FOTO Ovo su najskuplje zgrade u Zagrebu. Kvadrat i 13.000 €!

U Zagrebu se nalaze neke od najluksuznijih i najskupljih stambenih zgrada u Hrvatskoj, čije cijene kvadrata često premašuju 10.000 eura. Ove ekskluzivne nekretnine smještene su u prestižnim četvrtima...
Raspoređena je na pet podzemnih i osam nadzemnih etaža, uključujući stambene i poslovne prostore. Neki od stanova nude panoramski pogled na Zagrebačku katedralu i Medvednicu.
U zgradi se nalaze i institucije poput Europske komisije i Mađarskog kulturnog centra.
Cijene stanova u Ban Centru variraju, ali mogu doseći i više od 13.000 eura po kvadratu.
Gold Residence u Zagrebu predstavlja luksuznu stambeno-poslovnu zgradu smještenu u mirnoj i zelenoj četvrti, neposredno uz park Ribnjak.
Ovaj prestižni projekt obuhvaća 17 stambenih jedinica raspoređenih na pet katova, s modernim dizajnom i visokokvalitetnom gradnjom.
Stanovi nude panoramski pogled na park i okolnu prirodu, a interijeri su opremljeni luksuznim materijalima i pametnim tehnologijama.
Cijene stanova u Gold Residenceu variraju, ali mogu doseći i više od 10.000 eura po kvadratu.
Park Kneževa je luksuzni stambeno-poslovni kompleks smješten u samom centru Zagreba, između ulica Kneza Borne i Branimirove.
Kompleks se prostire na površini od oko 19.000 m i uključuje pet zgrada s osam katova, okruženih zelenilom i privatnim dvorištem.
Projekt uključuje fasadne vrtove i stambeno ozelenjivanje.
Cijene kvadrata u Parku Kneževa variraju, ali mogu doseći i više od 10.000 eura po kvadratu.
Langov trg u Zagrebu smješten je u srcu Gornjeg grada, između Trga bana Josipa Jelačića i parka Ribnjak.
Ovo područje poznato je po svojoj povijesnoj i arhitektonskoj baštini, a posljednjih godina doživljava značajan razvoj kroz projekte luksuznih stambenih zgrada.
Nekretnine u ovoj zoni često se grade prema najvišim standardima, s modernim materijalima i tehnologijama.
Cijene kvadrata u novim projektima na Langovom trgu često prelaze 10.000 eura
M Residence je luksuzna boutique zgrada smještena u Kukuljevićevoj ulici, blizu Britanskog trga u Zagrebu.
Sastoji se od 22 stana raspoređena na šest katova.
Zgrada je, kako navode, ojačana za potres 20% iznad propisanog visokog Europskog Standarda (Eurocode 8) za našu potresnu zonu. Time je ova stambena zgrada jedinstvena u Hrvatskoj.
Cijene kvadrata u M Residence variraju, ali mogu doseći i više od 9.000 eura po kvadratu.
