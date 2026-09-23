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OTOK BOJNI BROD

FOTO Mračna tajna napuštenog japanskog otoka: Tisuće živjele tu, a onda se sve promijenilo...

Službeno zatvaranje rudnika održano je 15. siječnja 1974. godine. Preostali stanovnici postupno su napustili otok, a do travnja iste godine Hashima je ostala potpuno bez stalnih stanovnika...
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FOTO Mračna tajna napuštenog japanskog otoka: Tisuće živjele tu, a onda se sve promijenilo...
Gledajući iz daljine, otok Hashima u Istočnom kineskom moru mogao bi se lako zamijeniti za japansku verziju zloglasnog Alcatraza koja izranja iz oceana poput nazubljene betonske ploče. Nekim putnicima izgleda kao propalo kockarsko odmaralište s napuštenim hotelima i zaboravljenim zgradama. Malo bi tko od slučajnih promatrača uopće pomislio da je prije otprilike pola stoljeća ovaj sićušni stjenoviti otok bio dom izuzetno uspješnoj zajednici i mjesto s jednom od najvećih, a prema često navođenim podacima i najvišom zabilježenom gustoćom naseljenosti u modernoj povijesti. Smješten nekih 15 kilometara od obalnog grada Nagasakija, otok je danas tek niz sablasnih betonskih obrisa koji, izloženi vjetru i morskoj soli, svjedoče o davno minulom vremenu nevjerojatnog japanskog industrijskog razvoja. | Foto: canva, ilustracija
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Gledajući iz daljine, otok Hashima u Istočnom kineskom moru mogao bi se lako zamijeniti za japansku verziju zloglasnog Alcatraza koja izranja iz oceana poput nazubljene betonske ploče. Nekim putnicima izgleda kao propalo kockarsko odmaralište s napuštenim hotelima i zaboravljenim zgradama. Malo bi tko od slučajnih promatrača uopće pomislio da je prije otprilike pola stoljeća ovaj sićušni stjenoviti otok bio dom izuzetno uspješnoj zajednici i mjesto s jednom od najvećih, a prema često navođenim podacima i najvišom zabilježenom gustoćom naseljenosti u modernoj povijesti. Smješten nekih 15 kilometara od obalnog grada Nagasakija, otok je danas tek niz sablasnih betonskih obrisa koji, izloženi vjetru i morskoj soli, svjedoče o davno minulom vremenu nevjerojatnog japanskog industrijskog razvoja. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 2

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