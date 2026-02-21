FOTO Nećete vjerovati kome je 'divlja' Dajana prepustila posao nakon što je istukla ZET-ovca!

Dajana Radošljević javnosti je postala poznata nakon fizičkog sukoba s vozačem ZET-a na Kvatriću u Zagrebu. Incident se dogodio u kolovozu 2025., a poduzetnica je nakon toga još par puta punila novinske stupce...
Dajana Radošljević (30) javnosti je postala poznata nakon fizičkog sukoba s vozačem ZET-a na Kvatriću u Zagrebu. Incident se dogodio u kolovozu 2025. godine. Kontroverzna poduzetnica iz Prijedora pravdala se da se parkirala s Range Roverom ispred ljekarne jer je morala po kapi za oči.
Krajem kolovoza 2025. protjerana je iz Hrvatske, a policija ju je ubrzo opet privela.
Dajana je u listopadu 2025. uhićena u policijskoj akciji "Sparta" zbog sumnje da se bavila preprodajom narkotika, pisalo je na Hercegovina.info.
Kako je tada potvrđeno iz Policijske uprave Prijedor, akcijom je kod nje pronađeno više od 20 grama kokaina.
"U okviru akcije kod dvoje ljudi pronađeno je ukupno 23 grama bijele praškaste tvari koja izgledom podsjeća na kokain. Osumnjičena D. R. tereti se za kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga", naveli su tada iz policije.
"Uz izvještaj o počinjenom kaznenom djelu bit će predana tužitelju Okružnog javnog tužiteljstva Prijedor", dodali su.
Prethodno je bila uhićena i u akciji "Roma", u kojoj je više ljudi osumnjičeno za dilanje narkotika.
Dajana je početkom travnja 2025. otvorila beauty salon za mršavljenje u Maksimirskoj ulici u Zagrebu.
Skupilo se mnoštvo uzvanika, a treštale su i cajke. Nazdravljali su u salonu.
Predstavila je cijeli koncept "Body Spacea". Radi se o tretmanima mršavljenja, wellnessa, estetske terapije te detox programa i planova prehrane.
Radošljević na svojoj stranici navodi i kako je ona certificirana stručnjakinja za lipolizu te da "svojim znanjem i vještinama pomaže ljudima oblikovati tijelo i postići željene rezultate".
Prema fotografijama, prisustvovala je na prošlogodišnjem izboru za Miss sporta Hrvatske, a inače se aktivno bavi jahanjem.
Na Instagram profilu je stavila i da vodi automat klub i noćni bar Sparta u Prijedoru, a bavi se i prodajom haljina. Na Instagram profilu, na kojem ima gotovo 20 tisuća pratitelja, vidljivo je kako se Radošević druži i s poznatim osobama s hrvatske estradne scene.
Susjedi iz Maksimirske tvrde da je, naravno, više ne viđaju u kvartu. No njezin salon još uvijek posluje. Najčešće objavljuje snimke iz Prijedora. Nakon incidenta sa ZET-ovcem dala je dodatno 'preurediti' izlog svog salona.
Kako doznajemo, salon je dala da joj vodi hrvatska starleta Nataša Moskwa. Dugo je izbivala sa scene, a mnogi su se pitali gdje je nestala i čime se danas bavi.
"Nalazim se u Maksimirskoj. Ovim putem vas želim obavijestiti da u ovaj predivan prostor stižu još tri aparata za sunčanje. Ljubim vas puno", rekla je kratko Nataša.
Nataša Ivkošić, umjetnički Moskwa, ima dva braka iza sebe, dvoje djece, pola godine živjela je pred kamerama srpskog showa "Zadruga", a pola godine provela je iza rešetaka.
Svoje najturbulentnije dane proživjela je s bivšim suprugom Igorom Tuđmanom. O tome kako je upoznala čovjeka čiji je djed brat prvog hrvatskog predsjednika, kako su joj izgledali zatvorski dani, bolne ljubavi, čuje li se i danas Igorom te isplati li se ogolijevati se pred javnošću otvoreno nam je i detaljno govorila prije šest godina.
Pitali smo je, između ostalog, kako je upoznala svog drugog supruga Igora Tuđmana?
"Upoznali smo se u restoranu na večeri u Zagrebu. Bili smo u različitim društvima, no ondje je počelo škicanje, a poslije mi se javio preko Facebooka. Imala sam tad negdje 24 godine", rekla nam je.
Kako se to onda razvijalo?
"Javljao se uporno, a ja sam mislila: 'Čuj ovoga, priča o nekakvoj ljubavi preko fejsa kao da je retardiran'. No jedna prijateljica rekla mi je zašto mu ne dam priliku da se bar upoznamo", iskreno je rekla.
Je li znala da ima obiteljske veze s našim prvim predsjednikom?
"Pretpostavila sam po prezimenu. Ali on mu nije baš unuk, kako pišu, nego je Franjo Tuđman njegovom tati bio stric. Mediji su tako pisali jer im je bilo jednostavnije. Uglavnom, tako smo se mi upoznali i 'prezaljubili'", rekla je.
Natašin 18+ kućni filmić završio je u javnosti 2012. godine.
"To je izašlo dok smo još Igor i ja bili u braku. Ne mogu reći da sam ponosna na to zbog svoje djece i obitelji. Uvijek postoji taj osjećaj sramote. Nije mi baš to trebalo. No to je bivši muž, neke druge su imale filmić s tuđim muževima, a ja sam sa svojim. Trudim se ne kajati se ni zbog čega u životu, ali i ne ponavljati svoje pogreške", rekla je.
"Igor je uvijek govorio da se to izgubilo pa je netko objavio u medijima. Za Igora sve najbolje u životu, ali mislim da je on to namjerno dao u javnost", dodala je.
Godine 2020., u siječnju, nam je otkrila i planove...
"Sad sam napokon našla super menadžera, imam svog DJ-a i dvije cure koje će sa mnom plesati na nastupima. Radimo te korake i počinjemo s nastupima", rekla je.
