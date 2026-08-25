FOTO Planirate putovanje? Ovo su najnesigurniji gradovi u Europi: Dvije države dominiraju

Planirate iduće putovanje i sigurnost vam je najvažnija? Onda je ovo lista za vas. Ljestvica 'Najnesigurnijih gradova u Europi' koji objavljuje ne temelji se samo na policijskim statistikama i broju prijavljenih kaznenih djela. Numbeo podatke prikuplja kroz ankete među korisnicima, koji procjenjuju koliko je kriminal prisutan u njihovom gradu i koliko se ondje osjećaju sigurno. U obzir se uzimaju pitanja o svemu, od krađa, provala i vandalizma do nasilnih napada, pljački i seksualnih prijestupa, ali i nešto subjektivnije stvari – primjerice, koliko se ljudi osjećaju sigurno hodajući gradom po danu ili noću te imaju li dojam da kriminal raste. Odgovori se potom statistički obrađuju i pretvaraju u 'Crime inde'. Što je broj veći, to je percepcija kriminala viša. Važno je zato naglasiti: ovo nije službena ljestvica policijski evidentiranog kriminala, nego pokazatelj percepcije kriminala temeljen na odgovorima korisnika. Drugim riječima, lista više govori o tome kako ljudi doživljavaju sigurnost u pojedinom gradu nego što predstavlja precizno brojanje kaznenih djela.
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Planirate iduće putovanje i sigurnost vam je najvažnija? Onda je ovo lista za vas. Ljestvica 'Najnesigurnijih gradova u Europi' koji objavljuje ne temelji se samo na policijskim statistikama i broju prijavljenih kaznenih djela. Numbeo podatke prikuplja kroz ankete među korisnicima, koji procjenjuju koliko je kriminal prisutan u njihovom gradu i koliko se ondje osjećaju sigurno. U obzir se uzimaju pitanja o svemu, od krađa, provala i vandalizma do nasilnih napada, pljački i seksualnih prijestupa, ali i nešto subjektivnije stvari – primjerice, koliko se ljudi osjećaju sigurno hodajući gradom po danu ili noću te imaju li dojam da kriminal raste. Odgovori se potom statistički obrađuju i pretvaraju u 'Crime inde'. Što je broj veći, to je percepcija kriminala viša. Važno je zato naglasiti: ovo nije službena ljestvica policijski evidentiranog kriminala, nego pokazatelj percepcije kriminala temeljen na odgovorima korisnika. Drugim riječima, lista više govori o tome kako ljudi doživljavaju sigurnost u pojedinom gradu nego što predstavlja precizno brojanje kaznenih djela.
| Foto: canva, ilustracija
Planirate iduće putovanje i sigurnost vam je najvažnija? Onda je ovo lista za vas. Ljestvica 'Najnesigurnijih gradova u Europi' koji objavljuje ne temelji se samo na policijskim statistikama i broju prijavljenih kaznenih djela. Numbeo podatke prikuplja kroz ankete među korisnicima, koji procjenjuju koliko je kriminal prisutan u njihovom gradu i koliko se ondje osjećaju sigurno. U obzir se uzimaju pitanja o svemu, od krađa, provala i vandalizma do nasilnih napada, pljački i seksualnih prijestupa, ali i nešto subjektivnije stvari – primjerice, koliko se ljudi osjećaju sigurno hodajući gradom po danu ili noću te imaju li dojam da kriminal raste. Odgovori se potom statistički obrađuju i pretvaraju u 'Crime inde'. Što je broj veći, to je percepcija kriminala viša. Važno je zato naglasiti: ovo nije službena ljestvica policijski evidentiranog kriminala, nego pokazatelj percepcije kriminala temeljen na odgovorima korisnika. Drugim riječima, lista više govori o tome kako ljudi doživljavaju sigurnost u pojedinom gradu nego što predstavlja precizno brojanje kaznenih djela. |
