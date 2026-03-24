FOTO Sjećate se plavookog seksi zatvorenika? Evo gdje je danas: Žene su mi slale po 300 pisama!

Jeremy Meeks, poznat kao "zgodni zatvorenik", čija je policijska fotografija 2014. godine postala viralni internetski fenomen, nedavno je progovorio o mračnoj strani slave koju je doživio dok je bio u zatvoru. Otkrio je kako su mu obožavatelji otežavali kontakt s obitelji te je optužio čuvare za zlostavljanje...
Nakon što je policijska uprava u Stocktonu objavila njegovu fotografiju na svojoj Facebook stranici, Meeksov život se drastično promijenio, čak i iza rešetaka. Svijet je poludio za njegovim plavim očima i oštrim crtama lica, a on je postao globalna senzacija.
- Vjerojatno sam dobivao 300 pisama dnevno, bilo je jednostavno previše - ispričao je 42-godišnji Meeks, danas model za White Cross Management, u podcastu "Inside True Crime" Matthewa Coxa.
- Dobivao sam golišave fotografije, dobivao sam uplatnice. Slan mi je svakakav novac.
Ipak, svjetska slava postala je naporna kada su mu potpuni stranci počeli zauzimati tjedni termin za posjete, na koje je imao pravo samo dva puta tjedno u okružnom zatvoru u Sacramentu.
- Sacramento je vrlo strog i pravi su gadovi kada su u pitanju posjete - prisjetio se Meeks, koji je dobio nadimke poput "zatvorski zavodnik" i "plavooki bandit".
- Dolazili su mi nasumični ljudi, a ja bih ih odbijao i prije nego što bih se popeo stubama u odjel za posjete. Govorio bih: 'Ne poznajem tu osobu!' Mogao sam ih vidjeti kroz staklo. Samo bih ponavljao: 'Ne znam tko je to!'
Međutim, pravila zatvora bila su neumoljiva. - Oni bi rekli: 'Pa, svejedno vam uzimamo termin. Možete ga odbiti, ali i dalje vam uzimamo posjet za ovaj tjedan.' Tako moja obitelj nije mogla doći jer su mi, je**te, dolazili nasumični ljudi, i to je bilo tako frustrirajuće - rekao je Meeks za Daily Mail Online.
Meeks bi preklinjao strance da ne dolaze ponovno kako bi mogao vidjeti svoju djecu.
- Oni bi odgovorili: 'Pa, vozili smo čak iz Tennesseeja!' - Razumijem to i hvala vam. Ali moj sin ima pet godina i ne razumije zašto nisam kod kuće, treba me vidjeti. Zato ću vas samo zamoliti da, molim vas, ne dolazite više. Pišite mi - prepričao je svoje tadašnje molbe.
Meeks ima 15-godišnjeg sina Jeremyja Jr. iz desetogodišnjeg braka s medicinskom sestrom Melissom Meeks, koji je sporazumno okončan 2018. godine. Također je otac sedmogodišnjeg sina Jaydena, kojeg je dobio u dvogodišnjoj vezi s Chloe Green, nasljednicom Topshopa, koja je završila 2019.
U to je vrijeme Meeks služio 13-mjesečnu kaznu zbog posjedovanja vatrenog oružja i opiranja uhićenju, nakon što je prethodno odslužio devet godina zbog velike krađe i nanošenja tjelesnih ozljeda djetetu.
Tvrdi da mu slava nije donijela probleme s drugim zatvorenicima, već s onima koji su ga trebali čuvati.
- Mržnja je dolazila od zatvorskih čuvara, ne od drugih zatvorenika - nastavio je glumac.
- Bio sam jako ljut na čuvare koji su me, znate, mlatili neko vrijeme, pri različitim smjenama, i to je bila ljubomora. Mnogo toga bih mogao reći.
Nakon izlaska iz zatvora 2016. godine, Meeks je potpisao ugovor s modnom agencijom i započeo uspješnu karijeru modela, noseći revije za brendove poput Dolce & Gabbana i Tommy Hilfiger. Njegovo se bogatstvo danas procjenjuje na nekoliko milijuna dolara. Meeks, kojeg na društvenim mrežama prati više od dva milijuna ljudi, prošlog je studenog postao ambasador brenda za odjevnu tvrtku SAYA.
