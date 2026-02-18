FOTO Tetovažama prekrila cijelo tijelo. Evo kako je izgledala prije: 'Stalno mi nude brak...'

Britanka Bethany Moore pretvorila je vlastito tijelo u platno. Nakon deset godina i oko 45.000 funti potrošenih na tetovaže, danas je gotovo potpuno prekrivena tintom, a na društvenim mrežama svakodnevno prima bračne ponude.
Britanka Bethany Moore pretvorila je vlastito tijelo u platno. Nakon deset godina i oko 45.000 funti potrošenih na tetovaže, danas je gotovo potpuno prekrivena tintom, a na društvenim mrežama svakodnevno prima bračne ponude.
| Foto: Profimedia
Britanka Bethany Moore pretvorila je vlastito tijelo u platno. Nakon deset godina i oko 45.000 funti potrošenih na tetovaže, danas je gotovo potpuno prekrivena tintom, a na društvenim mrežama svakodnevno prima bračne ponude.
|
Foto: Profimedia
Britanka Bethany Moore pretvorila je vlastito tijelo u platno. Nakon deset godina i oko 45.000 funti potrošenih na tetovaže, danas je gotovo potpuno prekrivena tintom, a na društvenim mrežama svakodnevno prima bračne ponude.
| Foto: Profimedia
Influencerica i autorica digitalnog sadržaja iz Sussexa kaže da je kao dijete bila nesigurna i nije mogla podnijeti vlastiti odraz u ogledalu. Sve se promijenilo s 18 godina, kada je napravila prvu tetovažu: vuka koji zavija, posvećenog psu iz djetinjstva. “Prvi put nisam mrzila ono što vidim u ogledalu”, kaže.
| Foto: Profimedia
Ubrzo je postalo, kako sama priznaje, zarazno. Danas procjenjuje da je provela gotovo 300 sati pod iglom. Rebra, trbuh i stražnjica bili su, kako kaže, najgori dio procesa, ali planira završiti japanski “bodysuit” koji prekriva oko 95 posto tijela i spaja se u jednu veliku kompoziciju bez praznina.
| Foto: B. Moore/Instagram
"Uzbudljivo je. Nema osjećaja poput toga. Što sam više tetovaža imala, to sam bila sretnija u svojoj koži", kaže Britanka...
| Foto: B. Moore/Instagram
Reakcije su podijeljene. Jedni je hvale i govore da ih je inspirirala na vlastite tetovaže, dok drugi poručuju da je “uništila tijelo” i pitaju kako će izgledati u starosti. “Nimalo me ne brine kako ću izgledati sa 70”, kaže.
| Foto: B. Moore/Instagram
No kritike blijede uz poruke obožavatelja. “Stalno mi pišu da se udam za njih. Prestala sam brojati prosidbe”, smije se.
| Foto: B. Moore/Instagram
Partner joj je velika podrška u svemu...
| Foto: B. Moore/Instagram
Evo kako je izgledala prije tetovaža...
| Foto: Profimedia
Foto B. Moore/Instagram
Foto B. Moore/Instagram
Foto B. Moore/Instagram
Foto B. Moore/Instagram
Foto B. Moore/Instagram
Foto B. Moore/Instagram
Foto B. Moore/Instagram
Foto B. Moore/Instagram
Foto B. Moore/Instagram
Foto B. Moore/Instagram
Foto B. Moore/Instagram
Foto B. Moore/Instagram
Foto B. Moore/Instagram
Foto Profimedia