Foto: canva, ilustracija
Planirate iduće putovanje i sigurnost vam je najvažnija? Onda je ovo lista za vas. Ljestvica 'Najnesigurnijih gradova u Europi' koji objavljuje ne temelji se samo na policijskim statistikama i broju prijavljenih kaznenih djela. Numbeo podatke prikuplja kroz ankete među korisnicima, koji procjenjuju koliko je kriminal prisutan u njihovom gradu i koliko se ondje osjećaju sigurno. U obzir se uzimaju pitanja o svemu, od krađa, provala i vandalizma do nasilnih napada, pljački i seksualnih prijestupa, ali i nešto subjektivnije stvari – primjerice, koliko se ljudi osjećaju sigurno hodajući gradom po danu ili noću te imaju li dojam da kriminal raste. Odgovori se potom statistički obrađuju i pretvaraju u 'Crime inde'. Što je broj veći, to je percepcija kriminala viša. Važno je zato naglasiti: ovo nije službena ljestvica policijski evidentiranog kriminala, nego pokazatelj percepcije kriminala temeljen na odgovorima korisnika. Drugim riječima, lista više govori o tome kako ljudi doživljavaju sigurnost u pojedinom gradu nego što predstavlja precizno brojanje kaznenih djela.
| Foto: canva, ilustracija
Marseille uvjerljivo predvodi europsku listu. Grad već dugo ima problem s organiziranim kriminalom i trgovinom drogom. Posljednjih godina posebno se govori o sukobima narkoband... Istodobno, kriminal nije ravnomjerno raspoređen: pojedini kvartovi znatno su problematičniji od turističkog središta. Ipak, upravo kombinacija nasilja, droge i osjećaja nesigurnosti drži Marseille na vrhu Numbeove liste.
| Foto: Manon Cruz/REUTERS
Birmingham je drugi na ljestvici, a njegov rezultat odražava probleme tipične za veliki britanski grad: krađe, razbojništva, nasilje i antisocijalno ponašanje. Posebno se ističu problemi u određenim gradskim zonama i oko prometnih čvorišta, dok je velik dio grada sasvim normalno mjesto za svakodnevni život. Visok Numbeov rezultat stoga ne znači da je cijeli Birmingham opasan, nego da građani relativno često imaju razloga za zabrinutost zbog kriminala.
| Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
Grenoble je možda najveće iznenađenje među prvih pet. Riječ je o gradu srednje veličine, ali s ozbiljnim problemima vezanim uz trgovinu drogom. Posebno se posljednjih godina govori o sukobima povezanima s narkotržištem. Grad pritom nije jednako rizičan u svim dijelovima: turističke i centralne zone mogu imati potpuno drukčiji osjećaj sigurnosti od problematičnijih predgrađa.
| Foto: canva, ilustracija
Napulj je jedan od europskih gradova s najjačom povijesnom vezom između svakodnevnog kriminala i organiziranog kriminala. Camorra i dalje predstavlja važan dio kriminalnog krajolika, dok su turistima poznatiji problemi poput džeparenja, krađa i sitnih prijevara. Grad je živ, kaotičan i izrazito neujednačen po četvrtima. Numbeov rezultat zato kombinira stvarne probleme s kriminalom i relativno snažan osjećaj nesigurnosti koji postoji među stanovnicima i posjetiteljima.
| Foto: canva, ilustracija
Coventry se nalazi vrlo visoko, odmah iza Napulja, što može iznenaditi one koji ga ne doživljavaju kao posebno problematičan grad. Numbeov rezultat prvenstveno odražava percepciju problema poput krađa, nasilja, vandalizma i antisocijalnog ponašanja. Kao i kod drugih britanskih gradova na listi, rizik nije ravnomjerno raspoređen. Pojedine zone izlasci u noćni život mogu biti problematičniji, dok se velik dio grada svakodnevno doživljava kao relativno normalan.
