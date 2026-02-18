Obavijesti

BRITANSKA INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Tetovažama prekrila cijelo tijelo. Evo kako je izgledala prije: 'Stalno mi nude brak...'

Britanka Bethany Moore pretvorila je vlastito tijelo u platno. Nakon deset godina i oko 45.000 funti potrošenih na tetovaže, danas je gotovo potpuno prekrivena tintom, a na društvenim mrežama svakodnevno prima bračne ponude.
Britanka Bethany Moore pretvorila je vlastito tijelo u platno. Nakon deset godina i oko 45.000 funti potrošenih na tetovaže, danas je gotovo potpuno prekrivena tintom, a na društvenim mrežama svakodnevno prima bračne ponude. | Foto: Profimedia
