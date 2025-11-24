FOTO Curaçao prvi put ide na Svjetsko prvenstvo! Jeste li znali da postoji i mali Curaçao?

Kad pomislite na Karibe, vjerojatno vam na pamet padaju slike bijelih pješčanih plaža, tirkiznog mora i palmi koje se njišu na povjetarcu. Curaçao, blistavi dragulj Nizozemskih Kariba, nudi sve to i mnogo više. Smješten samo četrdesetak milja od obale Venezuele, ovaj otok je vibrantna mješavina kultura, povijesti i prirodnih čuda koja ga čine jedinstvenom destinacijom. Iza njegovih pastelnih fasada i idiličnih uvala krije se svijet fascinantnih priča i neobičnih činjenica. Nedavno su prvi put izborili nastup na Svjetskom prvenstvu u nogometu, pa upoznajte ovog bisera Kariba...
Curaçao ima više od dva otoka. Iako ga većina ljudi doživljava kao jedinstvenu cjelinu, otočna država Curaçao zapravo se sastoji od glavnog naseljenog otoka i nekoliko manjih nenaseljenih otočića. Najpoznatiji među njima je Klein Curaçao („Mali Curaçao“), koji se nalazi jugoistočno od glavnog otoka, na oko 10–15 km udaljenosti. Glavni otok Curaçao ima oko 158.000 stanovnika, dok je mali Curaçao potpuno nenaseljen. 'Klein Curaçao' je pravi komadić raja dostupan samo brodom. Poznat je po netaknutim bijelim pješčanim plažama, napuštenom ružičastom svjetioniku i misterioznoj olupini broda na obali. Također je jedno od najvažnijih mjesta za gniježđenje morskih kornjača u Karibima.
| Foto: Canva
Foto: Canva
| Foto: Canva
Sigurna luka od uragana: Za razliku od mnogih karipskih susjeda, putnici na Curaçau ne moraju brinuti o sezoni uragana. Zahvaljujući svom južnom položaju, otok se nalazi izvan glavnog uraganskog pojasa. To ga čini idealnom cjelogodišnjom destinacijom, s vjetrovima koji su rijetko razlog za zabrinutost.
| Foto: Canva
Tijekom vožnje otokom nemojte se iznenaditi ako ugledate elegantna jata plamenaca. Curaçao je zaštićeno stanište za ove prekrasne ružičaste ptice, koje uživaju u slanim ravnicama i močvarama otoka, poput onih kod Saliña Sint Marie.
| Foto: Canva
Iako je Nizozemska kraljevina s dugom linijom kraljeva po imenu Willem, glavni grad Curaçaa nije nazvan ni po jednom od njih. Ime je dobio po Willemu II. van Oranjeu, nizozemskom guverneru iz 17. stoljeća.
| Foto: Canva
Blue Curaçao liqueur: Najpoznatiji proizvod otoka nastaje od kore gorke naranče „Laraha“, koja raste isključivo ovdje. Intenzivna plava boja likera dodaje se kasnije, sama tekućina prirodno je bezbojna.
| Foto: Canva
Prosječni stanovnik Curaçaa, ili "Yu di Kòrsou", pravi je poliglot. Nije nimalo neobično da tečno govore četiri jezika: Papiamento, nizozemski, engleski i španjolski.
| Foto: Canva
Na sjevernom dijelu otoka smjestila su se dva spektakularna nacionalna parka. Nacionalni park Christoffel dom je najvišeg vrha otoka, Christoffelberga, i zaštićenog područja s jedinstvenom florom i faunom. Nacionalni park Shete Boka, što znači "sedam uvala", proteže se duž surove sjeverne obale i poznat je po dramatičnim valovima koji udaraju o stijene, stvarajući fenomene poput Boka Pistola, gdje voda 'eksplodira' u zrak.
| Foto: Canva
Jedan od najprepoznatljivijih simbola otoka je drvo divi-divi. Zbog snažnih pasatnih vjetrova koji neprestano pušu s istoka, krošnje ovog drveća rastu gotovo vodoravno, uvijek usmjerene prema zapadu, kao da se klanjaju suncu na zalasku.
