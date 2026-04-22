FOTO Nebeski skandal u Finskoj: Piloti na obuci nacrtali oblik muškog ponosa iznad grada

FOTO Nebeski skandal u Finskoj: Piloti na obuci nacrtali oblik muškog ponosa iznad grada
Skupina pilota pripravnika finskog ratnog zrakoplovstva našla se u središtu skandala nakon što su tijekom vježbovnog leta 13. travnja odstupili od zadanih ruta kako bi na nebu iscrtali nekoliko golemih oblika koji podsjećaju na muški spolni organ, piše The New York Post. Incident se dogodio na nebu iznad središnje Finske, a neobične putanje leta ubrzo su postale vidljive na javnim servisima za praćenje zrakoplova, izazvavši lavinu reakcija na društvenim mrežama.

ROĐENA U ZRAKU Putnica rodila bebu u avionu: Sada nema pojma koje je državljanstvo djeteta
Putnica rodila bebu u avionu: Sada nema pojma koje je državljanstvo djeteta

Kadeti, polaznici tečaja za pričuvne časnike, poletjeli su oko 7:30 ujutro iz zračne baze Tikkakoski u blizini grada Jyväskylä, otprilike 270 kilometara sjeverno od Helsinkija. Službeni cilj misije bila je vježba izvođenja zaokreta, no čini se da su mladi piloti imali i druge kreativne planove.

Vježba koja je pošla u krivom smjeru

Prema podacima s popularne stranice Flightradar, najmanje četiri školska zrakoplova tipa Grob G 115 E sudjelovala su u manevru. Njihove putanje, umjesto da slijede standardne obrasce vježbi, formirale su jasne falusoidne oblike. Analiza snimki zaslona koje su se brzo proširile internetom otkrila je da su piloti, osim nepristojnih crteža, na nebu iscrtali i dva srca.

NEUGODNO ISKUSTVO FOTO Plus size model se jada: 'Rekli su mi na letu da moram smršavjeti! Šokirana sam!'
FOTO Plus size model se jada: 'Rekli su mi na letu da moram smršavjeti! Šokirana sam!'

Finsko ratno zrakoplovstvo promptno je reagiralo i potvrdilo da su sporni let izveli njihovi studenti. Odmah je pokrenuta interna istraga, a iz vojnog vrha najavljene su stegovne mjere za odgovorne kadete.

- Od vojnika se zahtijeva da poštuju dobre manire i pravila ponašanja, a ako se od toga odstupi, na to će se odgovoriti na odgovarajući način - stoji u priopćenju koje je glasnogovornik zrakoplovstva poslao finskoj medijskoj kući Yle.

Unatoč pokretanju istrage, iz zrakoplovstva su naglasili kako sigurnost zračnog prometa ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.

- Zrakoplovi su ostali unutar područja za obuku dodijeljenog za misiju i izvodili su vježbe zadane u planu leta. Zrakoplovi nisu odstupili sa svoje rute na opasan način - pojasnio je glasnogovornik, dodavši da se ne očekuju detalji o mogućim kaznama dok istraga ne bude dovršena.

Nebeski crteži nisu rijetkost

VIJEĆE BI TO MIJENJALO EP želi da ostanu naknade ako let kasni tri sata: 'Prihvatiti pogoršanje toga? Nema šanse'
EP želi da ostanu naknade ako let kasni tri sata: 'Prihvatiti pogoršanje toga? Nema šanse'

Iako je incident izazvao čuđenje u Finskoj, ovakvi nestašluci u zraku nisu bez presedana. Vojni piloti diljem svijeta i ranije su znali iskoristiti svoje vještine i tehnologiju za slične podvige.

Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se 2017. godine, kada su piloti američke mornarice mlažnjakom EA-18G Growler na nebu iznad savezne države Washington ostavili kondenzacijski trag u obliku penisa, vidljiv s tla. Jedan od članova posade kasnije je izjavio kako je mislio da bi to "bilo sjajno".

Britanski RAF također je imao sličan slučaj 2021. godine, kada su dva pilota svojim putanjama iscrtala golemi falusoidni oblik između Lincolnshirea i Sjevernog Walesa, no RAF je tada tvrdio da je riječ o "potpunoj slučajnosti". Ruska zrakoplovna tvrtka Pobeda 2020. godine namjerno je promijenila rutu leta kako bi iscrtala sličan oblik, navodno u znak podrške nogometnom kapetanu Artjomu Dzjubi.

*uz korištenje AI-ja.

FOTO Prozvali su je najljepšom influencericom, a onda slijedi šok! Tko je zapravo Nia?
MILIJUNI SU NASJELI

FOTO Prozvali su je najljepšom influencericom, a onda slijedi šok! Tko je zapravo Nia?

Obožavatelji influencerice koju su prozvali 'najljepšom djevojkom na svijetu' imaju šokantnu teoriju o njezinom profilu. Nia Noir svojim je nevjerojatnim izgledom zaludila internet, no mnogi vjeruju da influencerica skriva veliku tajnu...
Hrvatski borac jedini je čovjek koji je prebio Chuck Norrisa. I to dvaput: 'Tad nije bio popularan'
LEGENDARNI ENVER IDRIZI

Hrvatski borac jedini je čovjek koji je prebio Chuck Norrisa. I to dvaput: 'Tad nije bio popularan'

Teška srca objavljujemo vijest da je naš voljeni Chuck Norris iznenada umro, objavila je njegova obitelj u petak. Karatist Enver Idrizi prije nekoliko godina nam je govorio o svojim borbama s Norrisom.
Megavodič 24sata o SP-u 2026. Sve ekipe i zvijezde Mundijala!
SAMO NA NAŠEM PORTALU

Megavodič 24sata o SP-u 2026. Sve ekipe i zvijezde Mundijala!

Koji su im najveći uspjesi, koliko vrijede, tko su najskuplji igrači, kako su došli do SP-a, zanimljvosti... Sve o 48 selekcija koje su se plasirale u Ameriku samo na portalu 24sata

