FOTO Svijet je poludio za ovom bebicom vodenkonja! A tek da čujete koje su joj ime dali...

Svijet je dobio novu bebu vodenkonja kojom je zaluđen! Berlinski zoološki vrt s ponosom je predstavio svoju najnoviju stanovnicu, preslatku ženku patuljastog vodenkonja koja je odmah osvojila simpatije javnosti diljem svijeta...
Berlinski zoološki vrt službeno je predstavio svoju najnoviju prinovu u srijedu, 10. lipnja, otkrivši da je malena životinja dobila ime Brötchen, što na njemačkom znači "pecivo". Zbog svog okruglastog izgleda, sićušna ženka vodenkonja već sada izaziva usporedbe s obožavanom Moo Deng, tajlandskom bebom patuljastog vodenkonja koja je 2024. godine postala globalna internetska senzacija.
| Foto: ZOO Berlin
Berlinski zoološki vrt službeno je predstavio svoju najnoviju prinovu u srijedu, 10. lipnja, otkrivši da je malena životinja dobila ime Brötchen, što na njemačkom znači "pecivo". Zbog svog okruglastog izgleda, sićušna ženka vodenkonja već sada izaziva usporedbe s obožavanom Moo Deng, tajlandskom bebom patuljastog vodenkonja koja je 2024. godine postala globalna internetska senzacija. |
Foto: ZOO Berlin
Berlinski zoološki vrt službeno je predstavio svoju najnoviju prinovu u srijedu, 10. lipnja, otkrivši da je malena životinja dobila ime Brötchen, što na njemačkom znači "pecivo". Zbog svog okruglastog izgleda, sićušna ženka vodenkonja već sada izaziva usporedbe s obožavanom Moo Deng, tajlandskom bebom patuljastog vodenkonja koja je 2024. godine postala globalna internetska senzacija.
| Foto: ZOO Berlin
Imenovanje životinja po hrani postao je popularan trend, a direktor zoološkog vrta, dr. Andreas Knieriem, prihvatio je taj trenutak s dozom humora. "Imenovanje životinja po prehrambenim proizvodima trenutno se čini kao popularan internetski trend", stoji u njegovoj izjavi za javnost.
| Foto: Zoo Berlin
Prema objavi zoološkog vrta, Brötchen je na svijet došla 9. svibnja i odlično napreduje, a sredinom lipnja njezina je težina dosegla gotovo 20,4 kilograma. Zajedno sa svojom iskusnom majkom Debbie, malena je već počela istraživati vanjski dio svoje nastambe, gdje je čuvari aktivno navikavaju na vodu, što je ključno za njegu osjetljive kože patuljastih vodenkonja.
| Foto: ZOO Berlin
Otac Tobi nije uključen u njezin odgoj, što je uobičajeno za ovu vrstu koja inače živi samotnjačkim životom. Zanimljivo je da se Brötchenin prvi izlazak na otvoreno dogodio samo mjesec dana nakon rođenja, što je znatno ranije od njezine starije sestre Toni, koja se nije odvažila na takav korak sve dok nije navršila dva mjeseca.
| Foto: Zoo Berlin
Malena vodenkonjica ima i poznatu obožavateljicu: njemačka televizijska ličnost i stručnjakinja za pečenje, Enie van de Meiklokjes, preuzela je počasno kumstvo nad Brötchen. "Zoološki vrt, Tierpark i Akvarij Berlin za mene su vrlo važne institucije u našem glavnom gradu", izjavila je van de Meiklokjes. "Tim je ljepše što sam sada i sama postala dio toga."
| Foto: Zoo Berlin
Dolazak Brötchen na svijet predstavlja iznimno važan događaj za njezinu vrstu. Patuljaste vodenkonje Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN) klasificira kao ugroženu vrstu, s manje od 2500 odraslih jedinki preostalih u divljini. Njihovo prirodno stanište obuhvaća močvarne šume i potoke u dijelovima zapadne Afrike, uključujući Obalu Bjelokosti, Gvineju, Liberiju i Sijera Leone. U Nigeriji je ova životinja, nažalost, već izumrla.
| Foto: Zoo Berlin
Glavnu prijetnju njihovu opstanku predstavlja gubitak staništa uzrokovan krčenjem šuma radi rudarstva i širenja poljoprivrede, kao i krivolov. Patuljasti vodenkonji su noćne i povučene životinje, što otežava njihovo proučavanje u divljini. Manji su od svojih poznatijih rođaka, nilskih konja, te za razliku od njih provode znatno više vremena na kopnu. Njihova osjetljiva koža luči posebnu crvenkastu, uljastu supstancu koja ih štiti od isušivanja, ima antibakterijska svojstva i djeluje kao prirodna krema za sunčanje.
| Foto: Zoo Berlin