FOTO Ovo su najbizarnije teorije zavjere o vanzemaljcima: Od ljudi u crnom do reptilijanaca...

Nebo je oduvijek bilo izvor fascinacije, ali i straha. Jesmo li sami u svemiru, pitanje je koje muči mnoge. A uz vanzemaljce se desetljećima vežu razne teorije zavjera, koje iz dana u dan postaju sve bizarnije. Neki su sigurni i kako oni stoje iza gradnje piramida, kako kontroliraju svjetske vlade... Ovo su najpoznatije teorije zavjere o vanzemaljcima...
| Foto: Canva/ilustracija
Roswell i početak NLO manije: Sve je počelo u ljeto 1947. godine u Novom Meksiku. Nakon što je vojska objavila da je pronašla srušeni "leteći disk", vijest je odjeknula svijetom. Samo dan kasnije, uslijedio je demantij: nije riječ o vanzemaljskom brodu, već o običnom meteorološkom balonu. No, sjeme sumnje je posijano. Teoretičari zavjere i danas tvrde da je vlada zataškala pronalazak izvanzemaljske letjelice i tijela njezine posade. Tek desetljećima kasnije, američko zrakoplovstvo otkrilo je da je "balon" zapravo bio dio strogo povjerljivog projekta Mogul, namijenjenog praćenju sovjetskih nuklearnih testova.
Područje 51 i tajne pustinje: Duboko u pustinji Nevade nalazi se najpoznatija tajna vojna baza na svijetu, Područje 51. Za teoretičare zavjere, to je mjesto gdje američka vlada skriva srušene NLO-e i provodi obrnuti inženjering izvanzemaljske tehnologije. Godinama su prijavljivana viđenja čudnih letjelica na nebu iznad baze, što je samo hranilo mitove. Istina je, kako je CIA konačno priznala 2013. godine, nešto prozaičnija. Baza je služila kao poligon za testiranje najnaprednijih špijunskih zrakoplova u povijesti, poput U-2 i SR-71 Blackbird, čiji su izgled i performanse bili toliko revolucionarni da su ih očevici lako mogli zamijeniti za nešto što nije s ovog svijeta.
Gmazovski vladari iz sjene: Jedna od najbizarnijih, ali i najžilavijih teorija jest ona o reptilijancima. Prema britanskom teoretičaru Davidu Ickeu, svijetom ne vladaju ljudi, već rasa gmazovskih izvanzemaljaca iz zviježđa Zmaj (Draco) koja može mijenjati oblik. Oni su se navodno infiltrirali u kraljevske obitelji, političke dinastije i financijske institucije kako bi kontrolirali čovječanstvo. Da bi zadržali ljudski oblik, tvrdi Icke, moraju piti ljudsku krv. Iako zvuči kao scenarij niskobudžetnog SF filma, ova teorija ima sljedbenike diljem svijeta. Za ove tvrdnje ne postoje nikakvi vjerodostojni dokazi
Drevni astronauti i graditelji piramida: Jesu li Keopsovu piramidu, Stonehenge i kipove na Uskršnjem otoku izgradili ljudi ili su imali pomoć "s neba"? Prema teoriji o drevnim astronautima, koju je popularizirao Erich von Däniken, izvanzemaljci su posjetili Zemlju u davnoj prošlosti, podijelili svoje znanje s primitivnim kulturama i pomogli im u izgradnji monumentalnih građevina. Arheolozi i povjesničari s podsmijehom odbacuju takve tvrdnje, ističući da postoje jasni dokazi o ljudskoj ingenioznosti i metodama gradnje koje objašnjavaju nastanak ovih svjetskih čuda bez potrebe za intervencijom iz svemira.
