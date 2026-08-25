BISTE LI IH POSJETILI? FOTO Planirate putovanje? Ovo su najnesigurniji gradovi u Europi: Dvije države dominiraju

Planirate iduće putovanje i sigurnost vam je najvažnija? Onda je ovo lista za vas. Ljestvica 'Najnesigurnijih gradova u Europi' koji objavljuje ne temelji se samo na policijskim statistikama i broju prijavljenih kaznenih djela. Numbeo podatke prikuplja kroz ankete među korisnicima, koji procjenjuju koliko je kriminal prisutan u njihovom gradu i koliko se ondje osjećaju sigurno. U obzir se uzimaju pitanja o svemu, od krađa, provala i vandalizma do nasilnih napada, pljački i seksualnih prijestupa, ali i nešto subjektivnije stvari – primjerice, koliko se ljudi osjećaju sigurno hodajući gradom po danu ili noću te imaju li dojam da kriminal raste. Odgovori se potom statistički obrađuju i pretvaraju u 'Crime inde'. Što je broj veći, to je percepcija kriminala viša. Važno je zato naglasiti: ovo nije službena ljestvica policijski evidentiranog kriminala, nego pokazatelj percepcije kriminala temeljen na odgovorima korisnika. Drugim riječima, lista više govori o tome kako ljudi doživljavaju sigurnost u pojedinom gradu nego što predstavlja precizno brojanje kaznenih djela.

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