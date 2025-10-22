FOTO Jeziva Nostradamusova proročanstva za iduću godinu: 'Krv se prolijeva, kuga stiže...'

Michel de Nostredame, francuski liječnik i astrolog iz 16. stoljeća poznatiji kao Nostradamus, i danas, gotovo pet stoljeća nakon svoje smrti, intrigira javnost svojim zagonetnim proročanstvima. Iako su stihovi otvoreni za bezbrojna tumačenja, moderni analitičari svake godine iznova pokušavaju odgonetnuti što nam donosi budućnost, a njihove interpretacije za kraj 2025. i 2026. godinu posebno su uznemirujuće, najavljujući razdoblje globalnih previranja, ratova i dubokih društvenih promjena...
Michel de Nostredame, francuski liječnik i astrolog iz 16. stoljeća poznatiji kao Nostradamus, i danas, gotovo pet stoljeća nakon svoje smrti, intrigira javnost svojim zagonetnim proročanstvima. Njegovo kapitalno djelo "Les Prophéties" (Proročanstva), objavljeno 1555. godine, zbirka je od 942 poetska katrena pisana kriptičnim i alegorijskim stilom. Iako su stihovi otvoreni za bezbrojna tumačenja, moderni analitičari svake godine iznova pokušavaju odgonetnuti što nam donosi budućnost, a njihove interpretacije za kraj 2025. i 2026. godinu posebno su uznemirujuće, najavljujući razdoblje globalnih previranja, ratova i dubokih društvenih promjena.
Kraj 2025: Ratovi, Pošasti i svemirske Prijetnje: Kako se približavamo kraju 2025. godine, tumačenja Nostradamusovih katrena postaju sve mračnija, oslikavajući svijet na rubu velikih promjena i katastrofa.
Možda najjezivija tema koja se provlači kroz proročanstva za 2025. je prijetnja velikog rata. Jedan katren, koji spominje Marsa kako "vlada svojim putem među zvijezdama" dok se "ljudska krv prolijeva po svetištu", moderni tumači povezuju s mogućnošću izbijanja Trećeg svjetskog rata.
Nostradamus spominje i veliki pomorski sukob, pišući o "crvenim brodovima" koji će se sukobiti s "plavima" na "oceanu straha", što neki vide kao aluziju na pomorsku bitku između Kine i Sjedinjenih Država.
Nostradamus piše: "Tri vatre izlaze s istočnih strana, dok Zapad gubi svoje svjetlo u tišini." Ove se riječi često interpretiraju kao uspon novih sila na Istoku, poput Kine i Indije, dok, govore analitičari, "gubitak svjetla" na Zapadu simbolizira slabljenje političkog i ekonomskog utjecaja zapadnih zemalja.
Za kraj 2025. i 2026. godinu navodno najavljuje globalnu ekonomsku krizu, hiperinflaciju i glad, jer jedno drugo proročanstvo govori o "pšenici koja će poskupjeti toliko da će čovjek jesti čovjeka".
Uz ekonomski kolaps, prijeti i nova zdravstvena kriza. Nostradamus spominje "veliku kugu" koja će poharati "grad na moru".
Nostradamus je navodno predvidio i svemirsku prijetnju: "Iz svemira, vatrena kugla će se dići, vjesnik sudbine, svijet preklinje." Neki ovo tumače kao udar velikog asteroida ili kometa...
Dok drugi sugeriraju da bi moglo simbolizirati upotrebu atomske bombe ...
Tumači navode i da je Nostradamus predvidio velike poplave.... Stihovi koji opisuju "vrt svijeta blizu novog grada" koji će biti "uronjen u kadu" i "prisiljen piti vode zatrovane sumporom" povezuju se s Brazilom i amazonskom prašumom, sugerirajući razorne poplave i ekološke kataklizme. Drugi katreni govore o "velikoj suši" koja će pogoditi jug Europe, dok će "velike vode potopiti otoke" na sjeveru, što, tvrde tumači, ukazuje na ekstremne vremenske prilike diljem kontinenta.
Jedan od najcitiranijih stihova koji se povezuje s 2026. glasi: "Sedam mjeseci veliki rat, ljudi mrtvi zbog zla." S obzirom na globalne napetosti, entuzijasti ovo vide kao zlokobno upozorenje na moguću eskalaciju postojećih sukoba u rat širih razmjera...
Tumači sugeriraju da bi se ovaj kratki, ali izuzetno razorni rat mogao voditi nuklearnim ili naprednim oružjem
Pojedine interpretacije idu toliko daleko da predviđaju početak nove "vladavine terora" u siječnju 2026...
Neki stihovi se danas tumače kao predviđanje tehnoloških prijetnji. Nostradamus piše o "zrcalima koja će pokazivati ljude koji nisu prisutni", što se vidi kao aluzija na deepfake tehnologiju i umjetnu inteligenciju koja će se koristiti za širenje dezinformacija i stvaranje kaosa.
Na kraju, važno je naglasiti da su Nostradamusovi stihovi namjerno dvosmisleni. Kritičari i povjesničari upozoravaju na fenomen poznat kao "pristranost potvrde", where ljudi tumače proročanstva tako da odgovaraju događajima koji su se već dogodili.
