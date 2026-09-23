FOTO Mračna tajna napuštenog japanskog otoka: Tisuće živjele tu, a onda se sve promijenilo...

Postoje i svjedočanstva o ekstremnim uvjetima života i rada, uključujući slučajeve smrti povezane s nesrećama, bolestima i iscrpljenošću. Pojedini bivši radnici govorili su i o samoubojstvima, ali takve tvrdnje ne treba pretvarati u preciznu statistiku bez odgovarajućih dokaza. Isto vrijedi i za često ponavljanu tvrdnju da je svaki mjesec na otoku umiralo četiri ili pet radnika: takav broj pojavljuje se u nekim svjedočanstvima, ali nije moguće potvrditi ga kao službenu mjesečnu statistiku za cijelo razdoblje. Među nekim bivšim radnicima otok je ostao zapamćen kao mjesto ekstremne patnje, a izraz „otok pakla“ kasnije je postao jedan od načina na koji se u korejskim svjedočanstvima opisivalo iskustvo rada na Hashimi. Umrli radnici povezani s rudnikom kremirani su na obližnjem otočiću Nakanoshima, što je dodatno pojačavalo osjećaj potpune izoliranosti zajednice usred mora. Važno je pritom naglasiti da mračna povijest Hashime nije jednostavno priča o jednom razdoblju. Japanski radnici također su desetljećima radili u opasnim uvjetima, a rudarski život na otoku bio je težak neovisno o nacionalnosti. Istodobno, iskustvo Korejaca i drugih mobiliziranih radnika ima dodatnu povijesnu dimenziju zbog japanske kolonijalne vladavine i ratne mobilizacije. Upravo je način na koji se ta dva aspekta povijesti prikazuju jedan od glavnih razloga zbog kojih Hashima i danas izaziva političke i povijesne prijepore. | Foto: canva, ilustracija