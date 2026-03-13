Obavijesti

14.600 ŽENA GA ODOBRILO

FOTO Najpoželjniji muškarac s Tindera priznao: 'Nosio sam 14 godina perike na spojevima!'

Stefan-Pierre Tomlin, kojeg su prozvali 'Gospodin Tinder' nakon što je otkriveno da je čak 14.600 žena na popularnoj aplikaciji za upoznavanje odabralo upravo njega, priznao je da je bio na transplantaciji kose. Ovu odluku donio je nakon što je čak 14 godina na spojeve odlazio noseći perike.
Ovaj 35-godišnji model iz Londona, koji danas vodi tvrtku za spajanje parova Celebrity Love Coach, potrošio je gotovo 50.000 eura kako bi više od desetljeća od svojih partnerica "skrivao" svoju prorijeđenu kosu. | Foto: Facebook
Ovaj 35-godišnji model iz Londona, koji danas vodi tvrtku za spajanje parova Celebrity Love Coach, potrošio je gotovo 50.000 eura kako bi više od desetljeća od svojih partnerica "skrivao" svoju prorijeđenu kosu.
