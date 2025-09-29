Obavijesti

Galerija

Komentari 3
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Lijepoj Njemici ponestaje mjesta za nove tetovaže: Na njih je potrošila 50.000 eura...

Prvu tetovažu napravila je čim je napunila 18 godina, do sad je na tetovaže potrošila više od 50.000 eura, uskoro će joj nestati mjesta na tijelu... I Njemica Juliane ni za čim ne žali.
609406368
Prvu tetovažu napravila je čim je napunila 18 godina, do sad je na tetovaže potrošila više od 50.000 eura, uskoro će joj nestati mjesta na tijelu... I Njemica Juliane ni za čim ne žali. | Foto: Profimedia
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025