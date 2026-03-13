FOTO Najpoželjniji muškarac s Tindera priznao: 'Nosio sam 14 godina perike na spojevima!'

Stefan-Pierre Tomlin, kojeg su prozvali 'Gospodin Tinder' nakon što je otkriveno da je čak 14.600 žena na popularnoj aplikaciji za upoznavanje odabralo upravo njega, priznao je da je bio na transplantaciji kose. Ovu odluku donio je nakon što je čak 14 godina na spojeve odlazio noseći perike.
Ovaj 35-godišnji model iz Londona, koji danas vodi tvrtku za spajanje parova Celebrity Love Coach, potrošio je gotovo 50.000 eura kako bi više od desetljeća od svojih partnerica "skrivao" svoju prorijeđenu kosu.
| Foto: Facebook
Model Stefan, koji je bio na više od 50 spojeva sa ženama i čak ostvario nekoliko ozbiljnih veza, rekao je da mu je to predstavljalo ogroman teret.
Aplikaciju za upoznavanje prvi je put preuzeo u lipnju 2015. godine i, kako kaže, postao je ovisan, provodeći u prosjeku više od tri sata dnevno pregledavajući profile potencijalnih partnerica.
Iako je nosio revije za Burberry i 2021. godine sudjelovao u MTV-jevom showu "Celebrity Ex on the Beach", nikada nikome nije pokazao svoju pravu kosu. Umjesto toga, nosio je perike, koristio vlakna za kosu i nosio kape kako bi prekrio zaliske.
Svoju kosu opisao je kao "najveću nesigurnost" nakon što je s 21 godinom primijetio da mu se počinje prorjeđivati.
Godišnje je trošio više od 3500 eura na perike kako bi mu kosa izgledala gušće, u pokušaju da spriječi bilo koga da primijeti njegov problem.
Čak mu je trebalo šest mjeseci da svoju tajnu prizna djevojci Vicki Batsford (44), koju je upoznao u listopadu 2024. godine. U posljednjem pokušaju da u potpunosti povrati samopouzdanje, Stefan je u veljači ove godine potrošio 5900 eura na transplantaciju kose na klinici British Hair Clinic u Essexu. Kaže da mu je to "promijenilo život" i da sada ponovno može biti svoj, preporučujući operaciju svim muškarcima koji se suočavaju s istim problemom, ističući da se "nema čega sramiti".
- Kosa mi je bila prva misao kad bih se probudio i zadnja kad bih išao spavati. Nisam želio da je itko vidi, pogotovo kao model. Mogla mi je uništiti karijeru - dodao je.
- Upao sam u naviku prekrivanja ili popravljanja linije kose kako bih sve uvjerio da je prirodna, čak i tijekom mog boravka na Tinderu i na modnim angažmanima. To je postala moja glavna misija. Ali na kraju sam znao da ne mogu tako zauvijek.
Stefan je prvi put primijetio da mu se kosa prorjeđuje s 21 godinom, dok se gledao u ogledalo prije večernjeg izlaska.
- To je bila jedna od najgorih stvari koje su mi se mogle dogoditi. Odmah sam potrčao do mamine torbice sa šminkom kako bih zgrabio smeđu olovku za oči i nacrtao novu liniju kose. Bio je to novi poraz - ispričao je.
Svoju liniju kose "iscrtavao" je svaki dan tijekom tri godine, sve dok nije prešao na vlakna za izgradnju kose, koja su koštala 35 eura po tubi, te na perike, jer mu se kosa nastavila prorjeđivati.
Godišnje je trošio više od 3500 eura na perike i održavanje te je odlazio kod specijaliziranog frizera u Notting Hillu na tretmane.
- Bilo je nevjerojatno teško to skrivati od ljudi. Nikad nisam imao samopouzdanja to nekome pokazati ili reći. Jednom su me pozvali da snimim najavu za 'Love Island' i tražili su da skočim u bazen. Ali nosio sam vlakna, a ona se nisu smjela smočiti jer bi se razmazala. Zato sam rekao da ne znam plivati i često sam se nalazio u situaciji da lažem kako bih izbjegao sramotu pokazivanja svoje prave kose - prisjetio se.
| Foto: Instagram
Dodao je: - Čak su i slike na mom profilu za upoznavanje bile s vlaknima u kosi, a kosa je uvijek bila tema razgovora koju bih izbjegavao na spojevima. Ako bi mi žena pokušala proći rukom kroz kosu, izmaknuo bih se. Vjerojatno su mislile da sam malo čudan.
Čak i kad bi stvari postale ozbiljne s nekom djevojkom, Stefan je priznao da bi nosio durag marame dok bi spavao kod njih kako bi sakrio kosu. Ponekad bi se čak budio "nekoliko sati ranije" kako bi sredio liniju kose prije nego što bi se njegove partnerice probudile.
Tek kad je upoznao svoju partnericu, Vicki Batsford (44), u listopadu 2024. godine, osjećao se dovoljno "ugodno" da joj otkrije svoju tajnu, i to šest mjeseci kasnije.
- Nisam mogao zauvijek održavati tu predstavu. Vicki je učinila da se osjećam sigurno i da joj mogu vjerovati, a kad sam joj konačno objasnio, rekla je da me voli zbog onoga što jesam. Iako sam se u tom trenutku osjećao samopouzdano, kosa mi se i dalje prorjeđivala i znao sam da moram početi tražiti trajno rješenje.
