FOTO Plavokosa ljepotica radi na naftnoj platformi: Ljude to šokira! Dižem se u četiri ujutro

Nisam tipična žena u muškoj industriji. Obožavam šminku i haljine i uvijek nosim visoke pete. Volim pokazati svoju ženstvenu stranu, čak i na poslu. Ljudi su stalno iznenađeni kad čuju što radim, kaže Norvežanka Benedikte Vatne (26), električarka koja je zaposlena na naftnoj platformi...
Radi dva tjedna u komadu, onda je slobodna četiri tjedna. A sudeći prema njezinom Instagramu na kojoj je prati oko 150.000 ljudi, slobodno vrijeme koristi za razne projekte po kući. Renovira, gradi namještaj, nema što ne zna...
"Budim se nešto poslije 4 ujutro, našminkam se, a zatim odem u teretanu. Smjena kreće u 7 ujutro i završava u 19", kaže o životu na platformi...
"Uvijek sam voljela odvajati posao i privatni život, pa mi rotacijski rad savršeno odgovara", kaže lijepa Norvežanka....
Benedikte je svoj put započela 2016. kao pripravnica za visokonaponskog električara. Obrtničku diplomu stekla je 2019., a zatim je radila puno radno vrijeme na kopnu dok je izvanredno stjecala višu stručnu spremu iz elektrotehnike na tehničkom fakultetu. U naftnu i plinsku industriju ušla je 2023., prvo kao tehničar, a kasnije kao terenski inženjer, prije nego što je u studenom iste godine počela raditi na platformi.
Zarada je, kaže, slična kao na kopnu, ali ovaj posao donosi joj hrpu slobodnog vremena...
"Kad radim, to znači da ću propustiti sve što se događa kod kuće. Imamo jako malo slobodnog vremena i ljudi su uvijek oko vas. Ne možete birati što ćete jesti, ali hrana je odlična", kaže ova dama, koja radi, kako pišu američki mediji, "u muškoj industriji"
