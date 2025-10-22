Obavijesti

Galerija

Komentari 2
MRAČNE NAJAVE

FOTO Jeziva Nostradamusova proročanstva za iduću godinu: 'Krv se prolijeva, kuga stiže...'

Michel de Nostredame, francuski liječnik i astrolog iz 16. stoljeća poznatiji kao Nostradamus, i danas, gotovo pet stoljeća nakon svoje smrti, intrigira javnost svojim zagonetnim proročanstvima. Iako su stihovi otvoreni za bezbrojna tumačenja, moderni analitičari svake godine iznova pokušavaju odgonetnuti što nam donosi budućnost, a njihove interpretacije za kraj 2025. i 2026. godinu posebno su uznemirujuće, najavljujući razdoblje globalnih previranja, ratova i dubokih društvenih promjena...
Nostradamus, a renowned 16th-century French astrologer and physician, is famous for his cryptic prophecies, which have influenced centuries of interpretations and studies.
Michel de Nostredame, francuski liječnik i astrolog iz 16. stoljeća poznatiji kao Nostradamus, i danas, gotovo pet stoljeća nakon svoje smrti, intrigira javnost svojim zagonetnim proročanstvima. Njegovo kapitalno djelo "Les Prophéties" (Proročanstva), objavljeno 1555. godine, zbirka je od 942 poetska katrena pisana kriptičnim i alegorijskim stilom. Iako su stihovi otvoreni za bezbrojna tumačenja, moderni analitičari svake godine iznova pokušavaju odgonetnuti što nam donosi budućnost, a njihove interpretacije za kraj 2025. i 2026. godinu posebno su uznemirujuće, najavljujući razdoblje globalnih previranja, ratova i dubokih društvenih promjena. | Foto: Profimedia
1/16
Michel de Nostredame, francuski liječnik i astrolog iz 16. stoljeća poznatiji kao Nostradamus, i danas, gotovo pet stoljeća nakon svoje smrti, intrigira javnost svojim zagonetnim proročanstvima. Njegovo kapitalno djelo "Les Prophéties" (Proročanstva), objavljeno 1555. godine, zbirka je od 942 poetska katrena pisana kriptičnim i alegorijskim stilom. Iako su stihovi otvoreni za bezbrojna tumačenja, moderni analitičari svake godine iznova pokušavaju odgonetnuti što nam donosi budućnost, a njihove interpretacije za kraj 2025. i 2026. godinu posebno su uznemirujuće, najavljujući razdoblje globalnih previranja, ratova i dubokih društvenih promjena. | Foto: Profimedia
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025