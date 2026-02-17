FOTO Nasljednica Lamborghini carstva želi na Eurosong: Elettra obožava leoparde i bikinije...

Ona je pjevačica, influencerica, televizijska ličnost i nasljednica jedne od najpoznatijih talijanskih dinastija. Elettra Miura Lamborghini, unuka legendarnog Ferruccia Lamborghinija vraća se ove godine na San Remo, želi predstavljati Italiju na Eurosongu...
Ovo je treći put da Elettra stupa na pozornicu slavnog teatra Ariston, no drugi put u natjecateljskoj ulozi. Nakon što je debitirala 2020. godine s pjesmom "Musica (e il resto scompare)" i prošle godine preuzela ulogu suvoditeljice treće večeri festivala, ove se godine vraća kao jedna od 30 izvođača
Elettrin put do slave započeo je pred televizijskim kamerama. Pažnju javnosti privukla je sudjelovanjem u nizu međunarodnih reality showova, uključujući MTV-jev Super Shore i britanski Geordie Shore, gdje joj je njezin ekscentričan i nesputan karakter priskrbio nadimak "talijanska Paris Hilton"...
No, televizija je bila samo odskočna daska. Njezin pravi cilj bila je glazba
Rođena u Bologni kao kći Tonina Lamborghinija, Elettra je odrasla okružena luksuzom. Njezino srednje ime, Miura, posveta je jednom od najpoznatijih modela automobila koje je stvorio njezin djed. Unatoč tome, uvijek je isticala želju da se dokaže neovisno o obiteljskom nasljeđu.
U rujnu 2020. godine udala se za slavnog nizozemskog DJ-a i producenta Afrojacka na raskošnoj ceremoniji na jezeru Como. Poznata je po ljubavi prema životinjama, posebice konjima, te prepoznatljivim tetovažama s uzorkom leoparda.
Na pitanje želi li jednog dana biti shvaćena ozbiljno, jednom je odgovorila: “Ljudi misle da je zabava nešto manje vrijedno. Ali probaj zabavljati milijune, to je teže nego izgledati ozbiljno.”
