FOTO Nebeski skandal u Finskoj: Piloti na obuci nacrtali oblik muškog ponosa iznad grada

Skupina pilota pripravnika finskog ratnog zrakoplovstva našla se u središtu skandala nakon što su tijekom vježbovnog leta 13. travnja odstupili od zadanih ruta kako bi na nebu iscrtali nekoliko golemih oblika koji podsjećaju na muški spolni organ, piše The New York Post. Incident se dogodio na nebu iznad središnje Finske, a neobične putanje leta ubrzo su postale vidljive na javnim servisima za praćenje zrakoplova, izazvavši lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Kadeti, polaznici tečaja za pričuvne časnike, poletjeli su oko 7:30 ujutro iz zračne baze Tikkakoski u blizini grada Jyväskylä, otprilike 270 kilometara sjeverno od Helsinkija. Službeni cilj misije bila je vježba izvođenja zaokreta, no čini se da su mladi piloti imali i druge kreativne planove.

Vježba koja je pošla u krivom smjeru

Prema podacima s popularne stranice Flightradar, najmanje četiri školska zrakoplova tipa Grob G 115 E sudjelovala su u manevru. Njihove putanje, umjesto da slijede standardne obrasce vježbi, formirale su jasne falusoidne oblike. Analiza snimki zaslona koje su se brzo proširile internetom otkrila je da su piloti, osim nepristojnih crteža, na nebu iscrtali i dva srca.

Finsko ratno zrakoplovstvo promptno je reagiralo i potvrdilo da su sporni let izveli njihovi studenti. Odmah je pokrenuta interna istraga, a iz vojnog vrha najavljene su stegovne mjere za odgovorne kadete.

- Od vojnika se zahtijeva da poštuju dobre manire i pravila ponašanja, a ako se od toga odstupi, na to će se odgovoriti na odgovarajući način - stoji u priopćenju koje je glasnogovornik zrakoplovstva poslao finskoj medijskoj kući Yle.

Unatoč pokretanju istrage, iz zrakoplovstva su naglasili kako sigurnost zračnog prometa ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.

- Zrakoplovi su ostali unutar područja za obuku dodijeljenog za misiju i izvodili su vježbe zadane u planu leta. Zrakoplovi nisu odstupili sa svoje rute na opasan način - pojasnio je glasnogovornik, dodavši da se ne očekuju detalji o mogućim kaznama dok istraga ne bude dovršena.

Nebeski crteži nisu rijetkost

Iako je incident izazvao čuđenje u Finskoj, ovakvi nestašluci u zraku nisu bez presedana. Vojni piloti diljem svijeta i ranije su znali iskoristiti svoje vještine i tehnologiju za slične podvige.

Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se 2017. godine, kada su piloti američke mornarice mlažnjakom EA-18G Growler na nebu iznad savezne države Washington ostavili kondenzacijski trag u obliku penisa, vidljiv s tla. Jedan od članova posade kasnije je izjavio kako je mislio da bi to "bilo sjajno".

Britanski RAF također je imao sličan slučaj 2021. godine, kada su dva pilota svojim putanjama iscrtala golemi falusoidni oblik između Lincolnshirea i Sjevernog Walesa, no RAF je tada tvrdio da je riječ o "potpunoj slučajnosti". Ruska zrakoplovna tvrtka Pobeda 2020. godine namjerno je promijenila rutu leta kako bi iscrtala sličan oblik, navodno u znak podrške nogometnom kapetanu Artjomu Dzjubi.

*uz korištenje AI-ja.