FOTO Milanović oduševio ekipu: 'Kad predsjednik poželi svinjske nogice na saft... što reći dalje'

Ekipa koja stoji iza YouTube kanala Fatman Chef s kulinarskim sadržajem, na svojim se društvenim mrežama pohvalila kako je u ponedjeljak ugostila, ni manje, ni više, nego - predsjednika Zorana Milanovića.

- Teško je opisati riječima kolika nam je ovo čast. Iako smo potpuno apolitični i Zvone i ja i cijeli naš kanal – kada vam predsjednik države poželi fileke i svinjske nogice na saft i kaže da bi došao na imanje gdje snimamo epizode... što dalje uopće treba napisati, poručili su.

Kako su podijelili na svom Facebook profilu, Milanović njihov kanal prati duže vrijeme, a susret su dogovarali mjesecima.

- Želio je biti prisutan od početka kuhanja, pa smo cijeli dan proveli u opuštenoj, domaćoj atmosferi, razgovarali o kuhanju, nazdravili rakijicom, družili se i uživali kao da se znamo sto godina. Kad smo tek pokretali kanal, nismo mogli ni zamisliti da ćemo jednog dana kuhati za predsjednika države. A, kako je i sam rekao: 'Ovo nikada nisam napravio', stoji u objavi.

Ispričali su da je fileke ocijenio kao spektakularne, možda i najbolje koje je ikad jeo.

- Nama je ostavio dojam izuzetno pristojnog, prilagodljivog i vrlo ugodnog čovjeka. Donio nam je i Djedovu rakiju, koju smo, naravno, odmah isprobali, ispričali su.