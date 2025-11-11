FOTO Ovi svećenici 'zapalili' su internet! Na listi su i Hrvati, žene im pišu da su najzgodniji...

Samoborke su se pohvalile kako imaju 'najzgodnijeg svećenika', a osim Mate Zirduma, još ih je nekoliko izazvalo pravu pomutnju na internetu...
Dekretom zagrebačkog nadbiskupa, monsinjora Dražena Kutleše, na svoj đakonski praktikum u samoborsku Župu svete Anastazije mučenice raspoređen je velečasni Mato Zirdum iz Župe Svih svetih u Sesvetama, piše Radio Samobor.
Ivan Dominik Iličić iznimno je popularan svećenik, njegov Facebook profil prati više od 120 tisuća pratitelja. Studentski je kapelan u kampusu Borongaj u Zagrebu.
Alberto Ravagnani, svećenik iz Italije koji je na društvenim mrežama stekao nadimak 'zgodni svećenik', ima više od 270 tisuća pratitelja.
Oskar Arngarden je svećenik Evangeličke luteranske crkve iz Švedske. Kad nije u crkvi, pronaći ćete ga u teretani ili u salonu za tetoviranje.
Svetište Santuario del Señor de Luren u peruanskom gradu Ica suočava se s velikim porastom vjernica, a sve zbog zgodnog svećenika, Argentinca Santiaga.
Svećenik iz Romforda u Engleskoj izazvao je pravu pomutnju na internetu svojim videom na TikToku, a korisnici ga masovno uspoređuju s reality zvijezdom Scottom Disickom. Otac Jordan, vikar u crkvi sv. Eduarda Ispovjednika, na popularnoj društvenoj mreži TikTok pokušao je privući vjernike na misu, no reakcije koje je dobio ostavile su ga prilično zatečenim...
U Italiji se već godinama prodaje 'Calendario Romano', popularni kalendar s katoličkim svećenicima. I ove se godine našao isti primjerak u Rimu, a Talijani se šale kako je to najtipičniji suvenir iz glavnog grada. Po lokalnim se trgovinama mogao kupiti za osam eura, dok je na webu duplo veća cijena.
Venecijanski fotograf Piero Pazzi snimio je, kako su svojedobno pisali talijanski mediji, svećenike na rimskim ulicama za vrijeme Velikog tjedna. Uglavnom anonimni svećenici krase kalendar. Izdavači kalendara godinama ponavljaju njihove iste fotografije, a mijenjaju samo - godinu na kalendaru.
