LIJEPA I PODUZETNA PANAMKA FOTO Tepaju joj da je najljepša dama Paname: Zdušno će bodriti svoje protiv Hrvatske...

Frieda Luna Kraemer, poznatija kao Daluna ili Superdalu, jedna je od najpoznatijih panamskih influencerica, modela i internetskih zvijezda. Na Instagramu je prati gotovo milijun ljudi, a sebe opisuje i kao TV voditeljicu, pjevačicu... Velika je navijačica Paname, reprezentacije s kojom će se Hrvatska susresti u skupini Svjetskog prvenstva 2026...