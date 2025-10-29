Obavijesti

FOTO Plus size manekenka: 'Na letu su mi rekli da moram smršavjeti! Ostala sam u šoku!'

Poznata američka plus size manekenka Tess Holliday, koja je bila i na naslovnici Cosmopolitana, kaže kako je nedavno tijekom leta doživjela iznimno neugodno iskustvo zbog kojeg je ostala u šoku. Tvrdi kako joj je kabinsko osoblje pred sinom održalo predavanje o tome kako bi trebala izgubiti kilograme...
