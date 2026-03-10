FOTO Kako bi izgledali životi prvih ljudi na Marsu? Radijacija prijeti, neki sanjaju i gradove...

San o odlasku na Mars star je koliko i svemirska era, no desetljećima je ostajao u domeni znanstvene fantastike i opreznih robotskih misija. Danas taj san sve više dobiva obrise konkretnog dugoročnog plana kroz razvoj tehnologija za međuplanetarna putovanja. Ne radi se više samo o postavljanju zastave i prikupljanju uzoraka tla, već o ideji stvaranja trajne ljudske prisutnosti na drugom planetu...
San o odlasku na Mars star je koliko i svemirska era, no desetljećima je ostajao u domeni znanstvene fantastike i opreznih robotskih misija. Danas taj san sve više dobiva obrise konkretnog dugoročnog plana kroz razvoj tehnologija za međuplanetarna putovanja. Ne radi se više samo o postavljanju zastave i prikupljanju uzoraka tla, već o ideji stvaranja trajne ljudske prisutnosti na drugom planetu...
| Foto: canva, ilustracija
San o odlasku na Mars star je koliko i svemirska era, no desetljećima je ostajao u domeni znanstvene fantastike i opreznih robotskih misija. Danas taj san sve više dobiva obrise konkretnog dugoročnog plana kroz razvoj tehnologija za međuplanetarna putovanja. Ne radi se više samo o postavljanju zastave i prikupljanju uzoraka tla, već o ideji stvaranja trajne ljudske prisutnosti na drugom planetu... |
Foto: canva, ilustracija
San o odlasku na Mars star je koliko i svemirska era, no desetljećima je ostajao u domeni znanstvene fantastike i opreznih robotskih misija. Danas taj san sve više dobiva obrise konkretnog dugoročnog plana kroz razvoj tehnologija za međuplanetarna putovanja. Ne radi se više samo o postavljanju zastave i prikupljanju uzoraka tla, već o ideji stvaranja trajne ljudske prisutnosti na drugom planetu...
| Foto: canva, ilustracija
U središtu tih planova nalazi se Starship, velika višekratno iskoristiva letjelica koja se razvija za prijevoz ljudi i tereta u Zemljinu orbitu, prema Mjesecu i dugoročno prema Marsu. Cilj je omogućiti čovječanstvu da postane multiplanetarna vrsta, a Starship bi trebao biti ključni sustav koji bi omogućio relativno česta putovanja između Zemlje i Marsa.
| Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL/REUTERS
Putovanje koje u prosjeku obuhvaća desetke do više od sto milijuna kilometara samo je prvi korak u pothvatu koji zahtijeva ne samo tehnološki napredak, već i potpuno novo promišljanje o tome kako izgraditi civilizaciju u okruženju koje je u suštini neprijateljsko prema životu kakav poznajemo.
| Foto: canva, ilustracija
Prvi koraci na Crvenom planetu: roboti umjesto ljudi. Prije nego što ijedna ljudska noga stupi na marsovsko tlo, prve faze budućih misija gotovo sigurno će pripasti robotima. Prema dugoročnim planovima, prve bespilotne letjelice s teretom mogle bi biti poslane na Mars kako bi testirale tehnologiju slijetanja i dopremile ključnu opremu. Njihov zadatak bio bi isporuka energetskih sustava, komunikacijske infrastrukture i opreme za korištenje lokalnih resursa. Dio tih poslova mogli bi obavljati autonomni ili poluautonomni roboti. Spominje se i mogućnost korištenja humanoidnih robota za fizičke zadatke, iako takva primjena zasad ostaje u fazi koncepta.
| Foto: canva, ilustracija
Jedan od najvažnijih ciljeva ranih misija bio bi pronalaženje i iskorištavanje podzemnog vodenog leda koji je na mnogim mjestima Marsa prisutan neposredno ispod površine. Ta voda mogla bi se koristiti za proizvodnju kisika, pitke vode i raketnog goriva. Svaki uspješan robotski let bio bi ključan korak u demonstraciji tehnologije potrebne da se smanji rizik za prve ljudske posade.
| Foto: canva, ilustracija
Dolazak prve posade i život u prvim bazama. Ako se robotske misije pokažu uspješnima, prvi ljudi mogli bi sletjeti na Mars u narednim desetljećima, iako točan vremenski okvir još uvijek nije poznat. U početku bi se radilo o maloj skupini pionira – inženjera, znanstvenika i tehničara. Njihov primarni cilj bio bi uspostavljanje sustava koji omogućuju dugotrajan boravak ljudi. Posebno važan bio bi sustav za proizvodnju goriva i kisika na Marsu. Jedan od predloženih pristupa koristi takozvani Sabatierov proces, kojim se ugljikov dioksid iz marsovske atmosfere kombinira s vodikom dobivenim iz vode kako bi se proizveo metan – potencijalno raketno gorivo – i kisik.
| Foto: canva, ilustracija
U prvim fazama dio životnog prostora mogao bi se nalaziti u samim letjelicama ili u napuhujućim modulima i prefabriciranim jedinicama dopremljenima sa Zemlje .Jedna od lokacija koja se često spominje kao potencijalno mjesto prve baze je Arcadia Planitia, ravnica na sjevernoj hemisferi Marsa. Ona je zanimljiva zbog relativno ravnog terena pogodnog za slijetanje te prisutnosti podzemnog leda.Izgradnja naselja i zaštita od okoliša
| Foto: canva, ilustracija
Dugoročni opstanak na Marsu zahtijevat će rješenja za dva velika problema: snažnu radijaciju i vrlo niske temperature. Mars nema globalno magnetsko polje poput Zemlje, pa površina planeta prima znatno više kozmičkog i solarnog zračenja. Zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da će buduća marsovska naselja barem djelomično biti smještena pod zemljom ili prekrivena debelim slojem marsovskog tla (regolita), koji može služiti kao prirodna zaštita od radijacije.
| Foto: canva, ilustracija
U nekim konceptima predviđene su i velike zatvorene strukture na površini, poput kupola ili staklenika, koje bi mogle služiti za uzgoj biljaka i rekreaciju. Ipak, takve strukture predstavljaju ozbiljan inženjerski izazov zbog razlike u tlaku, radijacije i opasnosti od mikrometeorita.S vremenom bi dio infrastrukture mogao biti proizveden iz lokalnih materijala, koristeći marsovsko tlo za izradu građevinskih elemenata ili metala.
| Foto: canva, ilustracija
Samoodrživost kao ključ opstanka. Dugoročni cilj svake marsovske kolonije bio bi smanjiti ovisnost o Zemlji. Energetski sustavi vjerojatno bi uključivali velike solarne farme, ali i druge izvore energije. Neki stručnjaci predlažu i korištenje malih nuklearnih reaktora koji bi mogli osigurati stabilnu opskrbu energijom tijekom dugih pješčanih oluja.
| Foto: canva, ilustracija
Hrana bi se vjerojatno uzgajala u zatvorenim sustavima poput hidroponskih ili aeroponskih farmi. Takvi sustavi omogućuju uzgoj biljaka bez tla, uz preciznu kontrolu vode, svjetla i hranjivih tvari. Marsova gravitacija iznosi oko 38 posto Zemljine, a znanstvenici još uvijek istražuju kako bi takvo okruženje dugoročno utjecalo na ljudsko tijelo i rast biljaka.
| Foto: canva, ilustracija
Marsovsko društvo i budućnost kolonije. Dugoročna vizija uključuje mogućnost velikog grada na Marsu koji bi jednog dana mogao imati stotine tisuća ili čak milijun stanovnika. Takva ideja za sada je daleka budućnost i ovisi o velikom broju tehnoloških i ekonomskih faktora. Spominju se i ideje o sustavu izravnije demokracije, gdje bi građani digitalno glasali o zakonima. Takve ideje zasad su više filozofska razmišljanja nego konkretni planovi.
| Foto: canva, ilustracija
Jedan od ciljeva je i drastično smanjiti cijenu putovanja u svemir. Dugoročno se procjenjuje da bi cijena putovanja na Mars mogla pasti na razinu usporedivu s cijenom kuće na Zemlji, možda oko stotinjak tisuća dolara, iako je to za sada samo ambiciozna procjena. Život na Marsu u početku bi bio iznimno težak i industrijski, ali dugoročna vizija uključuje razvoj kompleksnog društva s vlastitom kulturom, znanošću i ekonomijom.Ideja grada na Marsu nije samo tehnološki projekt, već i prilika da se razmisli o tome kako bi ljudska civilizacija mogla izgledati kada počne graditi nove svjetove.
| Foto: canva, ilustracija