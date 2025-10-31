Obavijesti

FASCINACIJA STRAHOM

FOTO Naš mozak isprogramiran je da vidi čudovišta: Mračni mitovi koji su šokirali povijest

Strah je jedna od najstarijih i najsnažnijih ljudskih emocija, a čudovišta su od pamtivijeka njegovo najupečatljivije utjelovljenje. Od priča uz logorsku vatru do visokobudžetnih horor filmova, fascinacija bićima koja vrebaju iz tame ne jenjava. Iako se često smatraju dječjim strahovima, čudovišta zapravo predstavljaju duboko ukorijenjene tjeskobe odraslog svijeta, služeći kao ogledalo strahova određenog doba i kulture. No, zašto nas toliko privlače i plaše bića za koja znamo da ne postoje?
Priče o fantastičnim zvijerima i nadnaravnim bićima stare su koliko i samo čovječanstvo. Od vukodlaka i vampira do jetija i morskih nemani, mitska stvorenja nadahnula su bezbrojne narodne priče, kulturna djela, pa čak i neke vrlo razrađene prijevare. Istovremeno, potaknula su istraživače da krenu u divljinu u nadi da će pronaći konačan dokaz njihova postojanja. | Foto: canva/ilustracija
