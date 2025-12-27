Obavijesti

UMIROVLJENI OTAC ČETVERO DJECE

FOTO Najtetoviraniji Britanac odustaje od tetovaža. Nestalo mjesta! 'Pokrio sam 97 % tijela'

Prvu tetovažu je napravio sa 17 godina, onda je zbog bijesa roditelja prestao. Opet se početo tetovirati u 52. godini a sad, u 67. godini, kaže da je njegov proces preobrazbe gotov. Ne jer on to želi, već jer mu ponestaje prostora za tetoviranje... U sretnom je braku više od 20 godina, kaže kako supruga ne voli njegove tetovaže, ali ih tolerira...
One of UK's most inked men quits tats because he's "run out of space"
