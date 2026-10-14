FOTO Proročanstva Babe Vange za idućih 100 godina: Opaki rat, bolest starenja i nova oružja...

"Već je krenulo. Propast čovječanstva počet će s 2025. godinom. Kraj svijeta stiže nam 5079. godine", navodno je predvidjela u svojim proročanstvima slijepa proročica Baba Vanga. Na smrtnoj postelji Vanga je ostavila i znakovitu poruku. Brojni su sigurni kako je to zapravo bilo upozorenje... " Na Zemlji odavno žive došljaci iz drugih svjetova. Odakle oni dolaze? S planeta koji nazivaju Vamfim", kazala je... Ovo su sva njezina proročanstva za idućih 100 godina.
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"Već je krenulo. Propast čovječanstva počet će s 2025. godinom. Kraj svijeta stiže nam 5079. godine", navodno je predvidjela u svojim proročanstvima slijepa proročica Baba Vanga. Na smrtnoj postelji Vanga je ostavila i znakovitu poruku. Brojni su sigurni kako je to zapravo bilo upozorenje... " Na Zemlji odavno žive došljaci iz drugih svjetova. Odakle oni dolaze? S planeta koji nazivaju Vamfim", kazala je... Ovo su sva njezina proročanstva za idućih 100 godina.
| Foto: Canva, Twitter/Screenshot (ilustracija)
"Već je krenulo. Propast čovječanstva počet će s 2025. godinom. Kraj svijeta stiže nam 5079. godine", navodno je predvidjela u svojim proročanstvima slijepa proročica Baba Vanga. Na smrtnoj postelji Vanga je ostavila i znakovitu poruku. Brojni su sigurni kako je to zapravo bilo upozorenje... " Na Zemlji odavno žive došljaci iz drugih svjetova. Odakle oni dolaze? S planeta koji nazivaju Vamfim", kazala je... Ovo su sva njezina proročanstva za idućih 100 godina. |
Foto: Canva, Twitter/Screenshot (ilustracija)
"Već je krenulo. Propast čovječanstva počet će s 2025. godinom. Kraj svijeta stiže nam 5079. godine", navodno je predvidjela u svojim proročanstvima slijepa proročica Baba Vanga. Na smrtnoj postelji Vanga je ostavila i znakovitu poruku. Brojni su sigurni kako je to zapravo bilo upozorenje... " Na Zemlji odavno žive došljaci iz drugih svjetova. Odakle oni dolaze? S planeta koji nazivaju Vamfim", kazala je... Ovo su sva njezina proročanstva za idućih 100 godina.
| Foto: Canva, Twitter/Screenshot (ilustracija)
Baba Vanga rođena je 1911. godine kao Vangeliyja Pandeva Dimitrova na području Sjeverne Makedonije. Izgubila je vid kao dijete, prema legendama to joj je omogućilo proricanje budućnosti. I dok mnogi misle kako su njezina predviđanja najobičnija glupost, njezini pobornici tvrde kako je ona predvidjela dolazak na vlast nekih od najmoćnijih svjetskih vođa kao što su Vladimir Putin i Donald Trump, ali i prirodne katastrofe koje su obilježile 20. i 21. stoljeće. Preminula je 1996. godine. A kako je prorekla Vanga, u sljedećih 3000 i kusur godina uslijedit će brutalni ratovi u kojima će glavno oružje biti usmjereno isključivo na istrebljenje. Koristit će se nuklearno oružje, stižu užasne bolesti, puno patnje... Po njezinim proročanstvima, svijet će završiti za otprilike 3000 godina...
| Foto: Canva, Twitter/Screenshot (ilustracija)
2028. – Stvaranje novog oblika energije (vjerojatno kontrolirana termonuklearna reakcija). Na Zemlji postupno počinje prevladavati sveopća glad. Svemirski brod s ljudskom posadom polijeće prema Veneri.
| Foto: canva, ilustracija
2033. – Polarni led ubrzano se topi. Razina oceana raste.
| Foto: canva, ilustracija
2043. – Nagli procvat svjetske ekonomije. Europom vladaju muslimani.
| Foto: Canva/ilustracija
2046. – Otkrivena je metoda kojom se baš svi ljudski organi mogu uzgajati. Zamjena organa postaje jedna od najboljih metoda liječenja.
| Foto: Canva/ilustracija
2066. – Za vrijeme napada na muslimanski Rim, Sjedinjene Američke Države upotrebljavaju novi, očito pogubni oblik oružja – klimatsko oružje. Dolazi do naglog zahlađenja. Sve se zamrzava u nekoliko sekundi.
| Foto: Canva/ilustracija
2076. – Vlada besklasno društvo (komunizam).
| Foto: Canva/ilustracija
2088. – Pojavljuje se potpuno nova bolest – ubrzano starenje, čovjek može ostarjeti u samo nekoliko sekundi.
| Foto: Canva/ilustracija
2097. – Bolest koja je poharala narod, a čiji je glavni simptom brzo starenje, je pobijeđena .
| Foto: Canva/ilustracija
2100. – Umjetno sunce osvjetljava tamnu stranu Zemlje.
| Foto: Canva/ilustracija
2111. – Ljudi postaju kiborzi
| Foto: Canva/ilustracija
2123. – Započinje rat između malih država. Velike sile ne žele se miješati u njihov sukob.
| Foto: Canva/ilustracija
2125. – U Mađarskoj dobivaju signale iz svemira (i svi će se opet sjetiti Vange).
| Foto: Canva/ilustracija