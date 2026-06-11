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FOTO Je li to znak za 'vatrene'? Na nebu se pojavio oblak u obliku Hrvatske uoči SP-a!

Piše 24sata,
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FOTO Je li to znak za 'vatrene'? Na nebu se pojavio oblak u obliku Hrvatske uoči SP-a!
Foto: Neverin/Kristina Krušić

Mnogi pratitelji odmah su fotografiju povezali s predstojećim Svjetskim prvenstvom i uspjesima hrvatske nogometne reprezentacije...

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Neobičan prizor snimljen iz Ivanske kraj Bjelovara je privukao pažnju korisnika društvenih mreža. Naime, na fotografiji objavljenoj na Facebook stranici Neverin vidi se oblak koji nevjerojatno podsjeća na geografski oblik Hrvatske.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i komentare, a administratori stranice uz fotografiju su duhovito napisali: „Večeras se ukazala i Hrvatska na nebu. Neki predznak za Svjetsko prvenstvo?“

Mnogi pratitelji odmah su fotografiju povezali s predstojećim Svjetskim prvenstvom i uspjesima hrvatske nogometne reprezentacije.

„Bila je već takva situacija, a sad ne znam je li lani ili predlani za prvenstvo. Sad ćemo vidjeti ima li kakvog značaja“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su bili još optimističniji.

„Jedno od prva tri mjesta su naša“, poručio je jedan komentator.

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Naravno, nije nedostajalo ni onih koji su u oblaku vidjeli nešto sasvim drugo.

„Tuča, tuča, opet“, našalio se jedan pratitelj.

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