FOTO On će biti velika prijetnja 'vatrenima' na SP-u: Gvardiolov suigrač ljubi zgodnu Jordeen..
Antoine Semenyo najveća je zvijezda reprezentacije Gane koja će se na ovom SP-u suočiti s Hrvatskom. Iza sjajnog krila Manchester Cityja odlična je sezona, vrijednost mu se na Transfermarktu popela na 80 milijuna eura... A velika podrška u svemu mu je zaručnica Jordeen Buckley.
Antoine Semenyo najveća je zvijezda reprezentacije Gane koja će se na ovom SP-u suočiti s Hrvatskom. Iza sjajnog krila Manchester Cityja odlična je sezona, vrijednost mu se na Transfermarktu popela na 80 milijuna eura... A velika podrška u svemu mu je zaručnica Jordeen Buckley.
| Foto: J. Buckley/Instagram