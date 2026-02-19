FOTO Sestra Biance Censori sve više nalikuje na nju: Objavila bizarne golišave fotografije!

Mlađa sestra Biance Censori, Angelina, čini se da slijedi modne korake svoje starije sestre, poznate po riskantnim i avangardnim odjevnim kombinacijama. Angelina Censori (21) na svom je Instagram profilu podijelila niz fotografija na kojima oponaša provokativan stil svoje sestre, često pozirajući u izdanjima koja više otkrivaju nego skrivaju...
Influencerica u usponu na jednoj je fotografiji pozirala u toplesu, noseći samo raskopčanu košulju zebrastog uzorka i neonski ružičastu mini suknju sa životinjskim printom.
Druga fotografija prikazuje Angelinu kako nevjerojatno podsjeća na Biancu, odjevena samo u oskudno crno donje rublje i pernatu bou. Na trećoj slici, brineta pozira u bijelom push-up grudnjaku, a slično kao i njezina sestra, nosi prozirne tajice u boji kože umjesto hlača, preko kojih je odjenula ružičaste gaćice.
Dok su mnogi njezini pratitelji na društvenim mrežama s oduševljenjem prihvatili Angelinin novi modni smjer, drugi su ostali zbunjeni.
- To je grudnjak i plesne tajice. Što propuštam? - upitala je jedna osoba u komentarima.
- Ovo je najgori outfit do sada - dodao je drugi, dok je treći primijetio: - Pretvara se u svoju sestru.
Angelina i njezina majka Alexandra nedavno su se našle u središtu pozornosti zbog sve odvažnijih modnih izbora. To se događa usred izvještaja o tome kako Kanye West (48) strogo kontrolira izgled Biance Censori.
Upućeni izvori otkrili su za Daily Mail da reper kontrolira njezinu prehranu, tetovaže, pa čak i sunčanje.
Navodno je West zatražio od Biance (31) da ostane vitka kako bi što bolje izgledala u oskudnim kombinacijama koje dizajnira za nju, od kompleta grudnjaka i donjeg rublja do potpuno prozirnih haljina. Bivši suprug Kim Kardashian, s kojom ima četvero djece, navodno joj naređuje da jede samo predjela kada večeraju u restoranima, dok kod kuće koristi manje tanjure za salatu kako bi kontrolirala porcije.
Također joj je navodno zabranio sunčanje, tetovaže i piercinge, brinući se da će zbog njih izgledati "prosječno", dok on sam uživa u prženoj piletini i makaronima sa sirom, odjeven u široke majice i trenirke.
No, izvori tvrde da Bianci to ne smeta. - Većina žena mrzila bi takav potez, mislile bi da ih muž kontrolira, ali Bianci se to sviđa jer osjeća da je suprug podržava i pomaže joj da izgleda najbolje što može - rekao je jedan izvor.
- Bianca voli pokazivati svoje tijelo, obožava isticati svoje obline, ona je svojevrsna egzibicionistica. Nitko ne zna je li ovo prava ona ili joj je Kanye isprao mozak.
Drugi izvor dodao je da je West "pristojan u vezi s tim, nije neko čudovište" i da ona to "jednostavno razumije". Također je pojasnio da je mjerenje njezina struka namijenjeno dizajniranju odjeće, a ne kontroli njezine težine. Censori se već hrani zdravo, usredotočujući se na povrće i proteine umjesto ugljikohidrata i šećera.
- Bianca je uvijek pazila na svoju figuru, nikada nije bila debela, pronalazi moć u tome što je mršava i to joj se sviđa. Dakle, ako je večera mala porcija, koga briga? - naglasio je prvi izvor.
