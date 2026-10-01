FOTO HRAM ŠTAKORA Vjernici ih smatraju svetima. Ima ih 20 tisuća: Biste li posjetili hram?

Karni Mata bila je žena i duhovna vođa iz 14. i 15. stoljeća koju njezini sljedbenici smatraju utjelovljenjem božice Durge. Prema legendi, nakon smrti njezina posinka Laxmana pokušala je nagovoriti boga smrti Yamu da ga vrati u život. Yama je to isprva odbio jer se Laxman već bio ponovno rodio. Karni Mata tada je zatražila da se svi pripadnici njezine zajednice nakon smrti ponovno rađaju kao štakori pod njezinom zaštitom, a da se nakon života štakora ponovno rode kao ljudi. Upravo se zato kabama u hramu ne pristupa kao običnim glodavcima. Za pripadnike zajednice Charan oni predstavljaju reinkarnirane pretke. | Foto: canva, ilustracija