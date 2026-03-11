Obavijesti

Galerija

Komentari 0
LUDE CIJENE

FOTO Ovo su najskuplje zgrade u Zagrebu. Kvadrat i 13.000 €!

U Zagrebu se nalaze neke od najluksuznijih i najskupljih stambenih zgrada u Hrvatskoj, čije cijene kvadrata često premašuju 10.000 eura. Ove ekskluzivne nekretnine smještene su u prestižnim četvrtima...
Zagreb: Policija ispred stana povezanog s Draganom Kovačevićem u Ban centru
Ovo su najskuplje zagrebačke zgrade, navodi agencija Luva Real Estate. Ban Centar je luksuzna stambeno-poslovna zgrada smještena u samom srcu Zagreba, kod Trga bana Josipa Jelačića. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/21
Ovo su najskuplje zagrebačke zgrade, navodi agencija Luva Real Estate. Ban Centar je luksuzna stambeno-poslovna zgrada smještena u samom srcu Zagreba, kod Trga bana Josipa Jelačića. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026