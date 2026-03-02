FOTO Provela dan u komori za mučenje najukletijeg dvorca: 'Zavirite! Srce mi je skoro stalo!'

Jedna žena odlučila je odbaciti planove za Valentinovo kako bi umjesto toga provela večer u jednoj od najstrašnijih zgrada u Britaniji. Umjesto romantične večere uz vino, odlučila se za komoru za mučenje kako bi dobila svoju dozu adrenalina...
Brocarde, glazbenica i lovkinja na duhove, priznala je da su je više zanimala mračna i prljava događanja u komorama za mučenje nego osjećaj zaljubljenosti. Objasnila je kako bi joj takvi planovi bili "mučni" te je radije provela noć u Željeznoj djevici.
| Foto: Facebook/Brocarde
Brocarde, glazbenica i lovkinja na duhove, priznala je da su je više zanimala mračna i prljava događanja u komorama za mučenje nego osjećaj zaljubljenosti. Objasnila je kako bi joj takvi planovi bili "mučni" te je radije provela noć u Željeznoj djevici. |
Foto: Facebook/Brocarde
Brocarde, glazbenica i lovkinja na duhove, priznala je da su je više zanimala mračna i prljava događanja u komorama za mučenje nego osjećaj zaljubljenosti. Objasnila je kako bi joj takvi planovi bili "mučni" te je radije provela noć u Željeznoj djevici.
| Foto: Facebook/Brocarde
Kreatorica horor sadržaja uputila se u dvorac Chillingham, za koji se vjeruje da je najukletiji dvorac u cijeloj zemlji. Željna vidjeti hoće li iskustvo opravdati reputaciju, Brocarde je ostavila svoje planove i uputila se prema znamenitosti u Northumberlandu.
| Foto: Facebook/Brocarde
Prisjećajući se trenutka kada je kročila na posjed dvorca, Brocarde je priznala da je isprva bila skeptična prema onome što je čula. Dok se penjala stepenicama koje vode do tvrđave, počelo je snježiti...
| Foto: Facebook/Brocarde
- Osjećala se hladnoća. Kad sam ušla kroz vrata, bila sam zapanjena brojem sprava za kažnjavanje - rekla je.
| Foto: Facebook/Brocarde
Dvorac Chillingham ima mračnu povijest mučenja, jer je služio kao baza za zloglasnog krvnika Johna Sagea. Prema legendi, vjeruje se da je on koristio komoru za mučenje u dvorcu kao pozadinu za svoja brutalna ubojstva.
| Foto: Facebook/Brocarde
Vlasnici dvorca tvrde da je na vrhuncu svoje zloglasnosti John u samo jednom tjednu mučio čak 50 ljudi dok su molili da ostanu živi prije nego što bi bili pogubljeni, piše Daily Star.
| Foto: Facebook/Brocarde
No, također se govorilo da je bio popriličan romantičar, slučajno ubivši svoju ljubavnicu Elizabeth Charlton u seks-igri koja je pošla po zlu u samoj komori.
| Foto: Facebook/Brocarde
- Danas tamo doista postoji sprava za rastezanje, ali ima li na njoj ostataka tjelesnih tekućina Elizabeth? To je nešto što ne bih mogla, niti bih ikada htjela, potvrditi - dodala je.
| Foto: Facebook/Brocarde
Ipak, jedna sprava za mučenje - Željezna djevica, kabinet sa šiljcima na vratima - privukla je vidovnjakinju. Uvijek znatiželjna vidjeti kako su se osjećale jadne žrtve mučenja u dvorcu, ušla je u samo kućište, stavljajući se u poziciju nekoga tko će uskoro biti ubijen, prenosi Daily Mail.
| Foto: Facebook/Brocarde
- Srce mi je ubrzano kucalo, povukla sam željezna vrata i otkrila redove šiljaka koji bi me mogli probosti u trenu - prisjetila se.
| Foto: Facebook/Brocarde
- Ušla sam unutra, pokušavajući zamisliti kako je to zapravo bilo biti zarobljenik unutar ovakve strukture, na milost i nemilost zlog mučitelja.
| Foto: Facebook/Brocarde
- U tom sam trenutku osjećala sve i ništa istovremeno - priznala je.
| Foto: Facebook/Brocarde
- Srećom po mene, ja sam kontrolirala željezna vrata, ili je to bio duh Johna Sagea koji se spremao uzeti povijest u svoje ruke?
| Foto: Facebook/Brocarde
Međutim, unatoč pričama vlasnika o tome kako je John Sage svaki tjedan pogubljivao desetke bespomoćnih zatvorenika, dodali su da ne postoji povijesni zapis o njegovom nasljeđu, pa čak ni o tome je li uopće postojao.
| Foto: Facebook/Brocarde
No, unatoč svemu, Brocarde je rekla da je putovanje vrijedilo jer joj je "definitivno uspjelo ubrzati rad srca" na Valentinovo.
| Foto: Facebook/Brocarde
Foto Facebook/Brocarde