FOTO HRAM ŠTAKORA Vjernici ih smatraju svetima. Ima ih 20 tisuća: Biste li posjetili hram?

Hram tako funkcionira kao svojevrsni zatvoreni ekosustav: štakori imaju obilje hrane i zaštitu od predatora, dok se ljudi brinu o njihovoj populaciji. Štakora se ovdje ne smije ubiti
Svijet je pun neobičnih religijskih mjesta, ali malo koje izgleda toliko nadrealno kao Hram Karni Mate u indijskom gradu Deshnokeu, nedaleko od Bikanera u Rajasthanu. U njemu slobodno živi više od 20.000 štakora, koje vjernici nazivaju kabama i smatraju ih svetim životinjama. Dok bi ih drugdje ljudi pokušali otjerati, ovdje ih hrane, maze i paze. Štakori slobodno trče po dvorištu i hodnicima hrama, penju se po ljudima i jedu hranu koju im prinose vjernici. Posebnom se srećom smatra kada vam jedan od njih prijeđe preko stopala.
| Foto: canva, ilustracija
Svijet je pun neobičnih religijskih mjesta, ali malo koje izgleda toliko nadrealno kao Hram Karni Mate u indijskom gradu Deshnokeu, nedaleko od Bikanera u Rajasthanu. U njemu slobodno živi više od 20.000 štakora, koje vjernici nazivaju kabama i smatraju ih svetim životinjama. Dok bi ih drugdje ljudi pokušali otjerati, ovdje ih hrane, maze i paze. Štakori slobodno trče po dvorištu i hodnicima hrama, penju se po ljudima i jedu hranu koju im prinose vjernici. Posebnom se srećom smatra kada vam jedan od njih prijeđe preko stopala. |
Foto: canva, ilustracija
Svijet je pun neobičnih religijskih mjesta, ali malo koje izgleda toliko nadrealno kao Hram Karni Mate u indijskom gradu Deshnokeu, nedaleko od Bikanera u Rajasthanu. U njemu slobodno živi više od 20.000 štakora, koje vjernici nazivaju kabama i smatraju ih svetim životinjama. Dok bi ih drugdje ljudi pokušali otjerati, ovdje ih hrane, maze i paze. Štakori slobodno trče po dvorištu i hodnicima hrama, penju se po ljudima i jedu hranu koju im prinose vjernici. Posebnom se srećom smatra kada vam jedan od njih prijeđe preko stopala.
| Foto: canva, ilustracija
Karni Mata bila je žena i duhovna vođa iz 14. i 15. stoljeća koju njezini sljedbenici smatraju utjelovljenjem božice Durge. Prema legendi, nakon smrti njezina posinka Laxmana pokušala je nagovoriti boga smrti Yamu da ga vrati u život. Yama je to isprva odbio jer se Laxman već bio ponovno rodio. Karni Mata tada je zatražila da se svi pripadnici njezine zajednice nakon smrti ponovno rađaju kao štakori pod njezinom zaštitom, a da se nakon života štakora ponovno rode kao ljudi. Upravo se zato kabama u hramu ne pristupa kao običnim glodavcima. Za pripadnike zajednice Charan oni predstavljaju reinkarnirane pretke.
| Foto: canva, ilustracija
Postoji i druga lokalna legenda prema kojoj je Karni Mata pretvorila oko 20.000 vojnika u štakore nakon što su dezertirali iz bitke.
| Foto: canva, ilustracija
Među tisućama uglavnom tamnih štakora povremeno se mogu vidjeti i bijele jedinke. Vjernici ih smatraju posebno svetima i povezuju ih s Karni Matom i njezinom obitelji. Zbog toga se susret s bijelim štakorom smatra velikom srećom. Ako vam takav štakor prijeđe preko noge, mnogi će to doživjeti kao osobit blagoslov.
| Foto: canva, ilustracija
Današnji izgled hrama uglavnom potječe s početka 20. stoljeća, kada ga je dao obnoviti maharadža Ganga Singh iz Bikanera. Kompleks je poznat po bijelom mramoru, raskošnim ukrasima i velikim srebrnim vratima. Štakori imaju gotovo potpunu slobodu kretanja. Hrane se mlijekom, žitaricama, slatkišima i drugom hranom koju donose vjernici. Ono što su štakori načeli smatra se prasadom, odnosno svetom hranom, pa je pojedini vjernici i sami jedu.
| Foto: canva, ilustracija
Hram tako funkcionira kao svojevrsni zatvoreni ekosustav: štakori imaju obilje hrane i zaštitu od predatora, dok se ljudi brinu o njihovoj populaciji. Štakora se ovdje ne smije ubiti
| Foto: canva, ilustracija
Posjetitelji moraju skinuti obuću prije ulaska, a kroz hram treba hodati pažljivo kako se ne bi slučajno nagazilo nekog od svetih glodavaca.
| Foto: canva, ilustracija
Prema tradicionalnom pravilu, ako netko slučajno ubije štakora, mora prinijeti njegovu zamjenu izrađenu od plemenitog metala, najčešće srebra ili zlata. Time se nastoji iskupiti za smrt svete životinje.
| Foto: canva, ilustracija
Hram je posebno poznat i zbog neobične prakse povezane s epidemijom kuge koja je 1994. pogodila dijelove Indije. Dok su se ljudi drugdje bojali štakora i napuštali pogođena područja, dio vjernika dolazio je u Karni Matu tražeći zaštitu te je konzumirao hranu i vodu koju su dodirivali štakori.
| Foto: canva, ilustracija
Za vjernike su kabe zaštitnici i preci. Za većinu drugih ljudi prizor je poprilično bizaran: tisuće štakora slobodno trče oko nogu posjetitelja, a hrana koju su upravo grickali smatra se svetom.
| Foto: canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
*uz korištenje AI-ja
| Foto: canva, ilustracija