Ljudi u crnom, agenti tišine: Svjedočili ste neobjašnjivoj pojavi na nebu? Ne čudite se ako vam uskoro na vrata pokucaju dva muškarca u besprijekornim crnim odijelima. Legenda o "Ljudima u crnom" (Men in Black) seže u pedesete godine prošlog stoljeća, a opisuje ih kao tajanstvene vladine agente čiji je jedini zadatak zastrašiti svjedoke NLO viđenja i natjerati ih na šutnju. Njihovo ponašanje opisuje se kao robotsko i neprirodno, a često voze stare crne Cadillace. Iako su popularizirani kroz filmsku franšizu, mnogi ufologisti i danas tvrde da su susreti s ovim zlokobnim figurama stvarni.
Projekt Plava zraka i lažna invazija: Što ako invazija vanzemaljaca ne bude stvarna, već pažljivo orkestrirana predstava? Upravo to tvrdi teorija o Projektu Plava zraka (Project Blue Beam), koju je devedesetih lansirao kanadski novinar Serge Monast. Prema njemu, NASA i Ujedinjeni narodi planiraju iskoristiti naprednu holografsku tehnologiju kako bi projicirali divovske slike Isusa, Muhameda ili vanzemaljskih brodova na nebu. Cilj ove globalne obmane bio bi ujedinjenje čovječanstva pod jednom svjetskom vladom i religijom, takozvanim Novim svjetskim poretkom.
Podzemna baza Dulce: Ispod planine Archuleta u Novom Meksiku, tvrde teoretičari zavjera, nalazi se sedmerokatna podzemna baza Dulce. Nije riječ o običnom vojnom postrojenju, već o zajedničkom projektu ljudi i rase sivih vanzemaljaca (Greys). U njezinim dubinama, tvrde teoretičari zavjera, se provode stravični genetski eksperimenti, križanje ljudi i životinja te druge noćne more. Priču je pokrenuo poduzetnik Paul Bennewitz sedamdesetih, tvrdeći da presreće komunikaciju iz baze. Kasnije se otkrilo da je Bennewitz bio meta sofisticirane kampanje dezinformiranja od strane američke vojske, koja ga je hranila lažnim podacima kako bi zaštitila svoje stvarne tajne operacije.
Majestic 12, tajni odbor za vanzemaljce: Nakon incidenta u Roswellu, američki predsjednik Harry Truman navodno je osnovao supertajni odbor "Majestic 12" (MJ-12). Sastojao se od dvanaest vrhunskih znanstvenika, vojnih čelnika i vladinih dužnosnika, a zadatak im je bio upravljanje svim aspektima kontakta s izvanzemaljcima, daleko od očiju javnosti. Dokumenti koji navodno dokazuju postojanje ove skupine pojavili su se 1984. godine, no FBI ih je nakon detaljne istrage proglasio vještim falsifikatom. Unatoč tome, za mnoge u NLO zajednici, MJ-12 ostaje ključni dokaz dugogodišnjeg zataškavanja.
Tamna strana Mjeseca: Strana Mjeseca koju nikada ne vidimo sa Zemlje oduvijek je bila plodno tlo za maštu. Teoretičari zavjere uvjereni su da se ondje kriju izvanzemaljske baze, rudnici, pa čak i čitavi gradovi. Prema njima, NASA zna za to, ali sustavno skriva dokaze retuširanjem fotografija iz svemirskih misija. Iako su sovjetske i američke, a odnedavno i kineske sonde detaljno snimile tamnu stranu, nisu pronašle nikakve strukture. Ona jest prekrivena s više kratera, ali dokaza o izvanzemaljskoj aktivnosti i dalje nema.
Galaktička federacija čeka: Možda vanzemaljci nisu neprijateljski nastrojeni, već samo strpljivo čekaju. Prema ovoj teoriji zavjere postoji svojevrsna "Galaktička federacija", savez naprednih svemirskih rasa koje promatraju čovječanstvo. Oni se neće službeno otkriti dok naša civilizacija ne dosegne određeni stupanj tehnološkog i duhovnog razvoja. Ovu je ideju 2020. godine podgrijao Haim Eshed, bivši šef izraelskog svemirskog sigurnosnog programa, izjavivši da takav savez postoji i da je u tajnom kontaktu s vladama SAD-a i Izraela, ali da "čovječanstvo još nije spremno".
