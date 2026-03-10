FOTO Kako bi izgledali životi prvih ljudi na Marsu? Radijacija prijeti, neki sanjaju i gradove...

Jedan od ciljeva je i drastično smanjiti cijenu putovanja u svemir. Dugoročno se procjenjuje da bi cijena putovanja na Mars mogla pasti na razinu usporedivu s cijenom kuće na Zemlji, možda oko stotinjak tisuća dolara, iako je to za sada samo ambiciozna procjena. Život na Marsu u početku bi bio iznimno težak i industrijski, ali dugoročna vizija uključuje razvoj kompleksnog društva s vlastitom kulturom, znanošću i ekonomijom.Ideja grada na Marsu nije samo tehnološki projekt, već i prilika da se razmisli o tome kako bi ljudska civilizacija mogla izgledati kada počne graditi nove svjetove. | Foto: canva, ilustracija