FOTO Medicinska sestra grudi je povećala sedam puta. Ranije se odrekla seksa: 'Bila sam ovisna'
Sedam puta sam bila na operaciji povećanja grudi, mislim da je bilo sedam puta, teško mi je više i izbrojati... Ali nikad nisam bila zadovoljna rezultatima operacije, kaže američka influencerica i kreatorica sadržaja za odrasle, Neyleen Ashley... Uskoro planira započeti život bez silikona...
Uvijek sam bila ravna, druga djeca su mi se zbog toga izrugivala. Sedam puta sam bila na operaciji povećanja grudi, mislim da je bilo sedam puta, teško mi je više i izbrojati... Ali nikad nisam bila zadovoljna rezultatima operacije, kaže američka influencerica i kreatorica sadržaja za odrasle, Neyleen Ashley...
| Foto: Profimedia