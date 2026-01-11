FOTO Tetovaže iz pakla: Evo zbog čega neki danas plaču!

Tetovaže bi trebale biti osobni izrazi identiteta i umjetničke priče urezane u kožu no ponekad završe kao trajna lekcija o lošim odlukama, pijanom entuzijazmu ili jednostavno katastrofalnoj izvedbi. Facebook grupa 'Tattoo Fails' okuplja tisuće članova iz cijelog svijeta koji nesebično dijele upravo takve primjere...
Donosimo najbizarnije, najsmješnije i najnevjerojatnije tetovažne promašaje koje internet ima za ponuditi.
| Foto: Facebook/Tattoo fails
Foto: Facebook/Tattoo fails
| Foto: Facebook/Tattoo fails
Tetovaže koje su trebale biti posebne, a ispale su nezaboravno loše. 'Htjela je mišića, a dobila 'pregaženog' štakora', komentirali su po društvenim mrežama.
| Foto: Facebook/Tattoo fails
Od krivih natpisa i anatomskih promašaja do portreta koji više podsjećaju na noćne more nego na voljene osobe, ova zbirka "umjetnosti" savršen je spoj fascinacije i užasa.
| Foto: Facebook/Tattoo fails