| Foto: canva, ilustracija
Montpellier je posljednjih godina izrastao u jedan od gradova koji na Numbeu ostavljaju prilično loš dojam. Problemi uključuju ulični kriminal, krađe, trgovinu drogom i nasilje povezano s problematičnim područjima. Velika studentska populacija i intenzivan noćni život također stvaraju više prilika za krađe i sukobe. Međutim, riječ je o gradu koji ima vrlo različite zone: turističko i povijesno središte ne pružaju nužno isti osjećaj kao udaljeniji kvartovi.
| Foto: canva, ilustracija
Lyon je velik, gospodarski važan grad i jedno od najvažnijih urbanih središta Francuske, pa sa sobom nosi i probleme velikog grada. Numbeov rezultat povezan je s percepcijom krađa, vandalizma, nasilja i problema s drogom. U pojedinim predgrađima situacija je osjetljivija, dok je središte uglavnom puno turista, studenata i poslovnih ljudi. Visoka pozicija više govori o urbanim problemima i percepciji sigurnosti nego o tome da je cijeli Lyon opasan.
| Foto: canva, ilustracija
Bradford je još jedan britanski grad koji se vrlo visoko nalazi na Numbeovoj listi. Problemi uključuju nasilje, krađe, vandalizam i antisocijalno ponašanje. Grad ima i socioekonomske izazove koji se često preklapaju s kriminalom i osjećajem nesigurnosti. Važno je naglasiti da Numbeov indeks ne govori da je Bradford opasan u svakom trenutku i na svakom mjestu, rizik je, kao gotovo svugdje, koncentriran u određenim zonama.
| Foto: canva, ilustracija
Nantes je zanimljiv jer se radi o gradu koji se često smatra vrlo ugodnim mjestom za život, ali se posljednjih godina suočava s rastom zabrinutosti zbog kriminala. Problemi uključuju krađe, ulične pljačke, drogu i nasilje, posebno u urbanim zonama. Noćni život i veći broj mladih također povećavaju vidljivost pojedinih oblika kriminala. Numbeov plasman stoga više govori o aktualnoj percepciji sigurnosti nego o tome da je Nantes generalno nesiguran grad.
| Foto: canva, ilustracija
Liège je najproblematičniji grad Belgije prema Numbeu. Grad ima probleme s uličnim kriminalom, drogom, krađama i vandalizmom, a određene lokacije oko kolodvora i prometnih zona mogu ostavljati lošiji dojam. Kao i drugdje, situacija nije ista u cijelom gradu. Povijesno središte i neke stambene četvrti mogu biti sasvim mirni. Visok rezultat proizlazi iz kombinacije percepcije građana i prisutnosti određenih oblika urbanog kriminala.
| Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Pariz je najpoznatije ime na ovoj listi, ali njegov problem nije prvenstveno nasilni kriminal. Za posjetitelje su puno važniji džeparenje, krađe, prevare i različiti oblici uličnog kriminala. U nekim četvrtima postoje i ozbiljniji problemi s drogom i nasiljem. Ogroman broj turista, stanovnika i dnevnih migranata povećava broj prilika za kriminal. Zato Pariz ima visok Numbeov indeks...
| Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS
Manchester je jedan od najvažnijih britanskih gradova, s ogromnom studentskom populacijom i vrlo intenzivnim noćnim životom. Upravo kombinacija velikog broja ljudi, alkohola, noćnih izlazaka i urbanih problema stvara prostor za nasilje, krađe i antisocijalno ponašanje. Pojedini dijelovi grada imaju znatno lošiju reputaciju od drugih. Numbeov plasman stoga treba promatrati kao širu sliku urbanog kriminala, a ne kao upozorenje da je Manchester opasan za svakog posjetitelja.
| Foto: TEMILADE ADELAJA/REUTERS
Bruxelles kao glavni grad Belgije ima kombinaciju problema tipičnih za velike europske metropole. Tu su krađe i džeparenje, ali i ozbiljniji problemi s drogom, organiziranim kriminalom i nasiljem u pojedinim četvrtima, najviše na rubu grada. Posljednjih godina posebno se govori o sukobima povezanima s narkotržištem. Turističko središte i europska četvrt mogu izgledati sasvim sigurno, dok je situacija osjetljivija u nekim drugim dijelovima grada.