Sivi i noćne otmice: Velike crne oči bez zjenica, siva koža, krhko tijelo i velika glava. To je klasičan opis "Sivih" (Greys), izvanzemaljaca koji su, prema tvrdnjama brojnih "otetih", odgovorni za otmice ljudi. Prvi i najpoznatiji slučaj je onaj bračnog para Betty i Barney Hill iz 1961. godine. Žrtve obično opisuju kako ih odvode na brod gdje na njima vrše bolne medicinske preglede i ugrađuju im implantate. Skeptici i psiholozi ove doživljaje često povezuju s fenomenom paralize sna, stanjem u kojem je osoba budna, ali se ne može pomaknuti, što često prate i živopisne halucinacije.
Šuplja Zemlja i skrivene civilizacije: Što ako se izvanzemaljci ne nalaze gore, već dolje? Teorija zavjere o Šupljoj Zemlji tvrdi da je naš planet iznutra prazan te da u njegovoj unutrašnjosti obitava napredna civilizacija, možda preživjeli s Atlantide ili bića s drugog planeta. Ulazi u taj unutarnji svijet navodno se nalaze na Sjevernom i Južnom polu. Iako je moderna seizmologija nedvojbeno dokazala da je Zemlja ispunjena slojevima stijena i tekućom jezgrom, ova pseudoznanstvena ideja i dalje pronalazi svoje poklonike.
Poruke u žitnim krugovima: Komplicirani geometrijski oblici koji se preko noći pojavljuju u poljima žita diljem svijeta za mnoge su jasan znak. Neki vjeruju da su to poruke naprednih civilizacija, dok drugi smatraju da su to tragovi slijetanja njihovih letjelica. Iako su 1991. godine dvojica Engleza, Doug Bower i Dave Chorley, priznali i demonstrirali kako su godinama stvarali krugove koristeći samo daske i užad, misterij nije nestao. Entuzijasti tvrde da su neki uzorci matematički previše složeni i precizni da bi bili djelo ljudskih ruku.
Najnovije poglavlje u sagi o NLO zavjerama otvoreno je u ljeto 2023. godine. Bivši američki obavještajac David Grusch pod zakletvom je pred Kongresom izjavio da vlada SAD-a posjeduje netaknute ili djelomično očuvane letjelice "ne-ljudskog porijekla", kao i tijela njezinih pilota ("non-human biologics"). Tvrdio je da postoji višedesetljetni tajni program za prikupljanje i proučavanje tih objekata, skriven od nadzora Kongresa i javnosti, a informacije je dobio od više desetaka izvora s dugogodišnjim iskustvom u vladi i vojsci, sam nije vidio materijale niti tijela.
Pentagon i njegov ured AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) službeno su demantirali njegove navode, ističući da nema nikakvih provjerljivih dokaza za postojanje takvih programa, reverse inženjering izvanzemaljskih materijala ili "non-human biologics", ni u prošlosti ni danas. AARO je u više izvješća (uključujući one nakon 2023.) zaključio da su mnoge tvrdnje posljedica krivih interpretacija stvarnih vojnih programa, kružnog izvještavanja ili neutemeljenih spekulacija. Grusch je odbio surađivati s AARO-om u nekim intervjuima, a NASA-in šef Bill Nelson javno je upitao: "Gdje su dokazi?". Unatoč tome, njegovo svjedočenje potaknulo je novi val interesa, više kongresnih saslušanja i pritisak za veću transparentnost (npr. kroz NDAA 2026. koji traži briefinge o UAP-ovima od 2004.), no do početka 2026. nisu se pojavili javni dokazi koji bi potvrdili njegove tvrdnje, a istrage Kongresa i dalje traže odgovore bez konačnog proboja.
