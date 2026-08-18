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FOTO Sicilijanku Chiaru nazivaju najbujnijom Talijankom: Za sebe kaže da je ovisna o pizzi...

Chiara Mazzola (35) talijanska je make up umjetnica, manekenka i kreatorica digitalnog sadržaja porijeklom sa Sicilije.. Nazivaju je i najbujnijom Talijankom, na društvenim mrežama prati je više od pola milijuna ljudi...
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FOTO Sicilijanku Chiaru nazivaju najbujnijom Talijankom: Za sebe kaže da je ovisna o pizzi...
Chiara Mazzola (35) talijanska je make up umjetnica, manekenka i kreatorica digitalnog sadržaja porijeklom sa Sicilije.. Nazivaju je i najbujnijom Talijankom, na društvenim mrežama prati je više od pola milijuna ljudi... | Foto: C. Mazzola/Instagram
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Chiara Mazzola (35) talijanska je make up umjetnica, manekenka i kreatorica digitalnog sadržaja porijeklom sa Sicilije.. Nazivaju je i najbujnijom Talijankom, na društvenim mrežama prati je više od pola milijuna ljudi... | Foto: C. Mazzola/Instagram
Komentari 1

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