| Foto: CANVA, ilustracija
Jedan od najpoznatijih simbola grada je pontonski pješački most Kraljice Emme, kojeg lokalno stanovništvo od milja zove "Swinging Old Lady" (Stara dama koja se ljulja). Most povezuje četvrti Punda i Otrobanda, a jedinstven je po tome što se otvara postrance kako bi propustio brodove, plutajući na 16 pontona.
| Foto: Canva
Kulturni identitet Curaçaa jednako je šarolik i slojevit kao i arhitektura njegovog glavnog grada. Jedan od službenih jezika Papimento je glazba za uši. Iako se na otoku govore nizozemski i engleski, duša Curaçaa leži u njegovom službenom jeziku, Papiamentu. Ovaj kreolski jezik je melodična fuzija španjolskog, portugalskog, nizozemskog, s tragovima francuskog, engleskog i afričkih jezika.
| Foto: Canva
Danas su šarene zgrade Willemstada njegov zaštitni znak, no nekada su sve bile obojene u bijelo. Prema legendi, jedan od guvernera iz 19. stoljeća patio je od migrena uzrokovanih jakim odbljeskom sunca od bijelih zidova te je naredio da se sve zgrade oboje u pastelne boje.
| Foto: Canva
Sa skoro 60 ronilačkih lokacija, Curaçao je raj za ronioce svih razina. Osim živopisnih koraljnih grebena, podmorje skriva i fascinantne olupine, od poznatog tegljača na plaži Tugboat do olupine aviona u zaljevu Santa Martha, nudeći jedinstven uvid u podvodnu povijest.
| Foto: CANVA, ilustracija
Povijesno središte glavnog grada Willemstada upisano je na UNESCO-ov popis svjetske baštine još 1997. godine. Njegova jedinstvena nizozemska kolonijalna arhitektura, obojena živopisnim karipskim bojama, stvara prizor koji oduzima dah.
| Foto: Canva
Dok istražujete otok, neizbježno ćete naići na riječ "dushi". Iako doslovno znači "slatko", koristi se za opisivanje svega što je lijepo, dobro ili drago – od ukusnog jela i prekrasnog pogleda do drage osobe. "Dushi" je više od riječi; to je stil života.
| Foto: Canva
Za one avanturističkog duha, lokalna kuhinja nudi pravi specijalitet – iguanu. Najčešće se poslužuje kao gulaš, "stoba yoana", a oni koji su ga probali kažu da je okusom najsličniji piletini.
| Foto: Canva
Popularna legenda kaže da ime "Curaçao" potječe od portugalske riječi "coração" (srce) jer je otok nekad bio smatran srcem trgovine u regiji. Iako nema čvrstih dokaza, ova priča i dalje živi među lokalnim stanovništvom.
| Foto: Canva
Iako je najpoznatiji po svojim prirodnim ljepotama i opuštenoj turističkoj atmosferi, Curaçao skriva i drugu, snažniju stranu svog gospodarstva. Na otoku se nalazi značajna naftna rafinerija, jedna od najvećih u regiji, što ovom karipskom raju daje neočekivan industrijski pečat.
| Foto: HENRY ROMERO/REUTERS
Ukratko. Curaçao nije neovisna država, nego konstitutivna zemlja unutar Kraljevine Nizozemske. Od raspada Nizozemskih Antila 10. listopada 2010. („10-10-10”), Curaçao je – zajedno s Nizozemskom, Arubom i Sint Maartenom – jedna od četiri zemlje u sastavu Kraljevine. To mu daje široku unutarnju autonomiju: ima vlastitu vladu, parlament (Staten), premijera, pravosuđe i vlastite zakone. Stanovnici su nizozemski državljani s nizozemskom putovnicom.Iako ima visoku razinu samouprave, pitanja vanjske politike, obrane te dijelovi nadzora nad ustavnim i ljudskim pravima ostaju u nadležnosti Kraljevine Nizozemske. Curaçao također nije dio Europske unije; odnosi s EU-om definirani su posebnim statusom prekomorskih zemalja i teritorija (OCT).
Sretno im bilo na SP-u! Dok god nama ne stoje na putu...
| Foto: GILBERT BELLAMY/REUTERS