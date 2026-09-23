FOTO Ostaci britanskog carstva: Od tropskih oaza do ledenih pustopoljina i usamljenih otoka

Ideja o "carstvu u kojem sunce nikad ne zalazi" u ranom se novom vijeku povezivala sa španjolskim, odnosno habsburškim imperijalnim svijetom, no tijekom 18. i osobito 19. stoljeća snažno je srasla s britanskim imperijalnim identitetom...
Britanski prekomorski teritoriji predstavljaju posljednje ostatke nekadašnjeg golemog Britanskog Carstva, globalne sile koja je na svom vrhuncu tijekom dvadesetih godina prošlog stoljeća obuhvaćala gotovo četvrtinu svjetskog kopna i stanovništva. Danas se ti ostaci sastoje od 14 teritorija raštrkanih diljem svijeta, od Kariba i Atlantika do Indijskog i Tihog oceana, pa sve do ledenih prostranstava Antarktike. Iako dijele britanskog monarha kao šefa države, ovi teritoriji ne čine integralni dio Ujedinjenog Kraljevstva, a većina ih uživa visok stupanj unutarnje samouprave, dok Ujedinjeno Kraljevstvo zadržava ustavnu odgovornost za obranu i vanjske poslove, dok teritoriji u pravilu vode vlastite unutarnje poslove.
| Foto: canva, ilustracija
Britanski prekomorski teritoriji predstavljaju posljednje ostatke nekadašnjeg golemog Britanskog Carstva, globalne sile koja je na svom vrhuncu tijekom dvadesetih godina prošlog stoljeća obuhvaćala gotovo četvrtinu svjetskog kopna i stanovništva. Danas se ti ostaci sastoje od 14 teritorija raštrkanih diljem svijeta, od Kariba i Atlantika do Indijskog i Tihog oceana, pa sve do ledenih prostranstava Antarktike. Iako dijele britanskog monarha kao šefa države, ovi teritoriji ne čine integralni dio Ujedinjenog Kraljevstva, a većina ih uživa visok stupanj unutarnje samouprave, dok Ujedinjeno Kraljevstvo zadržava ustavnu odgovornost za obranu i vanjske poslove, dok teritoriji u pravilu vode vlastite unutarnje poslove. |
Foto: canva, ilustracija
Britanski prekomorski teritoriji predstavljaju posljednje ostatke nekadašnjeg golemog Britanskog Carstva, globalne sile koja je na svom vrhuncu tijekom dvadesetih godina prošlog stoljeća obuhvaćala gotovo četvrtinu svjetskog kopna i stanovništva. Danas se ti ostaci sastoje od 14 teritorija raštrkanih diljem svijeta, od Kariba i Atlantika do Indijskog i Tihog oceana, pa sve do ledenih prostranstava Antarktike. Iako dijele britanskog monarha kao šefa države, ovi teritoriji ne čine integralni dio Ujedinjenog Kraljevstva, a većina ih uživa visok stupanj unutarnje samouprave, dok Ujedinjeno Kraljevstvo zadržava ustavnu odgovornost za obranu i vanjske poslove, dok teritoriji u pravilu vode vlastite unutarnje poslove.
| Foto: canva, ilustracija
Izgradnja Britanskog Carstva nije bila rezultat unaprijed osmišljenog, centraliziranog plana, već složen proces potaknut trgovinom, istraživanjima, strateškim interesima i, često, pukom slučajnošću. Engleska je u 16. i 17. stoljeću, potaknuta golemim uspjesima Španjolske i Portugala u prekomorskim osvajanjima, započela vlastitu kolonijalnu ekspanziju. Rane kolonije, tada nazivane plantažama, nicale su na obalama Sjeverne Amerike i Kariba. Newfoundland je među najranijim područjima trajne engleske prekomorske prisutnosti, a engleski ribari ondje su održavali sezonske postaje još od šesnaestog stoljeća. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, poput legendarne izgubljene kolonije Roanoke, trajna engleska kolonizacija Sjeverne Amerike započela je osnivanjem Jamestowna u Virginiji 1607. godine. Bermuda su pak ušle u orbitu Virginia Company nakon što se njezin admiralski brod Sea Venture 1609. godine nasukao na otočju, što jasno ilustrira kako su nepredviđene okolnosti oblikovale granice carstva.
| Foto: canva, ilustracija
Tijekom 19. stoljeća carstvo je doživjelo golem rast, pripajajući teritorije s velikim autohtonim stanovništvom u Aziji i Africi. Međutim, proces dekolonizacije nakon Drugog svjetskog rata, potaknut rastućim nacionalnim pokretima i slabljenjem britanske moći, doveo je do osamostaljenja većine kolonija u Africi, Aziji i na Karibima. Neke su bivše kolonije postale neovisne države unutar Commonwealtha, a dio njih zadržao je britanskog monarha kao šefa države. Nakon što su neovisnost stekli Južna Rodezija, današnji Zimbabve, 1980. godine te Britanski Honduras, današnji Belize, 1981. godine, među najvećim preostalim britanskim kolonijalnim posjedima bio je Hong Kong s više od pet milijuna stanovnika. Povratkom Hong Konga Kini 1997. godine era klasičnog kolonijalnog carstva praktički je završena. Preostali britanski ovisni teritoriji 2002. godine službeno su preimenovani u britanske prekomorske teritorije.
| Foto: canva, ilustracija
Kada je sunce doista zašlo. Ideja o "carstvu u kojem sunce nikad ne zalazi" u ranom se novom vijeku povezivala sa španjolskim, odnosno habsburškim imperijalnim svijetom, no tijekom 18. i osobito 19. stoljeća snažno je srasla s britanskim imperijalnim identitetom. Logika je bila jednostavna: zbog golemog geografskog raspona britanskih posjeda, uvijek je bio dan na barem jednom dijelu teritorija pod britanskom krunom. Zanimljivo je da se taj fenomen održao desetljećima nakon raspada glavnine carstva. Svake noći, nakon zalaska Sunca nad britanskim teritorijima u Karibima, sunce je još neko vrijeme bilo iznad teritorija u drugim dijelovima svijeta. U poznatom astronomskom scenariju koji je dugo služio kao ilustracija izraza "carstvo u kojem sunce nikad ne zalazi", vremenski razmak između zalaska Sunca nad zapadnim britanskim teritorijima i izlaska nad teritorijima u Indijskom oceanu premošćivao je Britanski indijskooceanski teritorij. U tom je prijelazu Pitcairn, smješten u južnom Pacifiku, imao ključnu ulogu jer je bio jedan od posljednjih britanskih teritorija na kojemu je sunce bilo iznad horizonta. Međutim, planirani prijenos suvereniteta nad Chagosom Mauricijusu mogao bi iz temelja promijeniti ovu astronomsku zanimljivost. Ujedinjeno Kraljevstvo i Mauricijus potpisali su 2025. godine sporazum prema kojem bi Mauricijus stekao suverenitet nad arhipelagom Chagos, dok bi Ujedinjeno Kraljevstvo zadržalo dugoročni aranžman za vojnu bazu na Diegu Garciji. Međutim, sporazum još nije stupio na snagu, pa se Chagos i dalje službeno vodi kao Britanski indijskooceanski teritorij. Pitanje je dodatno zakomplicirano američkim interesima vezanima uz vojnu bazu Diego Garcia. Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je planirani aranžman, tvrdeći da britanska odluka predstavlja "veliku pogrešku" te izražavajući zabrinutost zbog budućnosti strateški važne baze. Ako i kada prijenos suvereniteta nad Chagosom stupi na snagu, Ujedinjeno Kraljevstvo izgubit će teritorij koji je imao ključnu ulogu u održavanju neprekinutog slijeda dnevne svjetlosti nad njegovim prekomorskim posjedima. Astronomski gledano, time bi nestao posljednji britanski 'teritorijalni most' između zapadnih i istočnih dijelova svijeta. U tom bi slučaju Pitcairn ostao posljednji britanski teritorij u tom lancu, ali više ne bi bilo britanskog posjeda koji bi tijekom određenih razdoblja dana premošćivao noć između britanskih teritorija na različitim stranama planeta. Zanimljivo je da astronomski izračuni predviđaju potpunu pomrčinu Sunca koja će 30. travnja 2432. godine proći preko Pitcairna. Taj daleki događaj postao je dio popularne priče o tome kada bi "sunce moglo zaći" nad posljednjim britanskim teritorijem, iako se radi o čisto astronomskom scenariju, a ne o predviđanju političke budućnosti Ujedinjenog Kraljevstva. Tih 14 teritorija koji danas čine prekomorsku domenu Ujedinjenog Kraljevstva iznimno su raznoliki, od gusto naseljenih financijskih središta do nenaseljenih ledenih pustinja. Ovo je popis
| Foto: canva, ilustracija
Angvila. Angvila je smještena u Karipskom moru, istočno od Portorika, i dio je Malih Antila. Ovaj ravni, koraljni otok dom je za nešto više od 15 tisuća stanovnika. Gospodarstvo se uvelike oslanja na luksuzni turizam, financijske usluge i ribarstvo. Stanovništvo je pretežno afričkog podrijetla, a službeni je jezik engleski, iako se u svakodnevnom govoru često koristi lokalni angvilski kreolski govor.
| Foto: canva, ilustracija
Bermuda. Bermuda su arhipelag u sjevernom Atlantskom oceanu, poznat po svojim ružičastim pješčanim plažama i snažnom financijskom sektoru. Trajnije englesko naseljavanje započelo je početkom 17. stoljeća, nakon brodoloma broda Sea Venture 1609. godine, a Bermuda su danas najstariji trajno naseljeni britanski prekomorski teritorij. Danas tamo živi oko 64.000 ljudi, što ih čini jednim od najnaseljenijih teritorija na ovom popisu. Stanovništvo je raznoliko, s velikim udjelom stanovnika afričkog i europskog podrijetla. Bermuda imaju iznimno visok standard života i jedno od najviših primanja po stanovniku među britanskim prekomorskim teritorijima.
| Foto: canva, ilustracija
Britanski antarktički teritorij. Ovo je uvjerljivo najveći prekomorski teritorij po površini, no nema stalnog civilnog stanovništva. Smješten na Antarktici, područje je prvenstveno povezano sa znanstvenim istraživanjima, zaštitom okoliša i britanskom administrativnom prisutnošću. Britanska prisutnost održava se kroz istraživačke postaje, u kojima tijekom antarktičkog ljeta boravi nekoliko stotina ljudi, dok se tijekom zime broj osoblja znatno smanjuje. Britanski zahtjev za ovim teritorijem preklapa se s pretenzijama Čilea i Argentine, no svi su teritorijalni zahtjevi u Antarktici pod posebnim režimom Antarktičkog ugovora i nisu dopuštene nove aktivnosti kojima bi se utvrđivala ili proširivala suverenost nad tim područjima.
| Foto: canva, ilustracija
Britanski indijskooceanski teritorij. Ovaj teritorij obuhvaća arhipelag Chagos, smješten usred Indijskog oceana.. Najveći otok, Diego Garcia, dom je iznimno važne strateške vojne baze kojom se koriste Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo. Ujedinjeno Kraljevstvo i Mauricijus postigli su sporazum o budućem prijenosu suvereniteta nad Chagosom, ali on još nije stupio na snagu. Prema planiranom aranžmanu, vojna baza na Diegu Garciji ostala bi operativna uz dugoročni zakup.
| Foto: canva, ilustracija
Britanski Djevičanski otoci. Smješteni u Karipskom moru, Britanski Djevičanski otoci obuhvaćaju više od 50 otoka i otočića, od kojih su najveći Tortola, Virgin Gorda, Anegada i Jost Van Dyke. Teritorij ima više od 30 tisuća stanovnika, od kojih je velika većina afričkog podrijetla. Ekonomija počiva na dva glavna stupa: turizmu, posebice jedrenju, te financijskim uslugama. Otoci su dugo poznati kao važno središte registracije međunarodnih kompanija, iako je njihov financijski sektor posljednjih godina pod sve većim međunarodnim nadzorom i regulatornim pritiskom.
| Foto: canva, ilustracija
Kajmanski otoci. Kajmanski otoci, smješteni južno od Kube, najmnogoljudniji su britanski prekomorski teritorij s više od 77 tisuća stanovnika. Sastoje se od tri otoka: Grand Cayman, Cayman Brac i Little Cayman. Ovaj teritorij globalno je poznat kao važno međunarodno financijsko središte, dom je velikog broja banaka, investicijskih fondova i osiguravajućih društava. Stanovništvo je vrlo mješovito, a zbog snažne ekonomije privlači veliki broj stranih radnika iz cijelog svijeta.
| Foto: canva, ilustracija
Falklandski otoci. Smješteni u surovom okruženju južnog Atlantika, nedaleko od obala Južne Amerike, Falklandski otoci su arhipelag prepun divljih životinja, vriština i pašnjaka. Teritorij ima nešto više od 3500 stanovnika, većinom britanskog podrijetla, uz značajnu zajednicu doseljenika iz drugih zemalja. Falklandi su globalno poznati zbog oružanog sukoba iz 1982. godine, kada je Argentina vojno zauzela otoke, što je rezultiralo britanskom vojnom operacijom i ponovnim uspostavljanjem britanske kontrole. Argentina i dalje polaže pravo na arhipelag, nazivajući ga Malvinskim otocima.
| Foto: JUAN IGNACIO RONCORONI/EPA
Gibraltar. Gibraltar je mali, ali strateški važan teritorij na južnom vrhu Pirenejskog poluotoka, smješten uz ulaz u Sredozemno more. Njegovih oko šest i pol kvadratnih kilometara dijeli oko 34i tisuće stanovnika različitog mediteranskog i europskog podrijetla. U britanske ruke prešao je početkom osamnaestog stoljeća, a Španjolska i danas polaže pravo na njegov povratak. Gospodarstvo Gibraltara bazira se na pomorstvu, online kockanju, financijskim uslugama i turizmu. Zanimljivost je da u Gibraltaru obitavaju jedini slobodno živeći majmuni u Europi, berberski makaki, odnosno magoti. Prema popularnoj legendi, britanska će vlast nad Gibraltarom trajati sve dok ti majmuni budu živjeli na stijeni.
| Foto: canva, ilustracija
Montserrat. Poznat kao smaragdni otok Kariba zbog svoje bujne vegetacije i irskog kulturnog nasljeđa, Montserrat je teritorij čija je sudbina tragično oblikovana prirodnom katastrofom. Erupcija vulkana Soufrière Hills sredinom devedesetih godina uništila je glavni grad Plymouth i prisilila velik dio stanovništva na trajnu evakuaciju. Danas na sjevernoj, sigurnijoj strani otoka živi oko 4500 ljudi. Stanovništvo se suočava s brojnim gospodarskim izazovima i teritorij uvelike ovisi o financijskoj pomoći iz Londona.
| Foto: canva, ilustracija
Otoci Pitcairn. Ovo je najizoliraniji i najmanji naseljeni britanski teritorij, smješten usred golemog prostranstva južnog Pacifika. S populacijom od svega nekoliko desetaka stanovnika, otoci su jedinstveni po svojoj povijesti. Velik dio današnjeg stanovništva potječe od pobunjenika sa slavnog broda Bounty i njihovih tahićanskih suputnika. Infrastruktura je minimalna, pristup otoku moguć je samo morem, a gospodarstvo se temelji na ribarstvu, poljoprivredi, turizmu u vrlo malom opsegu, prodaji poštanskih maraka, meda i lokalnih rukotvorina. Otoci su toliko izolirani da do njih nema redovite putničke brodske linije, a putovanje zahtijeva višednevni pristup morem.
| Foto: canva, ilustracija
Sveta Helena, Ascension i Tristan da Cunha. Ovaj teritorij obuhvaća tri udaljena i odvojena otočna sustava u južnom Atlantiku. Sveta Helena najpoznatija je kao mjesto izgnanstva i smrti Napoleona Bonapartea, a danas broji nešto više od četiri tisuće stanovnika. Ascension ima stratešku i komunikacijsku važnost te na njemu djeluju britanske i druge institucije, uz prisutnost vojnog i civilnog osoblja. Tristan da Cunha jedno je od najudaljenijih stalno naseljenih otočnih mjesta na svijetu, smješteno tisućama kilometara od najbližeg kontinenta, gdje živi tek nekoliko stotina stanovnika. Gospodarstvo otoka uvelike se oslanja na ribarstvo, osobito izlov jastoga, ali i na poljoprivredu, poštanske marke i druge manje izvore prihoda.
| Foto: canva, ilustracija
Južna Georgia i Južni Sendvički otoci. Smješteni duboko u ledenom južnom Atlantiku, ovi otoci nemaju stalno stanovništvo. Povijesno su služili kao važna baza za kitolovce, no danas su pretvoreni u jedno od najvažnijih utočišta za milijune pingvina, tuljana i morskih ptica. Na otoku se nalaze znanstvene postaje koje održava mala grupa istraživača i vladinih dužnosnika, čiji se broj mijenja ovisno o godišnjem dobu. Kao i u slučaju Falklandskih otoka, Argentina također polaže pravo na suverenitet nad ovim područjem.
| Foto: Canva, ilustracija
Suverena područja Akrotiri i Dhekelija. Ova dva britanska suverena područja na otoku Cipru zadržana su pod britanskim suverenitetom nakon što je Cipar stekao neovisnost 1960. godine. Ne predstavljaju samo dvije vojne baze, nego zasebna područja pod britanskim suverenitetom unutar kojih se nalaze ključne britanske vojne instalacije. Služe kao strateške lokacije za britanske vojne, obavještajne i komunikacijske operacije u istočnom Mediteranu i na Bliskom istoku. Na području baza žive i lokalni Ciprani, dok se britansko vojno osoblje i njihove obitelji uglavnom rotiraju, osiguravajući kontinuiranu prisutnost britanskih oružanih snaga.
| Foto: canva, ilustracija
Otoci Turks i Caicos. Ovaj tropski arhipelag leži jugoistočno od Bahama u Atlantskom oceanu. S više od 50.000 stanovnika, teritorij se brzo razvija u jednu od najpoznatijih luksuznih turističkih destinacija u Karibima, privlačeći brojne posjetitelje, investitore i međunarodne ulagače. Gospodarstvo je nekada uvelike ovisilo o proizvodnji i izvozu soli, no danas su turizam, nekretnine, građevinarstvo i financijske usluge među najvažnijim gospodarskim djelatnostima. Otočje se može pohvaliti nekim od najbolje očuvanih koraljnih grebena u regiji, što ga čini iznimno popularnim među roniocima i ljubiteljima prirode. *Uz korištenje AI-ja
| Foto: canva, ilustracija