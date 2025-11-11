Obavijesti

Galerija

Komentari 21
'NAVALA U CRKVE'

FOTO Ovi svećenici 'zapalili' su internet! Na listi su i Hrvati, žene im pišu da su najzgodniji...

Samoborke su se pohvalile kako imaju 'najzgodnijeg svećenika', a osim Mate Zirduma, još ih je nekoliko izazvalo pravu pomutnju na internetu...
FOTO Ovi svećenici 'zapalili' su internet! Na listi su i Hrvati, žene im pišu da su najzgodniji...
Dekretom zagrebačkog nadbiskupa, monsinjora Dražena Kutleše, na svoj đakonski praktikum u samoborsku Župu svete Anastazije mučenice raspoređen je velečasni Mato Zirdum iz Župe Svih svetih u Sesvetama, piše Radio Samobor. | Foto: Radio Samobor
1/20
Dekretom zagrebačkog nadbiskupa, monsinjora Dražena Kutleše, na svoj đakonski praktikum u samoborsku Župu svete Anastazije mučenice raspoređen je velečasni Mato Zirdum iz Župe Svih svetih u Sesvetama, piše Radio Samobor. | Foto: Radio Samobor
Komentari 21

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025