FOTO Nećete vjerovati kome je 'divlja' Dajana prepustila posao nakon što je istukla ZET-ovca!

"To je izašlo dok smo još Igor i ja bili u braku. Ne mogu reći da sam ponosna na to zbog svoje djece i obitelji. Uvijek postoji taj osjećaj sramote. Nije mi baš to trebalo. No to je bivši muž, neke druge su imale filmić s tuđim muževima, a ja sam sa svojim. Trudim se ne kajati se ni zbog čega u životu, ali i ne ponavljati svoje pogreške", rekla je. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL