FOTO Ovo su najotrovnije životinje na svijetu: Australci, nije vama nimalo lako dolje...

Svijet prirode krije nevjerojatna stvorenja čiji obrambeni mehanizmi i lovačke strategije uključuju neke od najsmrtonosnijih kemijskih spojeva poznatih znanosti. U neprestanoj borbi za opstanak, brojne su životinje evoluirale kako bi proizvodile toksine, bilo za lov ili za obranu od predatora. Važno je razlikovati otrovne životinje od onih koje aktivno ubrizgavaju otrov.
|
Otrovne vrste štetne su ako se njihov toksin proguta, udahne ili upije kroz kožu, dok druge koriste specijalizirane dijelove tijela poput zubi, žalaca ili bodlji kako bi otrov ubrizgale izravno u plijen ili napadača. Od morskih dubina do neprohodnih džungli, ove životinje koriste otrov ne samo za hvatanje plijena, već i kao krajnje sredstvo preživljavanja.
Kopneni tajpan: Najtoksičnija kopnena zmija na planetu, kopneni tajpan (Oxyuranus microlepidotus), živi u sušnim i zabačenim predjelima Australije. Njegov otrov izuzetno je snažan i prilagođen brzom paraliziranju toplokrvnog plijena, poput glodavaca.
Jedan ugriz može sadržavati vrlo veliku količinu otrova, teoretski dovoljnu da ubije više ljudi, no u praksi su ugrizi rijetki. Ova zmija je izrazito povučena, a zahvaljujući protuotrovu i udaljenosti njezina staništa, smrtni slučajevi danas su iznimno rijetki.
Plavoprstenasta hobotnica: Iako je veličine loptice za golf, plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena) jedna je od najopasnijih životinja u moru. Njezin otrov sadrži tetrodotoksin, snažan neurotoksin koji uzrokuje potpunu paralizu mišića.
Ugriz je često bezbolan, zbog čega žrtva možda u početku ni ne shvati što se dogodilo. Kako toksin djeluje, dolazi do prestanka disanja. Ne postoji specifičan protuotrov, a ključ preživljavanja je pravodobno umjetno disanje dok organizam ne eliminira otrov.
Kamena riba: Najotrovnija riba na svijetu, kamena riba (Synanceia), majstor je kamuflaže. Gotovo ju je nemoguće razlikovati od stijena ili koralja.
Na leđima ima niz oštrih bodlji koje, pri pritisku, ubrizgavaju otrov. Ubod uzrokuje iznimno jaku bol, oticanje i, u težim slučajevima, poremećaje rada srca. Kao prva pomoć često se preporučuje uranjanje zahvaćenog područja u vruću vodu jer toplina može djelomično deaktivirati toksin.
Pustinjski škorpion "Deathstalker": Škorpion poznat kao Leiurus quinquestriatus nastanjuje područja Sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Njegov otrov je snažna kombinacija neurotoksina.
Ubod uzrokuje intenzivnu bol, grčeve i povišenu temperaturu, a najrizičniji je za djecu, starije i osobe sa srčanim problemima. Ipak, za zdravu odraslu osobu rijetko je smrtonosan. Zanimljivo, jedan od sastojaka njegova otrova, klorotoksin, istražuje se u dijagnostici i liječenju tumora mozga.
Morska osa: Ova meduza, poznata i kao australska kutijasta meduza (Chironex fleckeri), smatra se jednom od najotrovnijih morskih životinja na svijetu. Njezini pipci, koji mogu doseći dužinu od tri metra, prekriveni su milijunima mikroskopskih “harpuna” koji ubrizgavaju snažan otrov. Toksini napadaju srce, živčani sustav i stanice kože, uzrokujući iznimno jaku bol. U teškim slučajevima može doći do zastoja srca u vrlo kratkom vremenu. Zabilježeni su slučajevi u kojima su žrtve zbog šoka i boli izgubile kontrolu i utopile se prije nego što su uspjele doći do obale.
| Foto: Profimedia
Puž stožac: Prekrasna ljuštura ovog morskog puža skriva izuzetno učinkovito oružje. Puž stožac (Conus geographus) lovi pomoću šupljeg zuba nalik harpunu kojim ubrizgava kompleksnu mješavinu toksina - konotoksina. Kod ljudi njegov ubod može uzrokovati paralizu mišića, uključujući i dijafragmu, što dovodi do zastoja disanja. Ubod ponekad može biti iznenađujuće blag u početku, što dodatno povećava opasnost. Upravo zbog specifičnog djelovanja na živčani sustav, konotoksini su predmet intenzivnih medicinskih istraživanja.
| Foto: Profimedia
Brazilski lutajući pauk: Pauci roda Phoneutria poznati su po tome što aktivno love, umjesto da pletu mreže. Često zalutaju i u blizinu ljudi...
Njihov otrov može uzrokovati jaku bol, poremećaje mišićne kontrole i probleme s disanjem. Iako se često navodi kao jedan od najotrovnijih pauka na svijetu, njegova opasnost proizlazi i iz ponašanja - relativno je agresivan i sklon obrani. Specifičan simptom ugriza može biti i dugotrajna, bolna erekcija, što je potaknulo medicinska istraživanja.
Zlatna otrovna žaba: Zlatna otrovna žaba (Phyllobates terribilis) iz kolumbijskih prašuma smatra se najotrovnijim kralježnjakom na svijetu.
Njezin toksin, batrahotoksin, djeluje na živčani sustav i može biti smrtonosan u vrlo malim količinama. Za razliku od životinja koje ubrizgavaju otrov, ova ga žaba izlučuje kroz kožu. Domorodačka plemena koristila su taj toksin za premazivanje vrhova strelica.
Kraljevska kobra: Kraljevska kobra (Ophiophagus hannah) najduža je otrovnica na svijetu. Iako njezin otrov nije među najtoksičnijima po količini, može ubrizgati znatnu dozu u jednom ugrizu.
| Foto: Carola Frentzen/DPA
Ta kombinacija količine i snage čini je izuzetno opasnom. Hrani se drugim zmijama, uključujući i otrovne vrste. Kada se osjeti ugroženom, može podići velik dio tijela i zauzeti prijeteći stav, što dodatno pojačava njezin zastrašujući dojam.
Riba fugu: Ribe iz porodice Tetraodontidae, poznate kao fugu, sadrže snažan neurotoksin tetrodotoksin u unutarnjim organima. One su otrovne, ali ne ubrizgavaju otrov. Konzumacija nepravilno pripremljene ribe može dovesti do paralize i zastoja disanja, dok osoba ostaje svjesna. Upravo zbog toga priprema fugu ribe u Japanu podliježe strogim pravilima, a kuhari moraju proći dugotrajnu obuku i dobiti posebnu licencu.
