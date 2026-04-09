FOTO Posjetio je sve države na svijetu, ovo mu je 20 najdražih gradova: Mogli bi vas iznenaditi

"Posjetio sam sve države na svijetu. Većinu vremena sam proveo u velikim gradovima, bio sam u tisućama njih. Ovo je, na osnovu mojih iskustava, mojih 20 najdražih gradova na svijetu", poručuje na YouTubeu Drew Binsky. Ovaj Amerikanac jedan je od najmlađih ljudi koji je uspio obići sve države, misiju je završio s 30 godina. Intenzivno je počeo putovati kad je stigao na razmjenu studenata u Češku 2012. godine. Nakon što je u kratkom razdoblju posjetio više od 20 europskih država, odlučio je putovanjima posvetiti život. Na YouTubeu ga prati gotovo sedam milijuna ljudi, njegove snimke pregledane su oko 1,4 milijarde puta! Ovo su njegovi najdraži gradovi, popis bi vas mogao iznenaditi...
| Foto: Canva, D. Binsky (FB)
Foto: Canva, D. Binsky (FB)
| Foto: Canva, D. Binsky (FB)
Prag - "Tu sam počeo s putovanjima. Zaljubio sam se odmah u češku kulturu, ljudi su divni, pivo je jeftinije od vode, noćni život je sjajan... Puno je jeftinije od zapadne Europe, Prag nije velik grad, svugdje možete šetati.. Ako niste bili tu, svakako ga posjetite...", poručuje YouTuber...
| Foto: canva, ilustracija
Bejrut - "Sjajan grad. Imate mediteransku obalu, ljudi su otvoreni i vrlo pametni, govore više jezika, noćni život u Bejrutu je sjajan... Prošli su kroz puno sr***, bilo je tu puno ratova, ali oni su jako otporni. Imaju jedinu od najboljih kuhinja na svijetu..."; tvrdi Binsky...
| Foto: canva, ilustracija
Seul - "Tu sam živio dvije godine i radio kao učitelj engleskog jezika. Južna Koreja je dosta podcijenjena, ako volite korejski roštilj i noćne izlaske s prijateljima, Seul je mjesto za vas. Tu živi oko 25 milijuna ljudi, grad je živ, imate stare budističke hramove, blizu su planine, imate K-pop 'četvrti'... Ovdje vam nikad neće biti dosadno.", kaže YouTuber...
| Foto: canva, ilustracija
Bangkok - "Najpriuštiviji veliki grad na svijetu. Možete uživati u luksuznim stvarima za ne previše novca. Hrana u restoranima je jeftina, možete jesti za nekoliko dolara. Grad je pun sjajnih restorana, noćni život je sjajan... Tajlandska hrana je možda najbolja hrana na svijetu", kaže Binsky...
| Foto: canva, ilustracija
Chicago - "Chicago ima baš sve. Sjajan sportski grad. Predgrađa su odlična, jednostavno volim kulturu, ljudi su prijateljski nastrojeni i društveni", kaže Binsky...
| Foto: canva, ilustracija
Tokio - "Jedan od najvećih i najfuturističnijih gradova svijeta, jako je čisto, jako sigurno, možda najsigurniji grad na svijetu. Ljudi mogu biti sramežljivi i teško se otvaraju, ali uživate biti oko njih. Hrana je sjajna, ne samo japanska, već sva hrana u Japanu. Ne razumijem kako neki grad može biti tako sjajan. Deset od deset", kaže Binsky...
| Foto: canva, ilustracija
Mexico City - "Jako podcijenjen grad. Imate sjajne četvrti sa sjajnim barovima, ulična hrana je odlična... Cool mjesto, možete se izgubiti po uličicama, naići na male sajmove... Jedva se čekam vratiti u Meksiko", kaže YouTuber...
| Foto: canva, ilustracija
Hanoi (Vijetnam) - "Živio sam tu devet mjeseci, hrana je fantastična. Možete se izgubiti po malim ulicama, ljudi su stvarno prijateljski nastrojeni... kaže Binsky...
| Foto: canva, ilustracija
Vancouver (Kanada) - "Grad je stvarno čist, dosta je sličan Seattleu, ali ljudi su pristojniji... More je predivno plavo, azijska hrana u gradu je odlična...", poručuje YouTuber
| Foto: canva, ilustracija
Beograd (Srbija) - "Jedan od najboljih gradova u Europi po meni. Ljudi su cool, prijateljski nastrojeni, žele popiti pivo s vama, ponosni su na svoju državu i to mi se sviđa... Dosta je jeftiniji od ostatka Europe, čak i gradova poput Praga. Srbi vole izlaziti, noćni život je sjajan. Hrana je odlična u gradu, jedva se čekam vratiti tu...", kaže Binsky....
| Foto: canva, ilustracija
Hong Kong (Kina) - "Toliko toga volim oko ovog grada. Godišnje ga posjeti 34 milijuna ljudi i to me ne čudi jer stvarno ima toliko stvari koje možete raditi tu. Kineski grad, ali dosta zapadan... ", poručuje YouTuber...
| Foto: canva, ilustracija
Amsterdam (Nizozemska) - "Jedan od najboljih gradova u Europi. Noćni život je sjajan, svi su na biciklima, ljudi su otvorenog uma, vole sarkazam i humor...", kaže Binsky...
| Foto: canva, ilustracija
Istanbul (Turska) - "Jedini grad podijeljen na dva kontinenta. Turska mi je općenito odlična, država je predivna. Hrana je fantastična, imate puno cool stvari za raditi. Dosta je povoljno, stvarno nije skupo. Znaju ludo voziti po cestama...", kaže YouTuber...
| Foto: canva, ilustracija
Los Angeles (SAD) - "Vibra u gradu je odlična, vrijeme je sjajno, plaže su predivne... Skup grad, ali svi veliki gradovi su skupi. Stvarno poseban grad...", kaže Binsky...
| Foto: canva, ilustracija
Dubai (UAE) - "Volim ovaj grad. Sjajno ste povezani s ostatkom svijeta ovdje, za mene je stvarno cool grad koji nalikuje na budućnost...", kaže YouTuber...
| Foto: canva, ilustracija
Singapur (Singapur) - "Najvrući grad u kojem sam bio. Ima možda neke od najboljih restorana na svijetu, stvarno se trebate zavući u uličice i otkriti grad... Jako je čisto, grad je jako siguran...", kaže Binsky...
| Foto: canva, ilustracija
Taipei (Tajvan) - "Ovo je pravi dragulj. Šteta je što se grad ponekad zanemari u odnosu na druge azijske gradove, stvarno odličan grad. I jeftiniji od drugih azijskih...", kaže Binsky...
| Foto: canva, ilustracija
Rim (Italija) - "Tako velik grad, ali svugdje možete hodati. Kao grad-muzej. Hrana je sjajna, vino je odlično, možda nisu najprijateljskiji nastrojeni, ali grad je sjajan...", kaže YouTuber...
| Foto: canva, ilustracija
Cape Town (Južnoafrička Republika) - "Najmagičnije mjesto u Africi. Nedaleko od grada imate pingvine! Vibra je sjajna, ljudi su dragi, mislim da je tu sjajan miks kultura", poručuje Binsky...
| Foto: canva, ilustracija
New York (SAD) - "Ono što volim oko New Yorka je što su četvrti toliko drugačije. Možete nabaviti bilo koju hranu. Meni je Queens najdraži dio grada", kaže Binsky...
| Foto: canva, ilustracija