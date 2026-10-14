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JEZIVA PROROČANSTVA

FOTO Proročanstva Babe Vange za idućih 100 godina: Opaki rat, bolest starenja i nova oružja...

"Već je krenulo. Propast čovječanstva počet će s 2025. godinom. Kraj svijeta stiže nam 5079. godine", navodno je predvidjela u svojim proročanstvima slijepa proročica Baba Vanga. Na smrtnoj postelji Vanga je ostavila i znakovitu poruku. Brojni su sigurni kako je to zapravo bilo upozorenje... " Na Zemlji odavno žive došljaci iz drugih svjetova. Odakle oni dolaze? S planeta koji nazivaju Vamfim", kazala je... Ovo su sva njezina proročanstva za idućih 100 godina.
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FOTO Proročanstva Babe Vange za idućih 100 godina: Opaki rat, bolest starenja i nova oružja...
"Već je krenulo. Propast čovječanstva počet će s 2025. godinom. Kraj svijeta stiže nam 5079. godine", navodno je predvidjela u svojim proročanstvima slijepa proročica Baba Vanga. Na smrtnoj postelji Vanga je ostavila i znakovitu poruku. Brojni su sigurni kako je to zapravo bilo upozorenje... " Na Zemlji odavno žive došljaci iz drugih svjetova. Odakle oni dolaze? S planeta koji nazivaju Vamfim", kazala je... Ovo su sva njezina proročanstva za idućih 100 godina. | Foto: Canva, Twitter/Screenshot (ilustracija)
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"Već je krenulo. Propast čovječanstva počet će s 2025. godinom. Kraj svijeta stiže nam 5079. godine", navodno je predvidjela u svojim proročanstvima slijepa proročica Baba Vanga. Na smrtnoj postelji Vanga je ostavila i znakovitu poruku. Brojni su sigurni kako je to zapravo bilo upozorenje... " Na Zemlji odavno žive došljaci iz drugih svjetova. Odakle oni dolaze? S planeta koji nazivaju Vamfim", kazala je... Ovo su sva njezina proročanstva za idućih 100 godina. | Foto: Canva, Twitter/Screenshot (ilustracija)
Komentari 16

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