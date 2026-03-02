Obavijesti

Jedna žena odlučila je odbaciti planove za Valentinovo kako bi umjesto toga provela večer u jednoj od najstrašnijih zgrada u Britaniji. Umjesto romantične večere uz vino, odlučila se za komoru za mučenje kako bi dobila svoju dozu adrenalina...
FOTO Provela dan u komori za mučenje najukletijeg dvorca: 'Zavirite! Srce mi je skoro stalo!'
Brocarde, glazbenica i lovkinja na duhove, priznala je da su je više zanimala mračna i prljava događanja u komorama za mučenje nego osjećaj zaljubljenosti. Objasnila je kako bi joj takvi planovi bili "mučni" te je radije provela noć u Željeznoj djevici. | Foto: Facebook/Brocarde
