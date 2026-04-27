FOTO Prosuo se prošek: Kaos u Britaniji zbog sudara kamiona, jedan vozio 20 tona pjenušca

Razbijene boce prosecca uzrokovale su velike poremećaje na britanskoj autocesti M4 nakon što se kamion koji je prevozio 20 tona talijanskog pjenušca sudario s drugim kamionom, priopćila je policija. Kutije prosecca prosule su se po kolniku iz kamiona u ponedjeljak ujutro, ostavljajući "značajne krhotine" i "razbijeno staklo posvuda", objavila je prometna policija Thames Valleyja na društvenim mrežama. Jedan vozač je pod istragom zbog opasne vožnje nakon sudara u blizini Newburyja i Hungerforda u Berkshireu.

Rana istraga sugerira da je vozač bio na mobitelu.

Policija je dodala da je nevjerojatno da je samo jedna osoba zadobila lakše ozljede.

"Nije baš tip osvježenja koje bi se očekivalo uz cestu", navela je policija.