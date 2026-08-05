FOTO Njemački farmer narugao se Trumpu i Putinu: U polju ih prikazao kao bebe u pelenama

Njemački poljoprivrednik Benedikt Lünemann svake godine na jednom od svojih kukuruznih polja u blizini grada Selma na zapadu Njemačke izrađuje golemi labirint. Ove godine inspiraciju je pronašao u ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koje je prikazao kao dvije bebe u pelenama, piše Deutche Welle.

Trump pritom u rukama drži loptu koja podsjeća na Zemlju. Iako se cijeli motiv može vidjeti tek iz zraka, poljoprivrednik je pripremio i dodatne sadržaje za posjetitelje koji labirint obilaze pješice. Tako mogu sudjelovati u kvizu, a jedno od pitanja glasi: "Kojih bi se pravila trebao pridržavati predsjednik SAD-a?" Ponuđeni odgovori su: a) vladavine prava, b) buke i kaosa, c) pravila svoje mame.

Foto: Hans Blossey

Lünemann kaže da kviz nije zamišljen samo kao zabava, nego i kao poticaj na razmišljanje. Želi podsjetiti ljude "koliko dobro živimo u funkcionalnoj demokraciji".

- Kad gledate vijesti, često se začudite onome što izvode Trump i Putin - rekao je.