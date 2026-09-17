FOTO DOMINACIJA JUGA Ove američke savezne države su 'raj za swingere': Pogledajte top 10

Ako je vjerovati novoj analizi trgovca erotskim proizvodima LoveHoney, jug SAD-a trenutačno je jedno od najaktivnijih područja kada je riječ o swingerskoj sceni. Čak tri od prve četiri države na listi nalaze se na jugu, dok se među deset najboljih našlo i nekoliko velikih saveznih država poput Kalifornije i New Yorka.
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Ako je vjerovati novoj analizi trgovca erotskim proizvodima LoveHoney, jug SAD-a trenutačno je jedno od najaktivnijih područja kada je riječ o swingerskoj sceni. Čak tri od prve četiri države na listi nalaze se na jugu, dok se među deset najboljih našlo i nekoliko velikih saveznih država poput Kalifornije i New Yorka.
| Foto: canva, ilustracija
Ako je vjerovati novoj analizi trgovca erotskim proizvodima LoveHoney, jug SAD-a trenutačno je jedno od najaktivnijih područja kada je riječ o swingerskoj sceni. Čak tri od prve četiri države na listi nalaze se na jugu, dok se među deset najboljih našlo i nekoliko velikih saveznih država poput Kalifornije i New Yorka. |
Foto: canva, ilustracija
Ako je vjerovati novoj analizi trgovca erotskim proizvodima LoveHoney, jug SAD-a trenutačno je jedno od najaktivnijih područja kada je riječ o swingerskoj sceni. Čak tri od prve četiri države na listi nalaze se na jugu, dok se među deset najboljih našlo i nekoliko velikih saveznih država poput Kalifornije i New Yorka.
| Foto: canva, ilustracija
Analiza, o kojoj je izvijestio New York Post, ne pokušava utvrditi koliko ljudi u pojedinoj saveznoj državi stvarno prakticira swinganje. Umjesto toga, LoveHoney je koristio niz javno dostupnih pokazatelja koji mogu ukazivati na razvijenost i vidljivost scene – među njima broj swingerskih klubova, internetske pretrage, aktivnost na Redditu i dostupnost hotela. Drugim riječima, riječ je više o mjerenju vidljivosti i infrastrukture scene nego o preciznom popisu broja ljudi koji sudjeluju u ovom lifestyleu.
| Foto: canva, ilustracija
1. Florida. Florida uvjerljivo zauzima prvo mjesto. Država ima najveći broj swingerskih klubova u SAD-u, uz vrlo aktivnu online zajednicu i snažan interes za ovu vrstu lifestylea. Velik broj turista, topla klima i razvijena infrastruktura za noćni život dodatno stvaraju uvjete za ovakvu scenu. Posebno su važna turistička središta i veći gradovi u kojima postoji širok izbor klubova, događanja i drugih mjesta za 'društveno povezivanje'.
| Foto: canva, ilustracija
2. Texas. Na drugom mjestu nalazi se Texas, koji također ima velik broj klubova i izrazito aktivnu online zajednicu. Veličina države pritom znači da scena nije koncentrirana samo na jedno područje. Gradovi poput Houstona, Dallasa i Austina nude razvijenu urbanu infrastrukturu, dok velik broj hotela i mogućnosti za putovanja olakšava swingerima organiziranje vikend-izlazaka i privatnih susreta.
| Foto: canva, ilustracija
3. Georgia. Georgia zaokružuje vodeću trojku. Kombinacija broja klubova, internetskih pretraga i online aktivnosti svrstala ju je među države s najizraženijom scenom. Posebno se ističe područje Atlante, velikog urbanog centra s razvijenim noćnim životom i širokom ponudom društvenih aktivnosti. Rezultati tako sugeriraju da Georgia ima relativno vidljivu i aktivnu zajednicu, osobito u urbanim sredinama.
