FOTO Gotovo cijelo tijelo prekrio je tetovažama, pozirao i u dresu Hrvatske. 'Ja sam Balkanac!'

Najviše pozornosti privlači upravo njegov izgled jer su mu lice, vrat i gotovo cijelo tijelo prekriveni tetovažama, zbog čega ga brojni korisnici društvenih mreža nazivaju jednim od najtetoviranijih muškaraca u regiji
Tijelo mu je gotovo potpuno prekriveno tetovažama, a na društvenim mrežama prati ga gotovo 200 tisuća ljudi.
| Foto: Instagram/@inkcroalpha
Tijelo mu je gotovo potpuno prekriveno tetovažama, a na društvenim mrežama prati ga gotovo 200 tisuća ljudi. |
Foto: Instagram/@inkcroalpha
Tijelo mu je gotovo potpuno prekriveno tetovažama, a na društvenim mrežama prati ga gotovo 200 tisuća ljudi.
| Foto: Instagram/@inkcroalpha
Profil @inkcroalpha posljednjih je godina privukao veliku pozornost zbog ekstremne transformacije izgleda koju redovito dijeli sa svojim pratiteljima.
| Foto: Instagram/@inkcroalpha
Na Instagramu se predstavlja kao "The Reborn", a u opisu profila navodi da je ljubitelj tetovaža i videoigara.
| Foto: Instagram/@inkcroalpha
Najviše pozornosti privlači upravo njegov izgled. Lice, vrat i gotovo cijelo tijelo prekriveni tetovažama, zbog čega ga brojni korisnici društvenih mreža nazivaju jednim od najtetoviranijih muškaraca u regiji.
| Foto: Instagram/@inkcroalpha
Iako ne otkriva mnogo detalja o svom privatnom životu, u jednom je komentaru otkrio da je Balkanac. Nedavno je pažnju privukao i fotografijom u hrvatskom nogometnom dresu uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu 2026. godine
| Foto: Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Na profilu redovito objavljuje fotografije i videozapise iz svakodnevnog života, prikazuje proces tetoviranja, dijeli fotografije svog istetoviranog tijela te odgovara na komentare pratitelja.
| Foto: Instagram/@inkcroalpha
U pojedinim objavama uspoređuje svoj današnji izgled s fotografijama od prije nekoliko godina, kada je imao znatno manje tetovaža.
| Foto: Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Njegove objave često izazivaju podijeljene reakcije. Dok ga dio pratitelja podržava i smatra primjerom izražavanja individualnosti, drugi se pitaju žali li zbog tako radikalne promjene izgleda.
| Foto: Instagram/@inkcroalpha
Upravo na takve komentare odgovorio je u jednom od svojih videa u kojem poručuje da ne žali zbog svog "bodysuita", odnosno gotovo potpunog prekrivanja tijela tetovažama.
| Foto: Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha
Foto Instagram/@inkcroalpha