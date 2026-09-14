FOTO Deset država s najmanje stanovnika: Možda ste posjetili neku. A za neke možda ni čuli...

9. Sveti Kristofor i Nevis (46.843 stanovnika). Federacija Svetog Kristofora i Nevisa najmanja je suverena država na zapadnoj hemisferi i po površini i po broju stanovnika. Ova dva karipska otoka imaju bogatu kolonijalnu povijest; na Svetom Kristoforu u 17. stoljeću osnovana su engleska i francuska kolonijalna naselja, zbog čega se otok ubraja među najranija europska kolonijalna središta na Karibima. Stoljećima je gospodarstvo snažno ovisilo o proizvodnji šećerne trske. Državna industrija šećera zatvorena je u srpnju 2005. godine, nakon više od tri stoljeća proizvodnje. Nakon toga turizam je postao jedan od glavnih pokretača gospodarstva, uz uslužni sektor, građevinarstvo i druge djelatnosti. Važan izvor državnih prihoda predstavlja i program državljanstva putem ulaganja, koji postoji od 1984. godine i koji je tijekom godina imao značajan fiskalni utjecaj na zemlju. Međunarodni monetarni fond navodi da su prihodi od tog programa u pojedinim razdobljima činili vrlo velik dio državnih prihoda. Država je neovisnost od Ujedinjenog Kraljevstva stekla 19. rujna 1983. godine, što je čini jednom od mlađih neovisnih država na Karibima. Kao i druge male otočne države, suočava se s izloženošću prirodnim katastrofama, ograničenim domaćim tržištem i velikom osjetljivošću na promjene u turizmu i globalnom gospodarstvu. | Foto: canva, ilustracija