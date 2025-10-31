FOTO Naš mozak isprogramiran je da vidi čudovišta: Mračni mitovi koji su šokirali povijest

DNK analize su razotkrile mnoge misterije. Uzorci dlake, kostiju i kože, za koje se tvrdilo da pripadaju Jetiju s Himalaje, analizirani 2014. i 2017. godine, pokazali su da zapravo potječu od smeđih, crnih, pa čak i polarnih medvjeda. Slično tome, mnoge od najpoznatijih priča o čudovištima razotkrivene su kao obične prijevare. Čuvena fotografija čudovišta iz Loch Nessa iz 1934. godine pokazala se kao lažnjak napravljen pomoću igračke podmornice, dok je za prve otiske stopala Bigfoota u Kaliforniji 1958. zaslužan drvosječa Ray Wallace, koji ih je izradio pomoću drvenih kalupa. | Foto: CANVA, ilustracija