FOTO Nikad nećete pogoditi koliko Denis ima godina: 'Misle da sam krivotvorio vozačku'

Denis je postao jedna od najzanimljivijih tema na ruskim društvenim mrežama nakon intervjua s popularnim YouTube kanalom ВАСЯ НА СЕНЕ. I on sam priznaje da kad god ljudima otkrije svoju dob, gotovo uvijek ostanu u nevjerici...
Zbog toga mu je draže živjeti u malom selu u ruskoj regiji Krasnojarsk, umjesto da se preseli u grad.
Tamo ga svi poznaju, a on vrijeme može provoditi radeći ono što voli - lov, ribolov - i biti sa svojom djevojkom, prenosi Index.ba.
U intervjuu Rus je otkrio kako su njegovi roditelji vrlo rano uočili da on nije poput druge djece.
Uvijek je bio najmanji među vršnjacima, ali to mu u početku nije smetalo.
Međutim, kako je stario, razlika između njega i druge djece njegove dobi postajala je sve očitija, a do njegovih tinejdžerskih godina izgledalo je kao da je prestao stariti zbog genetskog poremećaja.
Na fotografiji iz srednje škole izgleda poput djeteta među svojim vršnjacima.
- Kad sam shvatio da se više neću fizički mijenjati, isprva sam se osjećao pomalo nelagodno - rekao je Denis, te dodao kako je razmišljao o tome kako će sve biti, kako će njegov život ići dalje, hoće li mu biti teško.
Iako uspijeva voditi manje-više normalan život, usprkos neobičnom izgledu, Vashurin priznaje da ponekad mora objasniti i dokazati svoje stvarne godine.
Sjeća se da ga je jednom zaustavila prometna policija i da je osumnjičen za krivotvorenje vozačke dozvole.
Nakon što je potvrdio godine, prometni policajac počeo se šaliti kako izgleda mlado, što je on smatrao neprimjerenim.
- Zašto to moram objašnjavati nekome svaki put? - pita se.
Denis kaže da ga čak i oni koje poznaje pitaju osjeća li se mlado kao što izgleda, ali on kaže da usprkos njegovom mladolikom izgledu, njegovo tijelo stari istom brzinom kao i kod drugih ljudi njegove dobi.
Što se tiče njegove osobnosti, njegovi prijatelji i djevojka zovu ga djedica.
- Dosadan sam, tvrdoglav sam, letargičan sam, poput medvjeda tokom hibernacije - objasnio je Denis kroz smijeh.
Sa svojom djevojkom u vezi je četiri godine. Srećom, poznaju se dugo pa joj nije morao dokazivati koliko je star.
Iako je svjestan da mnogima njegov mladenački izgled može izgledati šokantno, traži da ga se ne ocjenjuje samo kroz njegov izgled.
- Ne možete živjeti moj život. Ne znate kako biste živjeli u mom tijelu, u mojoj situaciji, kakva biste postali osoba. Stoga, nemojte suditi - rekao je.
Iako izgleda poput tinejdžera, Denis Vashurin, prema rodnom listu, rođen je 1987. godine, prenosi Oddity Central.
Ima 38 godina.
