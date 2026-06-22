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NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

FOTO Gotovo cijelo tijelo prekrio je tetovažama, pozirao i u dresu Hrvatske. 'Ja sam Balkanac!'

Najviše pozornosti privlači upravo njegov izgled jer su mu lice, vrat i gotovo cijelo tijelo prekriveni tetovažama, zbog čega ga brojni korisnici društvenih mreža nazivaju jednim od najtetoviranijih muškaraca u regiji
FOTO Gotovo cijelo tijelo prekrio je tetovažama, pozirao i u dresu Hrvatske. 'Ja sam Balkanac!'
Tijelo mu je gotovo potpuno prekriveno tetovažama, a na društvenim mrežama prati ga gotovo 200 tisuća ljudi. | Foto: Instagram/@inkcroalpha
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Tijelo mu je gotovo potpuno prekriveno tetovažama, a na društvenim mrežama prati ga gotovo 200 tisuća ljudi. | Foto: Instagram/@inkcroalpha
Komentari 15

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