| Foto: YVES HERMAN/REUTERS
London je ogroman grad pa je i kriminal izrazito raznolik. Za turiste su najčešći problemi krađe i džeparenje, dok određene četvrti imaju ozbiljnije probleme s nasiljem i uličnim kriminalom. Posebna tema u britanskim gradovima posljednjih godina je nasilje povezano s mladima i korištenjem noževa. Ipak, London nije grad koji bi trebalo promatrati kao jednu sigurnosnu cjelinu: razlike između kvartova su ogromne, a većina turističkih zona funkcionira vrlo sigurno.
| Foto: JAIMI JOY/REUTERS
Nica je paradoks na ovoj listi: istodobno je jedan od najpoznatijih francuskih turističkih gradova i grad s relativno visokim Numbeovim 'Crime Indexom'. Turisti privlače džeparoše, krađe su svakodnevne... Postoje i problemi s drogom i nasiljem u pojedinim kvartovima. Međutim, plaže, šetnica i turističko središte nisu reprezentativni za cijeli grad. Posjetitelji uglavnom trebaju najviše paziti na situacije u gužvama.
| Foto: Manon Cruz/REUTERS
Atena se visoko nalazi prvenstveno zbog kombinacije krađa, džeparenja, vandalizma, problema s drogom i osjećaja nesigurnosti u pojedinim dijelovima grada. Turističke zone uglavnom su pune ljudi i policije, ali gužve oko metroa, kolodvora i popularnih znamenitosti stvaraju idealne uvjete za sitni kriminal. Postoje i kvartovi s ozbiljnijim socijalnim i sigurnosnim problemima. Za prosječnog turista najveći su rizik ipak krađa i neugodne ulične situacije, a ne teško nasilje.
| Foto: LOUIZA VRADI/REUTERS
Malmö je jedan od gradova koji su posljednjih godina postali simbol švedske rasprave o kriminalu. Posebno se ističu sukobi kriminalnih skupina, trgovina drogom i nasilje povezano s bandama. Eksplozije i pucnjave dodatno su pojačale osjećaj nesigurnosti...
| Foto: JOHAN NILSSON/REUTERS
Odesu je danas teško uspoređivati s ostalim europskim gradovima jer je njezin sigurnosni kontekst potpuno promijenjen ratom. Osim uobičajenih problema urbanog kriminala, stanovnici su izloženi ratnim rizicima, uključujući raketne i dron napade. Numbeov indeks kriminala pritom nije zamišljen kao mjera ratne opasnosti. Zato plasman Odese treba tumačiti vrlo oprezno: brojka govori o percepciji kriminala, ali ne obuhvaća sve sigurnosne rizike koje nosi aktualna ratna situacija.
| Foto: Nina Liashonok/REUTERS
Amadora je dio šire lisabonske urbane zone i ima znatno drukčiji sigurnosni profil od idilične slike Portugala koju mnogi turisti imaju. Grad se suočava s problemima poput trgovine drogom, krađa, nasilja i socijalne marginalizacije u pojedinim četvrtima. To ne znači da je cijela Amadora nesigurna, ali određena područja imaju jako lošiju reputaciju. Visok Numbeov rezultat posebno je zanimljiv u usporedbi s relativno sigurnom reputacijom Portugala u cjelini.
| Foto: PEDRO NUNES/REUTERS
Dublin zatvara europskih top 20. Grad posljednjih godina ima izražen problem s antisocijalnim ponašanjem, vandalizmom, krađama i uličnim nasiljem, osobito u dijelovima centra grada. Pitanje sigurnosti dodatno je postalo politički i društveno vrlo vidljivo nakon nekoliko napada na ulicama.
| Foto: Damien Eagers/REUTERS