Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KOJA JE KOJA?

FOTO Sestra Biance Censori sve više nalikuje na nju: Objavila bizarne golišave fotografije!

Mlađa sestra Biance Censori, Angelina, čini se da slijedi modne korake svoje starije sestre, poznate po riskantnim i avangardnim odjevnim kombinacijama. Angelina Censori (21) na svom je Instagram profilu podijelila niz fotografija na kojima oponaša provokativan stil svoje sestre, često pozirajući u izdanjima koja više otkrivaju nego skrivaju...
FOTO Sestra Biance Censori sve više nalikuje na nju: Objavila bizarne golišave fotografije!
Influencerica u usponu na jednoj je fotografiji pozirala u toplesu, noseći samo raskopčanu košulju zebrastog uzorka i neonski ružičastu mini suknju sa životinjskim printom. | Foto: Instagram
1/18
Influencerica u usponu na jednoj je fotografiji pozirala u toplesu, noseći samo raskopčanu košulju zebrastog uzorka i neonski ružičastu mini suknju sa životinjskim printom. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026