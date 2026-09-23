FOTO Ostaci britanskog carstva: Od tropskih oaza do ledenih pustopoljina i usamljenih otoka

Kada je sunce doista zašlo. Ideja o "carstvu u kojem sunce nikad ne zalazi" u ranom se novom vijeku povezivala sa španjolskim, odnosno habsburškim imperijalnim svijetom, no tijekom 18. i osobito 19. stoljeća snažno je srasla s britanskim imperijalnim identitetom. Logika je bila jednostavna: zbog golemog geografskog raspona britanskih posjeda, uvijek je bio dan na barem jednom dijelu teritorija pod britanskom krunom. Zanimljivo je da se taj fenomen održao desetljećima nakon raspada glavnine carstva. Svake noći, nakon zalaska Sunca nad britanskim teritorijima u Karibima, sunce je još neko vrijeme bilo iznad teritorija u drugim dijelovima svijeta. U poznatom astronomskom scenariju koji je dugo služio kao ilustracija izraza "carstvo u kojem sunce nikad ne zalazi", vremenski razmak između zalaska Sunca nad zapadnim britanskim teritorijima i izlaska nad teritorijima u Indijskom oceanu premošćivao je Britanski indijskooceanski teritorij. U tom je prijelazu Pitcairn, smješten u južnom Pacifiku, imao ključnu ulogu jer je bio jedan od posljednjih britanskih teritorija na kojemu je sunce bilo iznad horizonta. Međutim, planirani prijenos suvereniteta nad Chagosom Mauricijusu mogao bi iz temelja promijeniti ovu astronomsku zanimljivost. Ujedinjeno Kraljevstvo i Mauricijus potpisali su 2025. godine sporazum prema kojem bi Mauricijus stekao suverenitet nad arhipelagom Chagos, dok bi Ujedinjeno Kraljevstvo zadržalo dugoročni aranžman za vojnu bazu na Diegu Garciji. Međutim, sporazum još nije stupio na snagu, pa se Chagos i dalje službeno vodi kao Britanski indijskooceanski teritorij. Pitanje je dodatno zakomplicirano američkim interesima vezanima uz vojnu bazu Diego Garcia. Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je planirani aranžman, tvrdeći da britanska odluka predstavlja "veliku pogrešku" te izražavajući zabrinutost zbog budućnosti strateški važne baze. Ako i kada prijenos suvereniteta nad Chagosom stupi na snagu, Ujedinjeno Kraljevstvo izgubit će teritorij koji je imao ključnu ulogu u održavanju neprekinutog slijeda dnevne svjetlosti nad njegovim prekomorskim posjedima. Astronomski gledano, time bi nestao posljednji britanski 'teritorijalni most' između zapadnih i istočnih dijelova svijeta. U tom bi slučaju Pitcairn ostao posljednji britanski teritorij u tom lancu, ali više ne bi bilo britanskog posjeda koji bi tijekom određenih razdoblja dana premošćivao noć između britanskih teritorija na različitim stranama planeta. Zanimljivo je da astronomski izračuni predviđaju potpunu pomrčinu Sunca koja će 30. travnja 2432. godine proći preko Pitcairna. Taj daleki događaj postao je dio popularne priče o tome kada bi "sunce moglo zaći" nad posljednjim britanskim teritorijem, iako se radi o čisto astronomskom scenariju, a ne o predviđanju političke budućnosti Ujedinjenog Kraljevstva. Tih 14 teritorija koji danas čine prekomorsku domenu Ujedinjenog Kraljevstva iznimno su raznoliki, od gusto naseljenih financijskih središta do nenaseljenih ledenih pustinja. Ovo je popis | Foto: canva, ilustracija