FOTO Curaçao prvi put ide na Svjetsko prvenstvo! Jeste li znali da postoji i mali Curaçao?

Kad pomislite na Karibe, vjerojatno vam na pamet padaju slike bijelih pješčanih plaža, tirkiznog mora i palmi koje se njišu na povjetarcu. Curaçao, blistavi dragulj Nizozemskih Kariba, nudi sve to i mnogo više. Smješten samo četrdesetak milja od obale Venezuele, ovaj otok je vibrantna mješavina kultura, povijesti i prirodnih čuda koja ga čine jedinstvenom destinacijom. Iza njegovih pastelnih fasada i idiličnih uvala krije se svijet fascinantnih priča i neobičnih činjenica. Nedavno su prvi put izborili nastup na Svjetskom prvenstvu u nogometu, pa upoznajte ovog bisera Kariba...
Curaçao ima više od dva otoka. Iako ga većina ljudi doživljava kao jedinstvenu cjelinu, otočna država Curaçao zapravo se sastoji od glavnog naseljenog otoka i nekoliko manjih nenaseljenih otočića. Najpoznatiji među njima je Klein Curaçao („Mali Curaçao“), koji se nalazi jugoistočno od glavnog otoka, na oko 10–15 km udaljenosti. Glavni otok Curaçao ima oko 158.000 stanovnika, dok je mali Curaçao potpuno nenaseljen. 'Klein Curaçao' je pravi komadić raja dostupan samo brodom. Poznat je po netaknutim bijelim pješčanim plažama, napuštenom ružičastom svjetioniku i misterioznoj olupini broda na obali. Također je jedno od najvažnijih mjesta za gniježđenje morskih kornjača u Karibima. | Foto: Canva
