people call me a whale but at least I’m all natural’
U nekoliko godina došla sam s 80 kilograma na 172 kilograma. Osjećam se kao da sam postala najbolja verzija sebe. Kad sam imala 80 kg stavljala sam na sebe ogroman pritisak da održim kilažu koja nije prirodna za moju visoku liniju, kaže američka influencerica Alex Aspasia. | Foto: Profimedia
