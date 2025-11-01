Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NOSE IM CVIJEĆE

FOTO Groblje ljubimaca u Rijeci: Tu počivaju Pikica, Miško, Gara

Groblje kućnih ljubimaca malo je poznato, čak i Riječanima. O njemu se tako malo zna, iako je uz pariško i londonsko jedno od najstarijih u Europi...
Rijeka: Groblje kućnih ljubimaca na Kozali
Groblje kućnih ljubimaca smješteno na Kozali u Lukovićima, jedinstveni je kulturni spomenik koji svjedoči o dugoj tradiciji ljubavi i brige za životinje na ovim prostorima. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/10
Groblje kućnih ljubimaca smješteno na Kozali u Lukovićima, jedinstveni je kulturni spomenik koji svjedoči o dugoj tradiciji ljubavi i brige za životinje na ovim prostorima. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025