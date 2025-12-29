Obavijesti

BOŽIĆNI DUH

FOTO Prava čarolija na Srednjacima: Složni susjedi uredili zgradu, kvart im se divi

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Prava čarolija na Srednjacima: Složni susjedi uredili zgradu, kvart im se divi
Foto: Čitatelj 24sata

U vremenima kada se često žalimo da ne poznajemo ni prvog susjeda na katu, ekipa sa Srednjaka podsjetila nas je na ono bitno, zajedništvo

Dok se centar Zagreba sjaji pod blagdanskim lampicama Adventa, prava mala čarolija sakrila se u zapadnom dijelu grada. Stanari zgrade u ulici Srednjaci, odlučili su uzeti stvar u svoje ruke i pokazati da blagdanski duh ne poznaje granice kata i kvadrata.

Foto: Čitatelj 24sata

- Živim u blizini pa često prolazim pored te zgrade. Složni neki susjedni, dobro su to ukrasili, da nisu sve zgrade tako mračne - ispričao nam je oduševljeni čitatelj koji nam je poslao fotografije.

Prolaznici koji ovih dana šeću Srednjacima ne mogu ne primijetiti nesvakidašnji prizor. Umjesto klasičnih lampica na balkonu, ovi kreativni susjedi kreirali su pravu svjetlosnu instalaciju. Visoki svjetleći borovi protežu se preko prozora i balkona, a plave i bijele girlande povezuju različite dijelove fasade, ostavljajući dojam da cijela zgrada "diše" kao jedno.

Foto: Čitatelj 24sata

