FOTO Što odjenuti za roštilj ili kuhanje? Pa kupaći! Savršena Brazilka diči se stražnjicom...
Brazilska influencerica i manekenka Karol Rosalin, koju je jedan model umjetne inteligencije proglasio savršenom ženom, u zadnje vrijeme sve je više vremena u kuhinji. Naravno, u kupaćem kostimu. Kaže kako je prehrana jedna od tajni njezine linije, a najponosnija je na svoju stražnjicu! 'Radim 2500 čučnjeva mjesečno da je održim u savršenom stanju", kazala je Rosalin...
Imam osobnog trenera samo za svoju guzu. Tjera me da radim 357 čučnjeva dnevno. Moram ih tjedno napraviti 2500. Trener mi stvara plan i program kojeg slijedim, on prati svaki moj pokret da vidi da sve izvodim savršeno, priča Brazilka Karol Rosalin, koju je jedan program umjetne inteligencije proglasio - savršenom ženom... Kako je pisao NY Post, umjetna inteligencija uzela je u obzir simetriju, proporcije, opću harmoniju, zdravlje, snagu.
| Foto: Jam Press/CO Press Office