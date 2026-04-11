FOTO Posjetio je sve države na svijetu, kaže da je ovo najgorih 20 gradova: Neke ne očekujete

Drew Binsky američki je putopisac i YouTuber koji je posjetio sve države na svijetu. Jedan je od najmlađih ljudi kojima je to pošlo za rukom, 'misiju' je završio 2021. godine kao 30-godišnjak. Na YouTube snimci iz 2024. godine izdvojio je gradove koji su mu se najmanje svidjeli, ovo je lista..
Drew Binsky američki je putopisac i YouTuber koji je posjetio sve države na svijetu. Jedan je od najmlađih ljudi kojima je to pošlo za rukom, 'misiju' je završio 2021. godine kao 30-godišnjak
Drew Binsky američki je putopisac i YouTuber koji je posjetio sve države na svijetu. Jedan je od najmlađih ljudi kojima je to pošlo za rukom, 'misiju' je završio 2021. godine kao 30-godišnjak |
Drew Binsky američki je putopisac i YouTuber koji je posjetio sve države na svijetu. Jedan je od najmlađih ljudi kojima je to pošlo za rukom, 'misiju' je završio 2021. godine kao 30-godišnjak
Na YouTube snimci iz 2024. godine izdvojio je gradove koji su mu se najmanje svidjeli, ovo je lista..
Conakry (Gvineja) - "Ovo mi je među najmanje dragim mjestima na svijetu. Kad sam stigao u tijeku je bio puč, sve je bilo puno policije... Cijeli grad smrdi po smeću, kanalizacija curi posvuda, ljudi nisu prijateljski nastrojeni, čak su me i izbacili iz jednog restorana", kaže YouTuber..
N'Djamena (Čad) - "Sve je puno prašine, jako je vruće, nisam mogao uživati tu. Želim se vratiti u Čad, ali ne u N'Djamenu, želim posjetiti lokalna plemena...", kaže YouTuber...
Delhi (Indija) - "Volim Indiju, ali u Delhiju ne uživam. Onečišćenje je grozno, ljudi tu nisu prijateljski nastrojeni kao u drugim gradovima Indije, promet je užasan. Bio sam tu pet puta i svaki put sam jedva čekao otići iz grada...", kaže Binsky...
Roseau (Dominika) - "Imao sam visoka očekivanja, ali šokirale su me cijene tamo. I nisu samo cijene, cijeli grad je bio sumnjiv... Među tri najgora grada u Karibima.", kaže Binsky...
Port Moresby (Papua Nova Gvineja) - "Grad je super opasan. Bande su ozbiljan problem, grad nije u dobrom stanju, morate biti oprezni svugdje gdje idete. Strahovao sam za svoj život tu...", poručuje YouTuber...
Port au Prince (Haiti) - "Totalni kaos. Predivna država, predivna priroda, ali kad dođete u glavni grad, smeće je posvuda, ljudi su iznimno nasilni...", kaže Binsky...
Dhaka (Bangladeš) - "Najgori promet u svijetu. Potpuni kaos, brže je hodati nego voziti se. Hrana nije najbolja... Dhaka nije za mene.", kaže Binsky...
Georgetown (Gvajana) - "Supersumnjiv grad. Nema previše stvari za raditi, nekako je čudna vibra, Gvajana me nije oduševila...", kaže YouTuber...
Chennai (Indija) - "Indija je predivna zemlja. Ali neki veliki gradovi, poput Chennaija, nisu za mene. Neke stvari koje sam vidio na lokalnim ribarnicama su užasne. Kaotično je, prljavo... Zbog toga ne želim uopće jest ribu u Indiji. Grad je užurban, nema puno turističkih mjesta", kaže Binsky...
Kuwait City (Kuvajt) - "Država ima stroge zakone, ljeti je iznimno vruće, temperature idu i preko 50 stupnjeva Celzijevih. Sve se događa unutra. Nisam nešto baš uživao tu...", kaže Youtuber...
Lagos (Nigerija) - "Jedan od najvećih gradova na svijetu, sve je užurbano, nije za one koji nisu iskusni u putovanjima... Noćni život je dobar...", poručuje Binsky...
Guayaquil (Ekvador) - "Vremenski uvjeti tamo nisu za mene, toliko je vlage... Ima cool park s iguanama, plaže su loše, ljudi nisu toliko otvoreni...", nabraja YouTuber...
Karachi (Pakistan) - "Gdje da krenem? Veliki užurbani grad, prenapučen, prljav... Ako niste odrasli u gradu kao što je Karachi, teško ćete se naviknuti. Postoji mogućnost trovanja hranom...", kaže Binsky...
Jakarta (Indonezija) - "Indonezija mi je među najdražim državama na svijetu, ali Jakarta je... Promet je užasan. Ne možete hodati do puno mjesta, teško je pohvatati sve što se događa...", kaže Binsky...
Kišinjev (Moldavija) - "Najmanje posjećena država u Europi, vibra u gradu je nekako čudna... Kao da ste u Rusiji prije 30 godina. Ljudi nisu toliko pristupačni kao u ostatku svijeta. Ali želim se vratiti...", kaže Binsky...
Douala (Kamerun) - "Posjetio sam Kamerun za vrijeme civilnog rata... Nikad neću zaboraviti kako su me vrijeđali u ovom gradu, baš sam bio u strahu... Ovo mi je među tri najmanje draga grada na svijetu...", kaže Binsky...
Brazzaville (Republika Kongo) - "Hrana nije sjajna, grad je dosta sumnjiv...", govori YouTuber...
Manama (Bahrein) - "Kao Kuvajt, za mene dosta dosadno. Nema alkohola u kafićima i restoranima, dosta strogo kulturološki, jako jako dosadno.", govori Binsky...
Kingston (Jamajka) - "Sumnjiv grad. Jamajka je predivna, hrana je sjajna, ali Kingston je velik i užurban, previše ljudi mi je prilazilo, morate paziti na sebe.", priča YouTuber...
Honiara (Solomonski otoci) - "Dosta je sumnjivo, morate hodati okolo s vodičem... Fidži, Vanuatu i Tonga su bolji izbori u regiji..", kaže Binsky...
Johannesburg (Južnoafrička Republika) - "Super sumnjiv i super opasan grad. Više ljudi koje znam otelo je automobile tamo. Cape Town je puno bolji izbor", kaže Binsky...
