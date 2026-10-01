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KARNI MATE

FOTO HRAM ŠTAKORA Vjernici ih smatraju svetima. Ima ih 20 tisuća: Biste li posjetili hram?

Hram tako funkcionira kao svojevrsni zatvoreni ekosustav: štakori imaju obilje hrane i zaštitu od predatora, dok se ljudi brinu o njihovoj populaciji. Štakora se ovdje ne smije ubiti
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FOTO HRAM ŠTAKORA Vjernici ih smatraju svetima. Ima ih 20 tisuća: Biste li posjetili hram?
Svijet je pun neobičnih religijskih mjesta, ali malo koje izgleda toliko nadrealno kao Hram Karni Mate u indijskom gradu Deshnokeu, nedaleko od Bikanera u Rajasthanu. U njemu slobodno živi više od 20.000 štakora, koje vjernici nazivaju kabama i smatraju ih svetim životinjama. Dok bi ih drugdje ljudi pokušali otjerati, ovdje ih hrane, maze i paze. Štakori slobodno trče po dvorištu i hodnicima hrama, penju se po ljudima i jedu hranu koju im prinose vjernici. Posebnom se srećom smatra kada vam jedan od njih prijeđe preko stopala. | Foto: canva, ilustracija
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Svijet je pun neobičnih religijskih mjesta, ali malo koje izgleda toliko nadrealno kao Hram Karni Mate u indijskom gradu Deshnokeu, nedaleko od Bikanera u Rajasthanu. U njemu slobodno živi više od 20.000 štakora, koje vjernici nazivaju kabama i smatraju ih svetim životinjama. Dok bi ih drugdje ljudi pokušali otjerati, ovdje ih hrane, maze i paze. Štakori slobodno trče po dvorištu i hodnicima hrama, penju se po ljudima i jedu hranu koju im prinose vjernici. Posebnom se srećom smatra kada vam jedan od njih prijeđe preko stopala. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 1

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