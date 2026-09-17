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U ZAJEDNICI IMAJU STROGA PRAVILA

FOTO DOMINACIJA JUGA Ove američke savezne države su 'raj za swingere': Pogledajte top 10

Ako je vjerovati novoj analizi trgovca erotskim proizvodima LoveHoney, jug SAD-a trenutačno je jedno od najaktivnijih područja kada je riječ o swingerskoj sceni. Čak tri od prve četiri države na listi nalaze se na jugu, dok se među deset najboljih našlo i nekoliko velikih saveznih država poput Kalifornije i New Yorka.
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FOTO DOMINACIJA JUGA Ove američke savezne države su 'raj za swingere': Pogledajte top 10
Ako je vjerovati novoj analizi trgovca erotskim proizvodima LoveHoney, jug SAD-a trenutačno je jedno od najaktivnijih područja kada je riječ o swingerskoj sceni. Čak tri od prve četiri države na listi nalaze se na jugu, dok se među deset najboljih našlo i nekoliko velikih saveznih država poput Kalifornije i New Yorka.  | Foto: canva, ilustracija
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Ako je vjerovati novoj analizi trgovca erotskim proizvodima LoveHoney, jug SAD-a trenutačno je jedno od najaktivnijih područja kada je riječ o swingerskoj sceni. Čak tri od prve četiri države na listi nalaze se na jugu, dok se među deset najboljih našlo i nekoliko velikih saveznih država poput Kalifornije i New Yorka.  | Foto: canva, ilustracija
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