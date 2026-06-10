PONOSNA NA NOVO POPRSJE FOTO Od jugića do Poršeline. Evo kako se mijenjala reality Srpkinja: 'Volim sportaše...'

Srpska reality zvijezda i starleta Slađa Lazić 'Poršelina' ovog je tjedna na jednoj proslavi ponosno pokazala svoje novo poprsje. Srpski mediji pišu kako je u zadnje vrijeme bila na četiri plastične operacije, uključujući onu povećanja grudi. Slađa je najavila da stavlja 'sedmice'... U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala kroz godine. "Od jugića do poršeline", šale se na društvenim mrežama...