| Foto: canva, ilustracija
4. Nevada. Nevada je zanimljiva zbog toga što prednjači kada je riječ o online interesu. Pretrage poput "swingeri blizu mene“ i "swingerski klubovi“ ondje su, prema analizi, posebno učestale. Naravno, velik dio tog interesa može se povezati i s Las Vegasom – gradom poznatim po turizmu, zabavi i intenzivnom noćnom životu.
| Foto: canva, ilustracija
5. Tennessee. Tennessee predstavlja svojevrsno iznenađenje među prvih pet. Iako nema toliko klubova kao neke vodeće države, vrlo aktivna online zajednica značajno podiže njegov ukupni rezultat. Savezna država također ima relativno razvijenu hotelsku infrastrukturu, što može olakšati putovanja između gradova i organiziranje vikend-događanja.
| Foto: canva, ilustracija
6. Kalifornija. Kalifornija zauzima šesto mjesto, ali je u nekim pojedinačnim kategorijama daleko ispred većine konkurencije. Prema analizi, ima najaktivniju Reddit zajednicu povezanu sa swinganjem u SAD-u, kao i treći najveći broj klubova. Od Los Angelesa i San Diega do San Francisca, savezna država ima veliku i raznoliku urbanu populaciju te dugu tradiciju različitih alternativnih lifestyle scena. Unatoč tome, po intenzitetu online pretraga nije na samom vrhu, zbog čega završava na šestom mjestu ukupne liste.
| Foto: canva, ilustracija
7. Pennsylvania. Pennsylvania se nalazi na sedmom mjestu zahvaljujući relativno uravnoteženoj kombinaciji fizičke infrastrukture i online aktivnosti. Država ima solidan broj klubova, dok je njezina online zajednica također prilično aktivna. Veća urbana područja pritom nude više mogućnosti za upoznavanje ljudi i sudjelovanje na organiziranim swingerskim eventima.
| Foto: canva, ilustracija
8. New York. New York je osmi, unatoč tome što je riječ o jednoj od najmnogoljudnijih i najurbaniziranijih saveznih država u SAD-u. Posebno se ističe područje New Yorka, gdje velika populacija, intenzivan noćni život i široka ponuda društvenih aktivnosti stvaraju značajnu infrastrukturu. Država ima mnogo swingerskih klubova, ali u drugim mjerenim kategorijama ne postiže rezultate dovoljne za viši plasman.
| Foto: canva, ilustracija
9. Ohio. Ohio zauzima deveto mjesto. Iako možda nije prva asocijacija na ovu vrstu lifestylea, analiza pokazuje da država ima stabilnu online prisutnost i primjetan interes kroz internetske pretrage. Scene ima u većim urbanim centrima, dok ukupni rezultat sugerira da je riječ o relativno aktivnoj, ali manje eksponiranoj zajednici u usporedbi s Floridom, Texasom ili Kalifornijom.
| Foto: canva, ilustracija
10. Michigan Deseto mjesto pripada Michiganu, koji se posebno ističe snažnom aktivnošću na Redditu. Broj swingerskih klubova nije među najvećima u zemlji, ali online razgovori i interes pokazuju da postoji aktivna zajednica zainteresirana za ovaj lifestyle. Time Michigan zatvara listu deset država s najizraženijim javno vidljivim pokazateljima scene.
| Foto: canva, ilustracija
Što zapravo znači ova lista? Važno je naglasiti da ovo nije rang-lista država prema stvarnom broju ljudi koji prakticiraju swinganje. Javne internetske pretrage, broj klubova ili aktivnost na Redditu mogu pokazati da je određena scena vidljivija ili bolje organizirana, ali ne govore koliko ljudi privatno sudjeluje u takvim odnosima. Na rezultat mogu utjecati i turizam, veličina populacije, dostupnost klubova, kultura korištenja društvenih mreža te jednostavno količina online sadržaja i rasprava. *uz korištenje AI-ja
| Foto: canva, ilustracija