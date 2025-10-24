Obavijesti

SVESTRANA NORVEŽANKA

FOTO Plavokosa ljepotica radi na naftnoj platformi: Ljude to šokira! Dižem se u četiri ujutro

Nisam tipična žena u muškoj industriji. Obožavam šminku i haljine i uvijek nosim visoke pete. Volim pokazati svoju ženstvenu stranu, čak i na poslu. Ljudi su stalno iznenađeni kad čuju što radim, kaže Norvežanka Benedikte Vatne (26), električarka koja je zaposlena na naftnoj platformi...
EXCLUSIVE: Female blue collar worker hits back at people who say she 'can't have pretty nails' – while fending off marriage offers from men who love her skills
