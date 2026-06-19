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U BERLINSKOM ZOO VRTU

FOTO Svijet je poludio za ovom bebicom vodenkonja! A tek da čujete koje su joj ime dali...

Svijet je dobio novu bebu vodenkonja kojom je zaluđen! Berlinski zoološki vrt s ponosom je predstavio svoju najnoviju stanovnicu, preslatku ženku patuljastog vodenkonja koja je odmah osvojila simpatije javnosti diljem svijeta...
FOTO Svijet je poludio za ovom bebicom vodenkonja! A tek da čujete koje su joj ime dali...
Berlinski zoološki vrt službeno je predstavio svoju najnoviju prinovu u srijedu, 10. lipnja, otkrivši da je malena životinja dobila ime Brötchen, što na njemačkom znači "pecivo". Zbog svog okruglastog izgleda, sićušna ženka vodenkonja već sada izaziva usporedbe s obožavanom Moo Deng, tajlandskom bebom patuljastog vodenkonja koja je 2024. godine postala globalna internetska senzacija. | Foto: ZOO Berlin
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Berlinski zoološki vrt službeno je predstavio svoju najnoviju prinovu u srijedu, 10. lipnja, otkrivši da je malena životinja dobila ime Brötchen, što na njemačkom znači "pecivo". Zbog svog okruglastog izgleda, sićušna ženka vodenkonja već sada izaziva usporedbe s obožavanom Moo Deng, tajlandskom bebom patuljastog vodenkonja koja je 2024. godine postala globalna internetska senzacija. | Foto: ZOO Berlin
Komentari 2

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