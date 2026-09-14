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FOTO Deset država s najmanje stanovnika: Možda ste posjetili neku. A za neke možda ni čuli...

Život u njima često donosi snažan osjećaj zajedništva i bliskosti, ali i niz ozbiljnih izazova: ograničeno domaće tržište, ovisnost o vanjskoj trgovini, turizmu ili pomoći većih država, demografsko iseljavanje te, u slučaju pacifičkih otočnih država, sve izraženije posljedice klimatskih promjena. Njihova priča je priča o prilagodbi, otpornosti i očuvanju identiteta u svijetu kojim dominiraju mnogo veće države.. Ovo je deset država s najmanjim brojem stanovnika...
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FOTO Deset država s najmanje stanovnika: Možda ste posjetili neku. A za neke možda ni čuli...
Zamislite državu u kojoj cjelokupno stanovništvo može stati na tribine većeg nogometnog stadiona, gdje su gužve u prometu rijetkost, a političari i javne osobe su dio svakodnevnog života. To nije scena iz filma, već stvarnost u nekima od najmanje naseljenih suverenih država svijeta. Ove nacije, raspršene od pacifičkih atola do europskih planinskih enklava, dijele jedinstven obrazac postojanja definiran malom kopnenom površinom, geografskom izolacijom ili specifičnim političkim položajem. Život u njima često donosi snažan osjećaj zajedništva i bliskosti, ali i niz ozbiljnih izazova: ograničeno domaće tržište, ovisnost o vanjskoj trgovini, turizmu ili pomoći većih država, demografsko iseljavanje te, u slučaju pacifičkih otočnih država, sve izraženije posljedice klimatskih promjena. Njihova priča je priča o prilagodbi, otpornosti i očuvanju identiteta u svijetu kojim dominiraju mnogo veće države. | Foto: canva, ilustracija
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Zamislite državu u kojoj cjelokupno stanovništvo može stati na tribine većeg nogometnog stadiona, gdje su gužve u prometu rijetkost, a političari i javne osobe su dio svakodnevnog života. To nije scena iz filma, već stvarnost u nekima od najmanje naseljenih suverenih država svijeta. Ove nacije, raspršene od pacifičkih atola do europskih planinskih enklava, dijele jedinstven obrazac postojanja definiran malom kopnenom površinom, geografskom izolacijom ili specifičnim političkim položajem. Život u njima često donosi snažan osjećaj zajedništva i bliskosti, ali i niz ozbiljnih izazova: ograničeno domaće tržište, ovisnost o vanjskoj trgovini, turizmu ili pomoći većih država, demografsko iseljavanje te, u slučaju pacifičkih otočnih država, sve izraženije posljedice klimatskih promjena. Njihova priča je priča o prilagodbi, otpornosti i očuvanju identiteta u svijetu kojim dominiraju mnogo veće države. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 1

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