UMIROVLJENI OTAC ČETVERO DJECE FOTO Najtetoviraniji Britanac odustaje od tetovaža. Nestalo mjesta! 'Pokrio sam 97 % tijela'

Prvu tetovažu je napravio sa 17 godina, onda je zbog bijesa roditelja prestao. Opet se početo tetovirati u 52. godini a sad, u 67. godini, kaže da je njegov proces preobrazbe gotov. Ne jer on to želi, već jer mu ponestaje prostora za tetoviranje... U sretnom je braku više od 20 godina, kaže kako supruga ne voli njegove tetovaže, ali ih tolerira...