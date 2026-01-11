Obavijesti

BOLI GLAVA

FOTO Tetovaže iz pakla: Evo zbog čega neki danas plaču!

Tetovaže bi trebale biti osobni izrazi identiteta i umjetničke priče urezane u kožu no ponekad završe kao trajna lekcija o lošim odlukama, pijanom entuzijazmu ili jednostavno katastrofalnoj izvedbi. Facebook grupa 'Tattoo Fails' okuplja tisuće članova iz cijelog svijeta koji nesebično dijele upravo takve primjere...
Donosimo najbizarnije, najsmješnije i najnevjerojatnije tetovažne promašaje koje internet ima za ponuditi. | Foto: Facebook/Tattoo fails
