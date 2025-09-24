FOTO Cijelo Jajce poskakuje, a Donji Vakuf 'gori' kad stigne ona. Darijana u pohodu na vrh

Stas, dopadljiv izgled i prikladno odijevanje omogućuju mi da brže i lakše dolazim do angažmana. Međutim, ja se bavim pjesmom, a ne onim na šta, obično, mame pogledi onih koji dolaze na moje nastupe, kazala je ovog ljeta za bosnainfo.ba pjevačica Darijana Livnjak iz Žepča.
| Foto: D. Livnjak/Facebook
Njezini najveći hitovi su "Zabranjeno", "Ljubavi, boli me", "Virtuelna veza", "Ludi ples"...
Nastupa gotovo svakog vikenda, sudeći po plakatima Jajce joj je nekakva baza, a plakati su se ovih dana počeli širiti po mrežama zbog svojeg jedinstvenog vizuala.
Za sebe kaže da ne želi ništa raditi na brzinu... "Estrada je jedna arena u kojoj mnogi, u pojavi novih lica, vide konkurenciju te poturaju noge i počinju omalovažavati tuđi rad. Jadni su oni koji svoj uspjeh grade tako što pljuju po drugima", kaže Darijana za bosnainfo.ba.
Nastupala je po cijeloj BiH, imala nastupe po Hrvatskoj... Tko zna. možda se uspije probiti i izvan regije..
"Da sam osoba koja voli skandale zasigurno bih bila češće na meti paparazza i drugih koji traže "škakljive“ teme. No, ne brinem zbog toga. Vjerujem da će kvaliteta mog rada, kad tad, doći do pravog izražaja te da će jednog dana i za mene biti mjesta na naslovnicama", kazala je svojevremeno Darijana.
"Hajde da igramo, sve sa mene skini, za ovu igru mi ne treba bikini. Šalalala Šalalala , noćas ova mala sve bi tebi dala", pjeva u "Ludom plesu"
I, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, Darijana je majstorica svog zanata. Po Facebooku joj razni korisnici iz BiH pišu kako je jedva čekaju vidjeti opet u svojem gradu...
