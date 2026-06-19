FOTO Svijet je poludio za ovom bebicom vodenkonja! A tek da čujete koje su joj ime dali...

Otac Tobi nije uključen u njezin odgoj, što je uobičajeno za ovu vrstu koja inače živi samotnjačkim životom. Zanimljivo je da se Brötchenin prvi izlazak na otvoreno dogodio samo mjesec dana nakon rođenja, što je znatno ranije od njezine starije sestre Toni, koja se nije odvažila na takav korak sve dok nije navršila dva mjeseca. | Foto: Zoo Berlin