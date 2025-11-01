FOTO Groblje ljubimaca u Rijeci: Tu počivaju Pikica, Miško, Gara

Groblje kućnih ljubimaca malo je poznato, čak i Riječanima. O njemu se tako malo zna, iako je uz pariško i londonsko jedno od najstarijih u Europi...
Groblje kućnih ljubimaca smješteno na Kozali u Lukovićima, jedinstveni je kulturni spomenik koji svjedoči o dugoj tradiciji ljubavi i brige za životinje na ovim prostorima.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Groblje kućnih ljubimaca smješteno na Kozali u Lukovićima, jedinstveni je kulturni spomenik koji svjedoči o dugoj tradiciji ljubavi i brige za životinje na ovim prostorima. |
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Groblje kućnih ljubimaca smješteno na Kozali u Lukovićima, jedinstveni je kulturni spomenik koji svjedoči o dugoj tradiciji ljubavi i brige za životinje na ovim prostorima.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Vlasnici svojim voljenim ljubimcima donose cvijeće i pale svijeće...
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Tu počivaju Pikica, Gara, Mikica, Ben, Axi, Don i brojni drugi.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Na novom dijelu groblja kućnih ljubimaca moguće je polaganje isključivo urni s posmrtnim ostacima ljubimaca, dok je stari, povijesni dio groblja očuvan kao Spomen groblje.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL