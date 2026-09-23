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FOTO Ostaci britanskog carstva: Od tropskih oaza do ledenih pustopoljina i usamljenih otoka

Ideja o "carstvu u kojem sunce nikad ne zalazi" u ranom se novom vijeku povezivala sa španjolskim, odnosno habsburškim imperijalnim svijetom, no tijekom 18. i osobito 19. stoljeća snažno je srasla s britanskim imperijalnim identitetom...
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FOTO Ostaci britanskog carstva: Od tropskih oaza do ledenih pustopoljina i usamljenih otoka
Britanski prekomorski teritoriji predstavljaju posljednje ostatke nekadašnjeg golemog Britanskog Carstva, globalne sile koja je na svom vrhuncu tijekom dvadesetih godina prošlog stoljeća obuhvaćala gotovo četvrtinu svjetskog kopna i stanovništva. Danas se ti ostaci sastoje od 14 teritorija raštrkanih diljem svijeta, od Kariba i Atlantika do Indijskog i Tihog oceana, pa sve do ledenih prostranstava Antarktike. Iako dijele britanskog monarha kao šefa države, ovi teritoriji ne čine integralni dio Ujedinjenog Kraljevstva, a većina ih uživa visok stupanj unutarnje samouprave, dok Ujedinjeno Kraljevstvo zadržava ustavnu odgovornost za obranu i vanjske poslove, dok teritoriji u pravilu vode vlastite unutarnje poslove. | Foto: canva, ilustracija
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Britanski prekomorski teritoriji predstavljaju posljednje ostatke nekadašnjeg golemog Britanskog Carstva, globalne sile koja je na svom vrhuncu tijekom dvadesetih godina prošlog stoljeća obuhvaćala gotovo četvrtinu svjetskog kopna i stanovništva. Danas se ti ostaci sastoje od 14 teritorija raštrkanih diljem svijeta, od Kariba i Atlantika do Indijskog i Tihog oceana, pa sve do ledenih prostranstava Antarktike. Iako dijele britanskog monarha kao šefa države, ovi teritoriji ne čine integralni dio Ujedinjenog Kraljevstva, a većina ih uživa visok stupanj unutarnje samouprave, dok Ujedinjeno Kraljevstvo zadržava ustavnu odgovornost za obranu i vanjske poslove, dok teritoriji u pravilu vode vlastite unutarnje poslove. | Foto: canva, ilustracija
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