FOTO Ovo su najbizarnije teorije zavjere o vanzemaljcima: Od ljudi u crnom do reptilijanaca...

Pentagon i njegov ured AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) službeno su demantirali njegove navode, ističući da nema nikakvih provjerljivih dokaza za postojanje takvih programa, reverse inženjering izvanzemaljskih materijala ili "non-human biologics", ni u prošlosti ni danas. AARO je u više izvješća (uključujući one nakon 2023.) zaključio da su mnoge tvrdnje posljedica krivih interpretacija stvarnih vojnih programa, kružnog izvještavanja ili neutemeljenih spekulacija. Grusch je odbio surađivati s AARO-om u nekim intervjuima, a NASA-in šef Bill Nelson javno je upitao: "Gdje su dokazi?". Unatoč tome, njegovo svjedočenje potaknulo je novi val interesa, više kongresnih saslušanja i pritisak za veću transparentnost (npr. kroz NDAA 2026. koji traži briefinge o UAP-ovima od 2004.), no do početka 2026. nisu se pojavili javni dokazi koji bi potvrdili njegove tvrdnje, a istrage Kongresa i dalje traže odgovore bez konačnog proboja. | Foto: Canva/ilustracija