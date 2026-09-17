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FOTO Nazivaju je i najljepšom Argentinkom: Estefania glumi, dizajnira, hoda po pistama...

Rođena je u Argentini, ali zadnjih deset godina živi u našem susjedstvu, u Italiji. Estefania Bernal je manekenka, influencerica, bivša misica i TV zvijezda koju na društvenim mrežama prati više od 150 tisuća ljudi... Godine 2016. osvojila je titulu Miss Universe Argentine.
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FOTO Nazivaju je i najljepšom Argentinkom: Estefania glumi, dizajnira, hoda po pistama...
Rođena je u Argentini, ali zadnjih deset godina živi u našem susjedstvu, u Italiji. Estefania Bernal je manekenka, influencerica, bivša misica i TV zvijezda koju na društvenim mrežama prati više od 150 tisuća ljudi... Godine 2016. osvojila je titulu Miss Universe Argentine. | Foto: E. Bernal/Instagram
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Rođena je u Argentini, ali zadnjih deset godina živi u našem susjedstvu, u Italiji. Estefania Bernal je manekenka, influencerica, bivša misica i TV zvijezda koju na društvenim mrežama prati više od 150 tisuća ljudi... Godine 2016. osvojila je titulu Miss Universe Argentine. | Foto: E. Bernal/Instagram
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